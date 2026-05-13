1 מכללת ספיר מקימה קמפוס חדש בהשקעה של 130 מיליון שקל

שנתיים לאחר שמנהלת תקומה הכריזה על השקעה של 200 מיליון שקל במכללה האקדמית ספיר, בעקבות המלחמה בעזה, כעת מתקרב שלב היישום: בפקולטה לטכנולוגיה יוקם קמפוס חדש בהשקעה של כ-130 מיליון שקל. המהלך מתבצע בשיתוף עיריית שדרות והמועצה האזורית שער הנגב.

הקמפוס החדש ייבנה סמוך לתחנת הרכבת שדרות, במטרה ליצור רצף בין אקדמיה, תעשייה ומרכזי חדשנות. כ-110 מיליון שקל מושקעים בבניית הקמפוס החדש, ועוד 20 מיליון שקל מיועדים להקמת מעבדות, מלגות ופעילות מכון המחקר היישומי SASI שפועל במסגרת הפקולטה.

"בעינינו, אקדמיה חזקה ורלוונטית תשאיר באזור צעירות וצעירים מוכשרים, תמשוך כוחות חדשים ותבסס תשתית של ידע, חדשנות, מנהיגות ועשייה - שתשפיע על הנגב המערבי ועל עתיד החברה הישראלית", אומר נשיא המכללה, פרופ' ניר קידר.

לדברי ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, "זהו רגע אסטרטגי עבור שדרות והנגב המערבי. הקמת הקמפוס הטכנולוגי החדש אינה רק השקעה בתשתיות אקדמיות, אלא מהלך שמייצר עתיד ומחזק את החוסן האזרחי והכלכלי של האזור כולו".

2 פיתוח רפואי

במרכז הרפואי שיבא פותח חדר אימרסיבי חדשני שמכניס מטופלים לתוך סיטואציות יומיומיות מדומות כחלק מתהליך השיקום, בשיתוף עם HIT מכון טכנולוגי חולון. מדובר במערכת הפועלת בתוך חלל מוקף מקרנים וחיישנים, שיוצרים סביבה אינטראקטיבית המדמה מצבים כמו שוק אוכל, סביבת עבודה משרדית או משחקי תנועה וקואורדינציה. המטרה היא לאפשר למטופלים לתרגל מחדש מיומנויות שנפגעו בעקבות פציעות, קטיעות או פגיעות מוחיות, בצורה חווייתית ומעורבת יותר.

החדר האימרסיבי שהוקם במרכז הרפואי שיבא / צילום: דוברות HIT

לדברי אילון אדרי פורטנוי, מרצה לפיתוח חוויות אינטראקטיביות ב-HIT, "המטרה היא לקחת תהליכי שיקום מורכבים, ולהפוך אותם לחוויות שיש בהן מעורבות, מוטיבציה ותחושת מסוגלות". מאיה ארליך, מנהלת החדשנות בבית החולים השיקומי המשולב בשיבא, מסבירה כי הצורך במערכת התחדד בעקבות העלייה במספר המטופלים הזקוקים לשיקום ממושך מאז המלחמה. לדבריה, "אלה כבר לא פיילוטים תיאורטיים, אלא סביבות שנמצאות בשימוש כחלק מתהליך השיקום עצמו".

3 פסטיבל

בסופ"ש הקרוב (14-16 במאי) יתקיים בגליל המערבי פסטיבל האביב השנתי, המורכב כולו מעסקים קטנים בתחומי הקולינריה, תרבות, מוזיקה, אמנות, סיורים וטיולים. הפסטיבל מתקיים בשיתוף עמותת "זמן גליל מערבי" והארגון הפילנתרופי יהודי ג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, והמטרה היא לעודד את הישראלים להגיע ולסייע לעסקי הצפון המתמודדים עם נזקי המלחמה.

פסטיבל האביב השנתי 2026 / צילום: ענבר אור לב

4 משפט

עו"ד יעל נוה, בכירה ברשות המסים עד לאחרונה, מצטרפת כשותפה למשרד ארנון תדמור-לוי ותוביל את פרקטיקת המיסוי. בתשע השנים האחרונות כיהנה נוה כסגנית היועצת המשפטית ויועמ"שית מערך המיסוי העקיף האזרחי ברשות. במסגרת תפקידה ניהלה שתי יחידות ליטיגציה ארציות: היחידה לפירוקים, כינוסים וגבייה קשה, והיחידה הארצית לטיפול בתיקי מכס אזרחיים.

עו''ד יעל נוה / צילום: תמונה פרטית

5 מינויים חדשים

רונן בשארי מונה למנכ"ל החברה הכלכלית חדרה, לאחר שנה וחצי כמ"מ מנכ"ל.

רונן בשארי / צילום: דוברות עיריית חדרה

נועה בן-חיים מונתה לסמנכ"לית הכספים של Commit, גיא וינטר מונה לסמנכ"ל לקוחות אסטרטגיים, ועומר פוקס לסמנכ"ל שותפויות של החברה.

חני שמש מונתה למנכ"לית בית הדיור המוגן אחוזת אפרידר על הים באשקלון.