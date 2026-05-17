מריוס נכט מוכר שני מגרשים בנווה צדק. כמה יקבל?

1 130 מיליון שקל לשני מגרשים: העסקה של מריוס נכט בנווה צדק

עסקת ענק בנווה צדק: איש העסקים מריוס נכט מכר, באמצעות חברה שבשליטתו, שני מגרשים בני 1.5 דונם בנווה צדק תמורת 130 מיליון שקל. הרוכשים הם בעלי הון מאוסטרליה.

מדובר במגרשים שנמצאים ברחוב שלוש 30, בסמוך לבית אהרון שלוש ההיסטורי, שאינו כלול בעסקה. ב-2007 רכש נכט את המגרשים ואת בית שלוש (רח' שלוש 32), בסכום כולל של כ-64 מיליון שקל, באמצעות חברת אנג'לס השקעות בהיי-טק שבבעלותו. המיקום גובל בבית סוזן דלל ומשכן להקת המחול בת שבע, במה שנחשב לאחד מהאזורים היקרים ביותר בשכונה, שגם כך נחשבת לאחת מהיקרות בישראל.

● אין מחירים כאלה: האם ברדוגו עשה עסקה טובה וכמה מס ישלם?

● "היחיד בין תל אביב לחיפה": הלל יפה משיק מכון PET-CT חדש

החלקות שנרכשו נחשבות לגדולות במיוחד. אחת מהן בשטח של כ-665 מ"ר וכיום פועל בה גן ילדים בשכירות, והשנייה מגיעה לשטח של 915 מ"ר. התוכנית לנווה צדק מאפשרת להקים 14 יחידות דיור בשני המגרשים, אם כי המימוש מותלה בעמידה בתנאים תכנוניים ובאישורים מצד עיריית תל אביב.

מחיר העתק לא נקבע בהתייחס למה שהרוכשים רוצים להקים במקום - ככל הנראה בית מפואר לשימושם הפרטי - אלא לאור אפשרויות הבנייה במקום, שגלומות בתוכנית המתארית של נווה צדק, ולאור המחירים המקובלים בסביבה.

העסקה הנוכחית, שכאמור אינה כוללת את בית שלוש, מגלמת שווי של כ-52 אלף שקל למ"ר מבונה (מטר רבוע של זכות בנייה), סכום סביר בהתחשב בכך שמחירי דירות תיאורטיות שיוקמו במקום יגיעו לרמות של 120 אלף שקל למ"ר ויותר.

ממריוס נכט לא נמסרה תגובה.

***גילוי מלא: מריוס נכט הוא הבן הזוג לשעבר של ענת אגמון, מבעלות השליטה בגלובס

2 מתחילים עם פאודה: הפרסום בפלטפורמת yes יוצא לדרך

כמעט שנה וחצי אחרי ההכרזה הראשונית על הכנסת פרסום, השבוע מתחיל הפיילוט ב-yes - בשלב זה, לפני תכני ה-VOD של העונה החמישית והחדשה של פאודה בלבד, בפלטפורמות yes+ וסטינג+. הגוף המפרסם במהלך הפיילוט יהיה בנק לאומי, ולפי החברה, ההכנסות מהמהלך צפויות לשמש להרחבת ההשקעה בהפקות מקור.

פאודה / צילום: אוהד רומנו

נזכיר כי בספטמבר הודיעה yes על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם החברות RGE וטאבולה, שבמסגרתו השתיים יהיו אחראיות לשיווק ותפעול פעילות הפרסום. בהמשך השנה צפויה החברה להציג את מסלולי התשלום שהיא מציעה לצופים שיבחרו באופציית הפרסום, אולם בשלב זה התמחור לא פורסם.

3 השקעות

קרן פרייבט אקוויטי חדשה בשוק: סטלה כהן ורענן איגוס מקימים את קרן דיוויד גרופ, המתמקדת בתחומי הנון-טק בישראל, אך פועלת ב"ראייה גלובלית". כהן, שמוגדרת כשותפה מנהלת, שימשה עד לאחרונה כחברת דירקטוריון בקבוצת הפניקס וקודם לכן מנהלת תחום ההשקעות של קבוצת J. Safra. איגוס, היו"ר, היה שותף במשך 24 שנה בגולדמן זאקס.

משרדי הקרן ממוקמים בהרצליה, והיא תשקיע בעיקר בארבעה תחומים: שירותים פיננסיים, ביטחון, תעשייה ושירותים עסקיים מבוססי טכנולוגיה. ועדת הייעוץ האסטרטגית כוללת בין היתר את אלי גרונר, יוג'ין קנדל ויוסי וייס.

סטלה כהן ורענן איגוס / צילום: נתנאל טוביאס

לדברי כהן, "תחום הנון-טק בישראל נותר במידה מסוימת מאחור בהשוואה לסיפור ההצלחה של 'אומת הסטארט-אפ'. עסקים ישראליים רבים שאינם בתחום הטכנולוגיה יכולים להפיק תועלת מהשקעות פרייבט אקוויטי כדי לצמוח, להשתנות, להתרחב בינלאומית, וליצור ערך ארוך טווח. דייוויד גרופ הוקמה כדי לנצל הזדמנויות אלו".

איגוס מוסיף כי הקרן "ממוקמת בעמדה ייחודית ובעלת פוטנציאל לתרום תרומה משמעותית לקהילת העסקים הישראלית, ולתחום הפרייבט אקוויטי הגלובלי. אנחנו מאמינים בעתידה המזהיר של הכלכלה הישראלית, לאחר שהפגינה חוסן וצמיחה מרשימים גם בתקופות של משברים כלכליים גיאופוליטיים ומלחמות".

4 מינויים חדשים

שי פרץ, 42, מונה למנכ"ל פעילות דייסון בישראל, לאחר שזו עברה בפברואר האחרון לידי קבוצת פוקס. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל ראלקו אנרגיה.

שי פרץ, מנכל פעילות דייסון בקבוצת פוקס / צילום: אפרת לובל

שחר עזריה מונה לסמנכ"ל המכירות של מימון ישיר משכנתאות.

ינון עוז-ארי יכהן כסמנכ"ל הכספים של חברת הנדל"ן פרשקובסקי גרופ.