לא רק אל על: ארקיע משיקה קו ישיר ליעד המבוקש

אם עד היום רציתם להגיע ליפן, היו לכם שתי אפשרויות: טיסה ישירה עם אל על , או קונקשן עם חברות זרות כמו אתיחאד, אמירייטס ופליי דובאי. הבוקר (ג') נכנסה לשוק אפשרות נוספת, כאשר חברת ארקיע השיקה לראשונה קו ישיר לטוקיו. הקו יחל לפעול ב-25 באוקטובר, פעמיים בשבוע: המראות מתל אביב בימי ראשון ורביעי, וטיסות חזרה מטוקיו בשני ורביעי.

לדברי החברה, "הקו החדש מהווה נדבך נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית של ארקיע להרחבת פעילותה ביעדים ארוכי הטווח ולהעמקת פעילותה במזרח הרחוק. טוקיו מצטרפת לרשת היעדים הבינלאומית המתפתחת של החברה, הכוללת כיום את ניו יורק, בנגקוק והאנוי, לצד היעדים החדשים עליהם הכריזה לאחרונה - פוקט בתאילנד, שיחל לפעול ביולי 2026, וסייגון (הו צ'י מין סיטי) בווייטנאם, שיחל לפעול באוקטובר 2026".

על פי הודעת החברה, מחירי הטיסות יחלו מ-750 דולר לכיוון במחלקת תיירים, כולל מזוודה במשקל 23 ק"ג. במחלקת העסקים המחירים יתחילו ב-2,200 דולר לכיוון.

"היה ברור שיפן צריכה להיות היעד הבא"

זה לא סתם שארקיע בוחרת דווקא את יפן. בשנה האחרונה יותר ויותר ישראלים מוצאים את דרכם לארץ השמש העולה. בחברת התיירות אופקים מדווחים כי רק במאי האחרון נרשמה צמיחה של 25% בנסיעות ליפן בהשוואה לשנה הקודמת, וכי הם רואים גידול משמעותי בהזמנות עד אחרי החגים. גם באופיר טורס מזהים עלייה חדה במספר המבקרים בשנים האחרונות, וגידול של עשרות אחוזים בפניות ובהזמנות ליפן, ביחס לתקופה של לפני הקורונה.

אגב, זה לא רק ישראלים - לפי נתוני ארגון התיירות הלאומי של יפן, בשנת 2025 ביקרו ביפן מעל 42 מיליון תיירים בינלאומיים, שיא היסטורי. לשם השוואה, ב-2024 ביקרו במדינה "רק" כ-37 מיליון, כך שמדובר בעלייה של כ-15%.

"לאחר ההצלחה של הקווים לניו יורק ולמזרח הרחוק, ולאור הביקושים הגבוהים שאנו מזהים מצד הקהל הישראלי, היה לנו ברור כי יפן צריכה להיות היעד הבא", אמר מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ'. "בדומה למהלך שביצענו בקו המבוקש לניו יורק שהביא לירידת מחירים, גם כאן אנו מרחיבים את אפשרויות הבחירה של הציבור הישראלי ומכניסים תחרות נוספת לשוק הטיסות ליפן".