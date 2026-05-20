1 המודל החדש של מימון המונים: הגרלות פרסים

קבוצת מימון ההמונים הדסטארט, שבאמצעותה גויסו 170 מיליון שקל מאז ה-7 באוקטובר, משיקה מודל חדש: הגרלות חברתיות. לפי המודל, כל תרומה יכולה להפוך לכרטיס השתתפות בהגרלת פרסים, כאשר מדובר בעמותות ותיקות עם סעיף 46, המאפשר להן להחליף או לחזק קמפיין תרומות רגיל.

הקמפיין הראשון במודל הוא עם עמותת "הקבוצה - תורמים שקוף", שמסייעת למשפחות רווחה מוכרות. לפי היקף התרומה, גדלים הסיכויים לזכות בפרסים. כך, למשל, המקום הראשון יזכה בסופשבוע במלון יוקרתי בשווי 10,000 שקל, המקום השני יקבל סמסונג גלקסי S26 או אייפון 17 בשווי כ-4,000 שקל מתנת מחסני חשמל, והפרס השלישי הוא שואב שוטף מתנת עולם הקולנוע בשווי 3,000 שקל. בנוסף התורמים יוכלו לזכות בעוד שישה פרסים.

2 ישראל מתגייסת

חברת הסייבר אימפרבה מבית תאלס משיקה יחד עם עמותת ״אחים לחיים״ בוטקאמפ ללוחמי צה"ל שנפצעו במהלך שירותם הצבאי. במסגרת התוכנית, הכוללת 10 מפגשים, עשרות לוחמים יעברו במשרדי החברה ברחובות הכשרה מקצועית לצד סדנאות למיתוג אישי, במטרה להשתלב בתעשיית ההייטק והסייבר הישראלית.

אימפרבה עם עמותת ״אחים לחיים״ / צילום: יח''צ אימפרבה

3 חוגגים שבועות

אגודת הידידים של "אנו" מוזיאון העם היהודי ערכה אירוע לחג השבועות שכלל הופעה של להקת סקסטה. האירוע התקיים בביתה של איריס יוסף, חברת הבורד של האגודה, בהרצליה פיתוח.

יו''ר האגודה עו''ד יהודה רוה ואשתו עו''ד תמי רוה יחד עם יזם הנדל''ן מיקי נעימי ואשתו כרמית / צילום: אור גפן

4 מינויים חדשים

אריק קורקוס, לשעבר מנכ"ל מדטרוניק ישראל, מונה למנכ"ל אלדן מקבוצת ניאופרם, המתמחה בפתרונות רפואיים ומדעיים מתקדמים.

אריק קורקוס / צילום: אלדן

טל רבינוביץ ימונה ליו"ר פעיל לאחר 14 שנים כמנכ"ל.

טל רבינוביץ / צילום: אלדן

הפלטפורמה הדיגיטלית KEYZ לרכישת ומכירת רכבים ודירות, מבצעת שורה של מינויים: עמוס נעים מונה למנהל תחום הרכב (בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל ובעלים של רשת התיווך הבינלאומית Keller Williams Israel), עופר יקשין ינהל את תחום הרכב (בעבר ניהל את תחום המכירות ביד2), וגולן כספי ישמש כסמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה (בעבר שימש בתפקידי הנהלה בכירים בקבוצת K Logic והיה ממייסדי קבוצת Kverse).