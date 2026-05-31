המכירה הסודית שמנסה להנגיש אמנות ישראלית לקהלים חדשים

1 אמנות

ליהי שני, יוצרת רב־תחומית ובת למשפחת מייסדי "קולנוע לב", פתחה את ביתה הפרטי ברמת השרון ל"מכירה סודית" של אמנות תחת השם "Resilience". ברחבי הבית הוצגו 120 עבודות של אמנים כמו אסנת בן דב, יואב בן דב, רני גילת, לימור יוסיפוביץ, מידד אליהו ושרון וזנה, במודל שמבקש לשבור את חוקי הגלריות המסורתיות ולהנגיש אמנות ישראלית לקהלים חדשים.

בתמונה: ליהי שני משמאל עם טל ברודי.

2 תרומה לקהילה

אירוע ייחודי שהכנסותיו נתרמו לעמותת "פרויקט גילה" להעצמה טרנסית, התקיים ביוזמת מעצב האופנה אלון ליבנה ובשיתוף שגרירות בריטניה. בגלריית רוטשילד הוצגו 22 פריטים, שנתרמו על־ידי שורת מעצבים ואמנים ועמדו למכירה פומבית, כולל פריט של ז'אן פול גוטייה בתרומת דנה אינטרנשיונל.

אלון ליבנה ואדוה דדון באירוע למען פרויקט גילה בגלריית רוטשילד לאמנות / צילום: רפי דלויה

3 קמעונאות

שמואל ואסי ארביב, בעלי קבוצת קלינטון, השיקו את "בית קלינטון" בראשון לציון - מתחם קונספט של מוצרי חשמל לבית, שמאפשר התנסות במוצרים לפני רכישה, בהשקעה של כ־6 מיליון שקל.

בתמונה, מימין לשמאל: אסי ארביב, סוניה ארביב, ברק ארביב, שמואל ארביב וחגית אשכנזי, מנכ"לית קופרבוש ישראל.

השקת ''בית קלינטון'' בראשון לציון / צילום: ניק צ'ולפייב

4 מינויים חדשים

נעה גסטפרוינד (בתמונה) תוביל את תחום הסטארט־אפים וקרנות ההון סיכון בישראל בחברת הפינטק הגלובלית Airwallex.

נעה גסטפרוינד / צילום: עומר הכהן

פלטפורמת התרומות Jgive הודיעה על 3 מינויים: לימור רזניק מונתה לסמנכ"לית שיווק, אמיר קלנגל מונה ל־Head of B2B Growth, ודוד כנה למנהל הכספים.

ארנון ורמוס מונה לסמנכ"ל הכספים של מלונות גורדוניה.