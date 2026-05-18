תגידו מזל טוב: צביקה שווימר מנכ"ל אלקטרה הציע נישואים לבת זוגו

1 תגידו מזל טוב: צביקה שווימר הציע נישואים לבת זוגו

מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה ויו"ר קרפור ישראל, צביקה שווימר, 48, הציע נישואים לבת זוגו בשנה וחצי האחרונות, ספיר אביר, 38.

הצעת הנישואים התקיימה בסופ"ש האחרון, במהלך אירוע קבלת שבת בבית ההורים בסביון (איש העסקים חזי אביר ואשתו רונית), לעיני בני המשפחה והחברים הקרובים.

שווימר הוא אב לשלושה ילדים מנישואים קודמים, ועומד בימים אלה לפני הנפקה של רשת המזון קרפור, שאלקטרה היא מבעליה. אביר, בעלת תואר שני במנהל עסקים, היא אם לשניים מנישואים קודמים, עורכת דין עצמאית בתחום האזרחי-מסחרי, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. השניים מתגוררים יחד בנס ציונה מאז אוגוסט.

2 רפואה

המרכז הרפואי שיבא תל השומר חונך מרכז לרפואה היפרברית ע"ש מיכל וד"ר אברהם כדר, הודות לתרומה בת 22 מיליון שקל של משפחת כדר. מדובר במרכז הכולל שני תאי לחץ המתאימים ל-24 מטופלים בו זמנית, ולמגוון מצבים רפואיים - כמו פצעים מורכבים, נזקי קרינה, סיבוכי סוכרת ועוד. בימים אלה החל המרכז לקלוט מטופלים ראשונים. המרכז ממוקם במתחם תת-קרקעי, ולכן הוא גם ממוגן לשעת חירום.

טיפול בתא לחץ מבוסס על נשימת חמצן בריכוז גבוה בתנאי לחץ, ומאפשר שיפור משמעותי באספקת חמצן לרקמות. הטיפול, שהשתרש בישראל בשנים האחרונות, נמצא יעיל במיוחד במצבים של פגיעה בזרימת הדם, זיהומים מורכבים ופצעים כרוניים.

"אנחנו רואים זכות גדולה להיות שותפים עם שיבא, ולקחת חלק בהקמת מרכז רפואי מתקדם שעתיד לשפר את חייהם של מטופלים רבים", אומרים מיכל וד"ר אברהם כדר. "אנו מאמינים שחיבור בין חדשנות רפואית, מצוינות קלינית ושליחות אנושית היא דרך לייצר השפעה רחבה ומתמשכת על החברה הישראלית וחוסנה".

תא לחץ במרכז לרפואה היפרברית ע''ש מיכל וד''ר אברהם כדר / צילום: יחידת הצילום שיבא

3 השקעות

ניר ישעיה, מנכ"ל הפעילות הפיננסית בישראל של בנק אדמונד דה רוטשילד, ומודי כידון, שותף מייסד של אלטו קרנות נדל"ן, ארחו את בכירי המשקיעים הכשירים בישראל במרתף היינות של הברונית אריאן דה רוטשילד בת"א. הערב עסק בשיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לארה"ב בפיתוח טכנולוגיות הגנה ובנדל"ן מניב.

באירוע ציין ישעיה כי נכון לסוף 2025, בנק אדמונד דה רוטשילד מנהל נכסים בשווי של 198 מיליארד פרנק שוויצרי (735 מיליארד שקל) עם יחס כושר פירעון של 19.1%. כידון דיווח כי אלטו קרנות נדל"ן, הפועלת יותר מ-15 שנה, רכשה עד היום 85 נכסים מניבים בשווי של כ-2 מיליארד דולר וביצעה 55 אקזיטים. עוד הוא חשף כי משקיעי העוגן באלטו הם האחים קוך, הנמנים על עשר המשפחות העשירות בארה"ב.

ניר ישעיה ומודי כידון / צילום: גפן יוגב

4 קמעונאות

קמעונאית המזון שופרסל השיקה השבוע מיתוג מחדש למועדון כרטיס האשראי שלה (בשיתוף עם כאל), שכולל כ-600 אלף לקוחות, כחלק מחיזוק הפעילות הפיננסית. במקביל עלה קמפיין לחג השבועות עם הפרזנטורית עינת שרוף (באמצעות משרד הפרסום בריקמן), בהשקעה של כמה מיליוני שקלים. הקמפיין מבוסס על מלים מותאמות לשיר המוכר "ושוב אתכם", והסלוגן הנבחר הוא "הסטנדרט שלכם, האיכות שלנו".

עינת שרוף בקמפיין החדש של שופרסל / צילום: צילום מסך מאינסטגרם

5 מינויים חדשים

אבי בדולב מונה למנהל זרוע המשכנתאות של מזרחי טפחות. בעשור האחרון כיהן כמנהל מרחב דן של הבנק.

אבי בדולב / צילום: מזרחי טפחות

הדרן עולמי מונה למנהל חטיבת המוצרים בענקית מוצרי ההיגיינה הציבורית עלבד, שבבעלות מושב משואות יצחק. בתפקידו האחרון ניהל את מערך הייצור הגלובלי של "אדמה פתרונות לחקלאות", והיה אמון על כ-750 עובדים.

תומר סמרקנדי, לשעבר מנכ"ל קרן אייסף, מונה למנכ"ל עמותת מחשבה טובה, הפועלת לצמצום פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיה וחדשנות.