המכירה הסודית שמנסה להנגיש אמנות ישראלית לקהלים חדשים

ליהי שני, יוצרת רב־תחומית ובת למשפחת מייסדי "קולנוע לב", פתחה את ביתה ברמת השרון ל"מכירה סודית" של אמנות • מעצב האופנה אלון ליבנה יזם אירוע ייחודי שהכנסותיו נתרמו לעמותת "פרויקט גילה" להעצמה טרנסית • וגם: מי הגיע להשקת "בית קלינטון" בראשון לציון? • אירועים ומינויים

שירות גלובס 18:47
טל ברודי וליהי שני / צילום: יח''צ - לוטן
1אמנות

ליהי שני, יוצרת רב־תחומית ובת למשפחת מייסדי "קולנוע לב", פתחה את ביתה הפרטי ברמת השרון ל"מכירה סודית" של אמנות תחת השם "Resilience". ברחבי הבית הוצגו 120 עבודות של אמנים כמו אסנת בן דב, יואב בן דב, רני גילת, לימור יוסיפוביץ, מידד אליהו ושרון וזנה, במודל שמבקש לשבור את חוקי הגלריות המסורתיות ולהנגיש אמנות ישראלית לקהלים חדשים.

בתמונה: ליהי שני משמאל עם טל ברודי.

2תרומה לקהילה

אירוע ייחודי שהכנסותיו נתרמו לעמותת "פרויקט גילה" להעצמה טרנסית, התקיים ביוזמת מעצב האופנה אלון ליבנה ובשיתוף שגרירות בריטניה. בגלריית רוטשילד הוצגו 22 פריטים, שנתרמו על־ידי שורת מעצבים ואמנים ועמדו למכירה פומבית, כולל פריט של ז'אן פול גוטייה בתרומת דנה אינטרנשיונל.

בתמונה: ליבנה עם העיתונאית אדוה דדון, שהגיעה לאירוע.

אלון ליבנה ואדוה דדון באירוע למען פרויקט גילה בגלריית רוטשילד לאמנות / צילום: רפי דלויה
3קמעונאות

שמואל ואסי ארביב, בעלי קבוצת קלינטון, השיקו את "בית קלינטון" בראשון לציון - מתחם קונספט של מוצרי חשמל לבית, שמאפשר התנסות במוצרים לפני רכישה, בהשקעה של כ־6 מיליון שקל.

בתמונה, מימין לשמאל: אסי ארביב, סוניה ארביב, ברק ארביב, שמואל ארביב וחגית אשכנזי, מנכ"לית קופרבוש ישראל.

השקת ''בית קלינטון'' בראשון לציון / צילום: ניק צ'ולפייב
4מינויים חדשים

נעה גסטפרוינד (בתמונה) תוביל את תחום הסטארט־אפים וקרנות ההון סיכון בישראל בחברת הפינטק הגלובלית Airwallex.

נעה גסטפרוינד / צילום: עומר הכהן
פלטפורמת התרומות Jgive הודיעה על 3 מינויים: לימור רזניק מונתה לסמנכ"לית שיווק, אמיר קלנגל מונה ל־Head of B2B Growth, ודוד כנה למנהל הכספים.

ארנון ורמוס מונה לסמנכ"ל הכספים של מלונות גורדוניה.

מספר היום

214%
העלייה במניית נופר אנרג'י של עופר ינאי בשנה האחרונה, רובה מאז נובמבר 2025