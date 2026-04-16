על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 איראן מחזרת אחרי אירופה: "למה שנתקוף את איטליה? אנחנו אוהבים אותה"

איראן מנסה לפלג עוד יותר בין אירופה לארה"ב, ומבטיחה כי לא תתקוף את מדינות היבשת; כך מנתח העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" הבוקר (ה') את סדרת המסרים שפרסמו שגרירויות איראניות ברחבי העולם בימים האחרונים. העיתון פרסם השבוע ראיון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שבו הוא קובע כי "פצצת גרעין איראנית יכולה לחסל את איטליה בשתי דקות", וכי הוא מתפלא שראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני לא תומכת במערכה של ארה"ב וישראל נגד איראן.

משרד החוץ האיראני הגיב בשורת מסרים מרחבי העולם: "למה שנתקוף את איטליה, אנחנו אוהבים את הכדורגל ואת האנשים שלכם", כתבה בתגובה שגרירות איראן בתאילנד. זו בגאנה כתבה ברשתות החברתיות "אנחנו יכולים להתווכח בינינו רק על מי המציא את הגלידה".

"זה הקלף הנוכחי של איראן", נכתב בניתוח שהתפרסם הבוקר (ה') בעיתון, "לכוון על האיחוד האירופי המפוצל, חסר הכיוון... להעמיק את הפילוג בינו לבין ארה"ב". "עד כה הם התעלמו מאיתנו, אבל עכשיו הם הבינו שהאסטרטגיה שלהם מול האיחוד זקוקה למחשבה שנייה... הם מנסים להפריד בינינו, הם מנצלים את חוסר שביעות הרצון מהמלחמה ב-27 המדינות החברות באיחוד האירופי", נכתב. לפי העיתון, האסטרטגיה חורגת מפוסטים ברשתות חברתיות. "שר החוץ האיראני מנסה בכל הכוח לעדכן במגעים לא רק את מדינות המפרץ, אלא גם את שרי החוץ של גרמניה וצרפת", נכתב. "בעוד השבר בין ארה"ב לאיחוד הולך וגדל", נכתב, "איראן מזהה כמה הזדמנויות חדשות מול אירופה".

מתוך ה"קוריירה דלה סרה". לכתבה המלאה.

2 מפלה בסנאט: דמוקרטים "עברו צד" ומתנגדים לאספקת פצצות לישראל

המלחמה באיראן גרמה לכמה מחוקקים דמוקרטים שבעבר התנגדו לכל אמברגו נשק אמריקאי על ישראל "לעבור צד", ולתמוך בהגבלות חסרות תקדים עליה; כך מדווח היום (ה') ב"ניו יורק טיימס". ההצבעה בסנאט אמש, על איסור העברת פצצות כבדות ודחפורים לישראל נכשלה, אך היא חשפה כי הגוש המתנגד לאספקת נשק בתוך המפלגה הדמוקרטית הוא כבר הרוב המכריע. 36 דמוקרטים (מתוך 46 סנאטורים) הצביעו נגד אספקת פצצות במשקל טון לחיל האוויר הישראלי, ו-40 דמוקרטים הצביעו נגד מכירת דחפורים כבדים לצה"ל.

על פי חישובי העיתון, כ-12 סנאטורים דמוקרטים "עברו צד" והצביעו בעד הצעדים הללו, בהשוואה להצבעות קודמות בנושא. ההחלטות נדחו בעקבות התנגדות פה אחד של הנציגים הרפובליקנים. בין הסנאטורים הדמוקרטים ששינו את עמדתם, מציין העיתון, נכללים מריה קנטוול מוושינגטון, רובן גאייגו ומארק קלי מאריזונה, אלכס פדייה ואדם שיף מקליפורניה, אליסה סלוטקין ממישיגן ורון ויידן מאורגון. חלק מהמתנגדים נימקו זאת ב"אסטרטגיה לא ברורה" של המלחמה, וחלק האשימו את נתניהו בניסיון "לעשות בלבנון את מה שהוא עשה בעזה, שלא היה מספיק בעבורו".

מאת מייגן מיניירו. מתוך ה"ניו יורק טיימס". לקריאת הכתבה המלאה.

3 אחרי המלחמה, מה יקרה למודל הכלכלי והחברתי של דובאי?

עשרות אלפי אירופאים התפתו להעביר את החיים שלהם לדובאי, כשהם נמשכים למדיניות של אפס מס הכנסה, מזג אוויר טוב ותנאי מגורים יוקרתיים. כעת, סבור המגזין הגרמני "שטרן", כי כל המודל הכלכלי של האמירות נמצא בספק, בעקבות נטישה המונית ובעיות ביטחון שנובעות מהעימות עם איראן.

דובאי בנתה את המודל שלה על היותה "אי של ביטחון" לאליטה עשירה וגלובלית - מכירות של מוצרי יוקרה, אזור סחר חופשי ביהלומים, מכוניות יוקרה וזהב ובירה פיננסית שמרכזת את העסקאות של אסיה מול אפריקה, בין השאר. "דובאי הייתה נווה מדבר בטוח לאנשים, סחורות, חומרי גלם וכסף - תחנה בדרך המשי החדשה, הממוקמת בין אירופה, אפריקה לאסיה", נכתב. לפי המגזין, כל זאת נמצא בספק כעת, כאשר מנהלי הכספים, זרים מרחבי העולם, נטשו במהירות את האמירות, וברוב המקרים ניסו להעביר את הכסף אתם.

"כבר בשבוע הראשון של המלחמה הייתה בריחה של מיליארדי דולרים", אמר אחד המרואיינים בכתבה. רוב הכסף עבר לשוויץ, לפי המגזין. מוסדות פיננסים סגרו את המשרדים ופינו את הצוותים. החשש לא היה רק מאיראן, אלא גם מצעדים קיצוניים מצד השלטונות בעיר, כנו: מאסר למי שיצלם אתרי פגיעה או יפגע בתדמיתה. המלחמה גם פגעה אנושות בתיירות לדובאי ובהיותה האב אווירי לטיסות מאירופה לאסיה.

מתוך "שטרן". לקריאת הכתבה המלאה.