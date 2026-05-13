מנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק מסיים את תפקידו

אמיליאנו קלמזוק, מנכ"ל רשת 13 בשנתיים האחרונות, הודיע לדירקטוריון החברה על סיום תפקידו. קלמזוק, ששימש כמנכ"ל הערוץ מאז מרץ 2023, פורש בעקבות מכירת רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, מבעלי Wiz.

לגלובס נודע כי בשבועות האחרונים נערכו שיחות בין חברת אקסס של לן בלווטניק ונציגו דני כהן לבין קלמזוק לגבי חבילת הפרישה שלו. לפי שעה לא ידוע מי יהיה המנכ"ל שיחליף את קלמזוק בתפקידו.

● אסף רפפורט מסתובב עם פנקס צ'קים ורשימת חלומות, למרות שעסקת רשת 13 עוד לא אושרה

● ה"ספיד דייטינג" של אסף רפפורט, ומי המועמדים לתפקיד מנכ"ל רשת 13?

● "השקעה לשם השפעה": כך ישלטו קרן Merit וההייטקיסטים ברשת 13

בשנתיים האחרונות התמודד קלמזוק עם אתגרים וכשלים משמעותיים בחברה. בנוסף לניהול של ערוץ טלוויזיה בתקופת מלחמה ופילוג פוליטי, בתקופת ניהולו היו לרשת 13 טללות משמעותיות ביותר - כמו מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' לתפקיד מנכ"לית חדשות 13. המינוי הזה נתקל במאבק עיקש של ועד העובדים בחדשות 13, מאבק שהגיע עד לבג"ץ. שמאלוב-ברקוביץ' התייצבה בבג"ץ ולצידה קלמזוק שהיה חלק ממינויה. בסופו של דבר המאבק הביא לסיום תפקידה של שמאלוב-ברקוביץ' בחברה עם חבילת פרישה נאה.

קלמזוק עלה לישראל בשנת 2019 מלוס אנג'לס ומילא תפקידים בכירים בשוק בארה"ב ובאירופה. בעבר הוא כיהן כנשיא אולפני הטלוויזיה פוקס.

באפריל 2025 חתם קלמזוק על מזכר הבנות עם בלווטניק להעברת 74% ממניות רשת 13 אליו, יחד עם קבוצת משקיעים שהוא יביא. קבוצת המשקיעים לא הגיעה, והדבר סלל את דרכו של בעלי הוט פטריק דרהי לחתום על הסכם עם בלווטניק לרכישת הערוץ - עסקה שלבסוף לא יצאה אל הפועל.

"תרומה משמעותית להבראת החברה"

בהודעת רשת נכתב כי הדירקטוריון מבקש להודות "למר קלמזוק על תרומתו המשמעותית להבראת החברה ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו". עוד נכתב כי "בתקופת כהונתו, ערוץ 13 השיג את הביצועים הפיננסיים והרייטינג הטובים ביותר שהיו לחברה בחצי עשור".

בהודעה צוין כי קלמזוק הוביל את מיצוב רשת 13 כנכס מדיה אטרקטיבי להשקעה ומילא תפקיד חשוב בתהליך מול משקיעים - ולפי הודעה, היה זה גם מה שהוביל לחתימה ההסכם מול קרן מריט של רפפורט.

קלמזוק מסר בהודעה לעיתונות כי "הובלת רשת דרך אחת התקופות המאתגרות ביותר בתולדותיה הייתה זכות וכבוד עבורי, ובמיוחד כעולה חדש לישראל. עובדי החברה גילו חוסן, יצירתיות ומסירות יוצאת דופן בתנאים מאתגרים - תחת מלחמה ממושכת, לחץ כלכלי ובעיצומו של שינוי בעלות מורכב. אני גאה במה שבנינו יחד. היום לאחר כשנתיים, רשת 13 היא גוף חזק ותחרותי, ואני מאחל לבעלים החדשים הצלחה בהבאת החברה לצמיחה".

דני כהן מ-Access Industries מסר בשם דירקטוריון רשת 13: "הדירקטוריון מבקש להביע את תודתו הגדולה לאמיליאנו על הנהגתו את רשת 13. אמיליאנו פעל כמנכ"ל רשת בכישרון אסטרטגי, בנחישות, בחוסן ובמחויבות בתקופה מאתגרת במיוחד. הצלחתו עם 'האח הגדול' הייתה קריטית ליציבות הערוץ, והוא מילא תפקיד משמעותי מאוד בצעדים שנקט הדירקטוריון כדי לאתר השקעה חדשה לחברה. אמיליאנו הוא אדם מסור, שהשקיע את כל ליבו בתפקיד, ומחויבותו לישראל ראויה לציון. אנו מודים לו מקרב לב על כל פועלו".