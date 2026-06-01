אירועים ומינויים לראשונה: ישראייר נכנסת לשוק המטוסים הפרטיים
לראשונה: ישראייר נכנסת לשוק המטוסים הפרטיים

ישראייר נמצאת בשלבים מתקדמים להקמת חטיבה חדשה להפעלת מטוסים פרטיים • מיצג אמנותי של הצלם זיו קורן ושל היוצר נעם חורב יוצג על גג קניון עזריאלי • וגם: זה התפקיד החדש של יודפת אפק־ארזי • אירועים ומינויים

תומר שמאי 19:22
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר

1לראשונה: ישראייר נכנסת לשוק המטוסים הפרטיים

ישראייר נמצאת בשלבים מתקדמים להקמת חטיבה חדשה להפעלת מטוסים פרטיים. המהלך מתבצע במקביל להשקת הקו הישיר לארה"ב, שבו תציע החברה לראשונה מחלקת עסקים.

כיום שוק טיסות המנהלים בישראל נהנה בעיקר מביקוש מצד המגזר העסקי וחברות ההייטק.

תחילה, על-פי ישראייר, החברה תפעיל שני מטוסים, הכוללים 10-12 מושבים כל אחד. בשלב זה, בחברה עדיין בוחנים את היבטים פיננסיים ולוגיסטיים שנלווים למהלך, וטרם התקבלה החלטה סופית האם המטוסים הפרטיים יירכשו באופן מלא על-ידי החברה או יוחכרו מחברות זרות.

באמצעות כניסה לפלח שוק זה, נראה כי ישראייר מנסה לבסס את מעמדה בסקטור הפרימיום. השאלה המרכזית כעת היא האם החברה תצליח לבנות את האמינות הנדרשת מול מתחרות ותיקות ומנוסות. מדובר בהימור אסטרטגי, הטומן בחובו הזדמנות משמעותית אם יבוצע בהצלחה.

 אורי סירקיס, מנכ''ל ישראייר / צילום: יח''צ

2תערוכה

על גג קניון עזריאלי תל אביב ייפתח ב-9 ביוני מיצג "מפה נקום" - מרחב אמנותי המפגיש בין עולמות היצירה של הצלם זיו קורן ושל היוצר נעם חורב, ואוצר אוסף של רגעים שחוותה החברה הישראלית בשנים האחרונות. קבוצת עזריאלי בחרה להציב פלטפורמה רחבת-היקף, המנגישה לציבור תיעוד עוצמתי של התקופה.

 מימין: נעם חורב, דנה עזריאלי וזיו קורן / צילום: דרור סיתהכל

3מינויים חדשים

עמותת חמניות, המעניקה תוכניות תמיכה ליתומים ומשפחותיהם, הודיעה על מינוי דירקטוריון חדש בראשות יודפת אפק־ארזי (בתמונה).

 יודפת אפק־ארזי / צילום: עוז שכטר

דלויט ישראל הודיעה על מינויו של גיל כהן למוביל תחום המכירות והפיתוח בענף הטכנולוגיה.

נאור סמוזיק מונה לסמנכ"ל הכספים של רייק נדל"ן.

6.8 מיליארד דולר
הסכום שבו רכשה ברקשייר האת'וויי את טיילור מוריסון הום, אחת מחברות הבנייה הגדולות בארה"ב