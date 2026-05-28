1 הצעד החדש של הבכיר שנפרד מיד2 והקים חברה מתחרה

בסוף השבוע ייערך באקספו ת"א יריד נדל"ניישן של חברת יד2, אבל כבר ביום חמישי "רוצפה" הדרך למקום (שדרות רוקח, אזור גני התערוכה) בשלטים של המתחרה החדש KEYZ. מדובר בחברה שהקים מיכאל אורן, לשעבר המשנה למנכ"ל יד2, ומהווה מרקטפלייס דיגיטלי לניהול, קנייה ומכירה של רכבים ודירות.

החברה הושקה בסוף אפריל האחרון, והודיעה אז תשתף פעולה עם שחקנים מרכזיים בשוק הרכב, בהם טרייד מוביל, שלמה SIXT, אלבר, לובינסקי, פריזבי ואוטו סנטר. כאשר נשאל אורן מדוע יש צורך בעוד פלטפורמה כזו בישראל, במיוחד לאור ההיסטוריה העגומה של המתחרות שניסו לקום ליד2 בעבר, הוא השיב כי "זה ברור ובריא לכולם שככל שיש תחרות, יש בשורה צרכנית ברמת העלויות והמחירים וברמת היכולת של מוצר כזה לתת ערך גבוה יותר ללקוח".

ככל הידוע, השלטים אמורים להישאר כשבוע, ובמקביל אמור לעלות בקרוב בקמפיין טלוויזיה ראשון, בהשקעה המוערכת בכמה מיליוני שקלים.

מ-KEYZ נמסר בתגובה: "התחלנו. אחרי ההשקה של הפלטפורמה התחיל שילוט חוצות, דיגיטל וטלוויזיה". ביד2 בחרו שלא להגיב.

2 נדל"ן

מועדון לקוחות הוא אחד הנכסים החשובים ביותר לכל חברה, גם בתחום הנדל"ן. כעת מקימה ישראל קנדה חברה בת חדשה, שתנהל מועדון ללקוחות הפרימיום שלה. בראש החברה יעמוד מני כהן, כיום מנכ"ל אמריקן אקספרס ישראל - חברת כרטיס האשראי שרק לאחרונה הכריזה על שדרוג הצעת הערך למחזיקי כרטיס הפלטינה שלה.

הקמת החברה החדשה היא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת הנדל"ן, שבשנים האחרונות מרחיבה את פעילותה גם לעולמות האירוח, המלונאות והמסחר. המטרה היא לפתח פלטפורמת Membership בעולמות המגורים, האירוח, התרבות, הצריכה והפרימיום, שתציע חוויות, תוכן והטבות.

לדברי ברק רוזן, מבעלי ישראל קנדה, החברה נמצאת בשנים האחרונות "בתנופת צמיחה והתרחבות משמעותית. אנו רואים בבניית מערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחות הקבוצה נדבך אסטרטגי חשוב לעתיד. מני מביא עמו ניסיון יוצא דופן בהובלת מותג פרימיום, בניית הצעות ערך, חוויית לקוח ונאמנות, ואנו בטוחים שיוביל את החברה החדשה ליצירת ערך משמעותי עבור לקוחותינו".

3 שילוט חוצות

חברת שילוט החוצות "מבט ראשון" מרחיבה את פעילותה גם לבת ים ונתניה. החברה זכתה בשני מכרזים, שבמסגרתם תפעיל ותשווק עשרות שלטי בילבורד ושלטים דיגיטליים במיקומים מרכזיים לתקופות ארוכות טווח, בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים. כיום פועלת "מבט ראשון" בעיקר בראשון לציון, רמלה, רחובות ויבנה, עם כ-2,500 שטחי פרסום (בילבורדים, שלטי הכוונה, עמודורים ותחנות אוטובוס).

לדברי מוקי גרוסברג, מנכ"ל מבט ראשון, "הזכיות בבת ים ובנתניה מהוות המשך להתרחבות שלנו באזור המרכז, ולחיזוק הנוכחות שלנו בצירי תנועה מרכזיים ובמוקדי מסחר משמעותיים. אנו ממשיכים להשקיע בחידוש תשתיות השילוט ובהטמעת פתרונות דיגיטליים מתקדמים, במטרה להעניק למפרסמים מעטפת רחבה ואפקטיבית יותר של חשיפה בפריסה ארצית".

4 מינויים חדשים

פרופ' אלון גלזברג, קצין רפואה ראשי לשעבר (עד יולי 2024), מצטרף לחברת הביוטק הישראלית מטריסלף כיועץ מומחה, ויוביל את פעילות החברה בתחומי הרפואה הצבאית-ביטחונית, והטיפול בנפגעי טראומה בארץ ובעולם.

אסיף ידידיה, 40, מונה לראש אגף התפעול בנמל חיפה. בתפקידו האחרון שימש כראש תחום תפעול בתוכנית ארטילרית באלביט.

עדי הנגבי מונתה לסמנכ"לית השיווק של פנגו. קודם לכן שימשה כמנהלת השיווק של קבוצת פז ושל אל על.

אלון פילץ, מנכ"ל משותף ובעלי דיזנגוף סנטר, מונה ליו"ר הוועד המנהל של תנועת ישראל חופשית, הפועלת בנושאי דת ומדינה וחופש הבחירה בישראל.