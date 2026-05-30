האם סוכר חום באמת בריא יותר מסוכר לבן?

אתם עם כוס קפה ומתלבטים: סוכר לבן או חום? לא מעט בוחרים אוטומטית בחום, מתוך תחושה שהוא טבעי יותר, מעובד פחות, ולכן גם בריא יותר. ההיגיון נשמע סביר: אם אומרים לנו כל הזמן שקמח מלא עדיף על קמח לבן, אז אולי גם הסוכר החום עדיף על הלבן? אלא שגם במקרה זה, האינטואיציה לא עומדת במבחן העובדות. מבחינה תזונתית, ההבדל בין סוגי הסוכר זניח, ואין לו משמעות בריאותית ממשית, שכן כימיקלית שניהם זהים למדי, בוודאי בכמויות הצריכה שלנו. אז למה גובים מאיתנו יותר בעבור הסוכר החום?

כדי להבין מאיפה נולד המיתוס, צריך לחזור לתהליך הייצור. להבדיל מהסוכרים הסינתטיים, סוכר ממקור צמחי מופק מקנה סוכר או מסלק סוכר. בתהליך העיבוד הנפוץ, מפרידים את גבישי הסוכר מן המולסה (ובעברית תקינה: "דבשה"), אותו נוזל כהה וסמיך שהוא למעשה המיץ של הצמח, כאשר מולסה מזוקקת היא גם הבסיס לייצור המשקה האלכוהולי רום. סוכר לבן הוא סוכר שעבר זיקוק מלא או כמעט מלא לפחמימה הפשוטה סוכרוז, בצורתה הגבישית. סוכר חום יכול להיות אחד משני דברים: בחלק גדול מהמוצרים המסחריים הנפוצים מדובר ממש באותו סוכר לבן שהוסיפו לו טיפה מולסה בחזרה, רק כדי לצבוע אותו קצת. במוצרים אחרים, בעיקר בחלק מסוגי סוכר הקנים, מדובר בסוכר שעבר עיבוד לא מלא, ולכן נותרה בו מעט מולסה באופן טבעי.

סוכר דמררה למשל, על שם אזור בדרום אמריקה, נהנה מהילה יוקרתית או "אותנטית" יותר, עקב העיבוד החלקי שעבר. אך בפועל מדובר פשוט בסוכר קנים בעל גבישים מעט גדולים וזהובים יותר, שעדיין מורכב מכמעט 99% סוכרוז בדיוק כמו הסוכר הלבן. התהליך שעבר אולי משפיע מעט על הצבע, המרקם והטעם, אבל לא הופך אותו למזון בריאות.

ולגבי בריאות, זה נכון שהמולסה מכילה מינרלים כמו אשלגן, סידן, ברזל ומגנזיום, וזה לעתים מקור הטענה שסוכר חום עדיף על לבן. אך כדי שגופכם יפיק תועלת ממשית מאותם מינרלים, תצטרכו לצרוך כמויות כה אדירות של סוכר חום בכל יום, שהנזק העצום שייגרם בתהליך יגמד כל שביב של יתרון תזונתי מהמולסה. בסופו של דבר, הגוף שלנו מעבד סוכרוז ללא קשר לצבעו או לצורת צריכתו.

אז איך נולד הפער בתודעה, ואיך התגלגל גם לקופה? כאן כבר נכנס המנגנון המוכר של שיווק ותמחור. לצד הבדלי היצע שגם משפיעים מעט, בעשורים האחרונים נראה שהציבור במערב נוטה לקשר צבע חום עם מושגים כמו "טבעי", "כפרי", "פחות מעובד" ו"בריא יותר". הרשתות והמותגים ניצלו תפיסה זו, ובהרבה מקרים מתמחרים את הסוכר החום כמוצר פרמיום, שיכול להיות יקר עד פי שניים מהלבן.

אבל בשורה התחתונה, תזונתית סוכר הוא סוכר. אם אתם מעדיפים סוכר חום בגלל הבדל קל בטעם או כי הצבע יותר מתאים לכם לקפה או לאפייה, אין בזה שום בעיה. אבל אין כאן באמת הבדל משמעותי בבחירה, לכן שימו לב שבהפרש המחיר אתם לא קונים עודף בריאות, אלא בעיקר סיפור שיווקי מוצלח.