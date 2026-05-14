1 "היחיד בין תל אביב לחיפה": הלל יפה משיק מכון PET-CT חדש

המרכז הרפואי הלל יפה חונך מכון PET-CT בהשקעה של כ-28 מיליון שקל, שתרמו קרן ליאונה והנרי הלמסלי, אשר על שמם גם ייקרא המכון, לצד הקרן לידידות ומשפחות תורמים מחו"ל - קושיצקי וגיטלר, קרן אדליס (לזכרו של אנדרה כהן דלורו) ועמותת הידידים של הלל יפה.

מדובר בשירות שנועד לחסוך נסיעות למטופלי מחלת הסרטן, ולדברי פרופ' מיקי דודקביץ, מנהל המרכז, "זהו שירות מציל חיים, היחיד בין תל אביב לחיפה".

2 הטבות למילואימניקים

פלטפורמת ההטבות לעובדים סיבוס משיקה מתחם הטבות ייעודי למחזיקי כרטיס Fighter של משרד הביטחון - הארנק הדיגיטלי של משרתי המילואים. המתחם כולל הנחות של כ-15% במאות מסעדות, בתי קפה ורשתות (בהן שגב, גרקו, גרינברג בורגר ומקסיקנה) ברחבי הארץ.

לדברי איתן זינגר, מנכ"ל סיבוס, "משרתי המילואים נושאים כבר למעלה משנתיים בנטל משמעותי, ולכן חשוב לנו לייצר עבורם הוקרה יומיומית ומעשית. במסגרת שיתוף הפעולה עם Fighter אנחנו מרחיבים את הערך של ההטבה שהמילואימניקים מקבלים מהמדינה".

3 מינוי חדש

חסאן טואפרה מצטרף כשותף מנהל לחברת הייעוץ Maximize של סלאם שרקייה, לשעבר מנהל השיווק בפרטנר ובקוקה קולה וסמנכ"ל השיווק של גלובס. טואפרה כיהן בעבר כראש הרשות לפיתוח כלכלי, והוביל תוכנית חומש בהיקף של כ־30 מיליארד שקל לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית בישראל. מקסימייז מתמחה במגזר הציבורי והעסקי, עם התמחות עומק בחברה הערבית.

4 פרסום

משרד הפרסום גיתם BBDO מצרף לשורותיו את אדם פדר, 45, כסמנכ"ל קריאייטיב לצד רון ליטני. לפדר ניסיון של כ-17 שנים בתפקידי ניהול קריאייטיב בכירים בענף.

"הצטרפותו של אדם מהווה נדבך משמעותי בהמשך חיזוק הדנ"א הקריאייטיבי של גיתם", אומר ליאור טנר, מנכ"ל המשרד. "המינוי הוא חלק מהמהלך האסטרטגי שלנו להעמיק את הבידול והערך שאנחנו מביאים ללקוחות בעולם תוכן ופרסום תחרותי ודינמי".