נתוני Jgive מגלים: זינוק של 240% בתרומה של מניות

1 זינוק של 240% בתרומה של מניות

מסיכום השנה של פלטפורמת Jgive, המחברת בין תורמים, עמותות וקהילות בישראל ובעולם, עולה כי יותר ויותר יזמים, משקיעים ואנשי הייטק מאמצים מודלים מתקדמים של תרומה פיננסית - ותורמים מניות.

לפי הסיכום של Jgive, שמתפרסם כעת, במהלך 2025 נתרמו דרך הפלטפורמה כ-400 מיליון שקל על-ידי 280 אלף משתמשים. מתוך זה, 85 מיליון שקל נתרמו במניות - זינוק של 240% תוך שנה.

עוד לפי הנתונים, במהלך 2025 בוצעו מעל 650 הפקדות בקרן הנתינה הפרטית (DAF - Donor Advised Fund, כלי פילנתרופי-פיננסי לתכנון מס חכם), בהיקף של כ-302 מיליון שקל - עלייה של כ-40% לעומת אשתקד.

"בארה"ב, קרנות ייעודיות לנתינה קיימות כבר 50 שנה, ויותר מ-60% מהתרומות אליהן מגיעות ממניות ונכסים, לא מכסף מזומן", מסביר אורי בן שלמה, מייסד ומנכ"ל Jgive. "ישראל נכנסה לתחום לא מזמן, וכבר קופצת קדימה בצעדי ענק. הזינוק שאנחנו רואים השנה מצביע על שינוי תפיסתי עמוק: דור חדש של תורמים, בעיקר מעולמות ההייטק, ההשקעות והיזמות, רואה בתרומה חלק מניהול ההון וההשפעה שלו ולא רק כאקט של נתינה".

אורי בן שלמה, מייסד ומנכ''ל Jgive / צילום: אריק סולטן

נתון נוסף שעולה מהדוח של Jgive הוא שכ-125 מיליון שקל הגיעו מיהדות התפוצות - שיא של כל הזמנים. 61% מהתורמים המובילים הם בני פחות מ-50, ותחומי התרומה המרכזיים הם מאבקים באנטישמיות, הסברה ותדמיתה של ישראל בעולם - בעיקר בקרב צעירים ויהדות התפוצות.

2 משקיעים בדרום

חברת מגה די סי (מגה אור) החלה את עבודות הפיתוח והתשתית להקמת חוות שרתים בפארק עידן הנגב - שנה אחרי שרכשה 70 דונם בחלק הצפוני של הפארק תמורת 174 מיליון שקל.

לדברי מנכ"ל הפארק, יגל דויטש, "תחילת העבודות מסמלת את המעבר של עידן הנגב מאזור של תעשייה מסורתית בעיקר למוקד של חדשנות, תשתיות ותעשייה עתירת ידע". בחודשים הקרובים יחל שיווק החלק הדרומי של הפארק.

עבודות פיתוח ותשתית להקמת חוות שרתים בפארק עידן הנגב / צילום: פארק עידן הנגב

3 מינויים חדשים

גבי דוד מונה למנכ"ל נגב אקולוגיה, חברת המיחזור השנייה בגודלה בישראל, מקבוצת אלייד. קודם לכן שימש כמנכ"ל חטיבת הזכיינות וההשקעות בשיכון ובינוי.

גבי דוד / צילום: תמונה פרטית

נעה גסטפרוינד תוביל את תחום הסטארט-אפים וקרנות ההון סיכון בישראל של חברת הפינטק Airwallex.

אודי ברנר מונה לסמנכ"ל ההשקעות בפלטפורמת פאנדיט.