תחום התעופה ב"מצב הישרדות": 20 חברות בעולם כבר ביטלו טיסות

השיבושים במעבר דרך מצר הורמוז מעמיקים את הטלטלה בענף התעופה העולמי. בתוך ימים ספורים עבר הנתיב מסגירה לפתיחה זמנית, ולאחריה חזרה להטלת מגבלות מחודשת, והזרימה של נפט ודלקים נותרה חלקית ולא יציבה. כעת החשש של חברות התעופה הוא לא רק מזינוק במחירים, אלא ממחסור ממשי בדלק סילוני.

בסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מעריכים כי יש אספקת דלק סילוני לשישה שבועות בלבד, ומנכ"ל ארגון התעופה הבינלאומי (IATA) ווילי וולש מזהיר מפני ביטולי טיסות באירופה "כבר עד סוף מאי" בשל המחסור - "מצב שכבר מתרחש בחלקים מאסיה".

היצע הטיסות בעולם צפוי לרדת בכ־3% בחודש מאי, לאחר שכמעט כל 20 חברות התעופה הגדולות כבר החלו לקצץ טיסות, כך לפי נתוני חברת האנליטיקה Cirium. בהתאם, גם התחזית לשנה כולה עודכנה כלפי מטה: במקום צמיחה של 4%-6%, בענף מעריכים כי בתרחישים מסוימים תיתכן אף ירידה של עד 3%.

הקיצוצים כבר מורגשים בשטח: באירופה, KLM מבטלת כ־80 טיסות בקווים שנחשבים פחות רווחיים, סקנדינביאן איירליינס קיצצה כ־1,000 טיסות באפריל, בעיקר בקווים קצרים, לופטהנזה הוציאה משירות 27 מטוסים וסגרה את פעילות החברה האזורית CityLine, ואדלווייס אייר ביטלה קווים לדנבר ולסיאטל והפחיתה תדירות ללאס וגאס.

באסיה, וייטנאם איירליינס השעתה שבעה קווים פנימיים ומתכננת להפחית עד 20% מהפעילות, בעוד אייר אסיה קיצצה כ־10% מהטיסות תוך העלאת מחירי הכרטיסים ב־30%-40%. בסין כבר נרשמים ביטולים יומיים.

בצפון אמריקה, יונייטד איירליינס מקצצת כ־5% מהקיבולת ומפחיתה טיסות שאינן רווחיות, דלתא איירליינס מצמצמת כ־3.5% מהפעילות, ואייר קנדה מבטלת קווים לניו יורק.

באוסטרליה, קוואנטס מקטינה כ־5% מהקיבולת הפנימית ומצמצמת טיסות לארה"ב, והשכנה אייר ניו זילנד ביטלה כבר כ־1,100 טיסות. מעבר לקיצוצים, חברות התעופה מתחילות גם להטיל היטלי דלק של עד 400 דולר בטיסות ארוכות־טווח.

ומה לגבי ישראל?

עבור חברות התעופה הישראליות, המשבר מתבטא בעיקר בעלייה חדה במחירי הדלק. בשלב זה אין אינדיקציות למחסור פיזי בדלק בישראל, וההשפעה המרכזית היא דרך עלויות התפעול.

עם זאת, אי־היציבות הביטחונית משפיעה על נכונותן של חברות תעופה זרות לפעול בישראל. כעת, כאשר החברות ברחבי העולם מקצצות קיבולת, הן נדרשות לבחור בקפידה אילו יעדים להמשיך להפעיל. במצב כזה, יעדים שנתפסים כמורכבים או לא יציבים עלולים להיות פחות מועדפים.

בינתיים, אל על וישראייר מגדילות את ציי המטוסים, בין היתר בשל ההבנה שהן צפויות להפוך לשחקן המרכזי בשוק אם החברות הזרות יצמצמו פעילות.