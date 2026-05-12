חברת הנדל"ן שגייסה את השגריר לשעבר דני אילון לקראת הנפקה

1 חברת הנדל"ן שגייסה את השגריר לשעבר דני איילון לקראת הנפקה

חברת הנדל"ן איגל פרופרטיז (Eagle Properties) נערכת להנפקת סדרת אג"ח ראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, במטרה לגייס כ-500 מיליון שקל. החברה, שפועלת בעיקר בדרום-מזרח ובמרכז ארה"ב, גייסה לצורך העניין את שירותי הייעוץ של שגריר ישראל בארה"ב לשעבר וסגן שר החוץ לשעבר, דני איילון, שבשנים האחרונות מחזיק בחברת ההשקעות סילבר רואד קפיטל.

הפורטפוליו של איגל פרופרטיז כולל 24 נכסי משרדים במדינות כמו פלורידה, טנסי, קנטקי, אלבמה, אוהיו וטקסס, המשתרעים על פני כ-850 אלף מ"ר, ומוערכים בשווי של כ-903 מיליון דולר.

החברה פועלת כחלק מתאגיד הנדל"ן הבינלאומי RMC, ומתמקדת בהחזקה והשבחה ארוכת טווח של נכסי משרדים מניבים. במסגרת ההנפקה, היא מתכננת לשעבד חלק מהנכסים הללו. לפי החברה, כ-90% מהם הינם נכסי Class A, והתקבולים מההנפקה מיועדים לפריעת הלוואות יקרות שנטלה בעבר.

איילון שימש שגריר ישראל בארה"ב בשנים 2002-2206. ב-2017 הקים יחד עם ליאור מימון את סילבר, המתמחה בליווי חברות בינלאומיות בכניסה לשוק ההון הישראלי, בשיווק קרנות השקעה ובבניית תהליכי גיוס הון מורכבים.

על פי ההערכות, איילון - לצד חברת החיתום אקסימוס קפיטל, מקבוצת הבנק הבינלאומי - צפוי ליהנות מדמי ייעוץ גבוהים באופן יחסי, בהתאם למקובל בהנפקות של חברות זרות (BVI) בארץ. לרוב, עמלות הייעוץ במקרים כאלה נעות סביב 2%-3% (ולעתים אף 4%) מתמורת ההנפקה, לעומת 0.4%-1.5% בחברות ישראליות.

2 בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים: העתיד של חוות מכלי הדלק ברדינג ת"א

חוות מכלי הדלק של תחנת הכוח רדינג בתל אביב־יפו תעבור מהפך, ותשמש כמוקד תרבות, פנאי יצירה וספורט. העירייה הודיעה לאחרונה כי התוכנית הזוכה לחידוש חוות המכלים בתחנת הכוח שייכת למשרד מילבאואר אדריכלים, בשיתוף משרד תמא אדריכלות נוף.

כך, במקום להרוס את שלושת מכלי הפלדה העגולים, ששימשו לאחסון דלק עד ראשית שנות האלפיים ומאז עמדו ריקים, מציעים הזוכים לשמר את המעטפת שלהם, ולהפוך את החללים הפנימיים למבנים לשימוש הציבור - מועדון עירוני רב־שימושי של תרבות, יצירה, פנאי וספורט.

הדמיה של חוות המכלים ברדינג / הדמיה: מילבאואר אדריכלים בשותפות עם תמא, רנדר איבולב

התכנון של מילבאואר אדריכלים ותמא אדריכלות נוף מבוסס על שימור ה"עיגול" החיצוני של המכלים, והוספת "עיגול" פנימי חדש, שייַצֵּר חללי פנים מוארים באור טבעי. התוכנית מציעה גם פיתוח של המרחב הפתוח שבין המכלים, כ"מרחב שוטטות עירוני עשיר", הכולל מגוון שימושים ציבוריים בקני מידה שונים - מפנאי ושהייה, דרך תרבות ואירועים ועד חיבור רציף בין הירקון, הים והעיר.

לפי שעה לא ניתן להעריך מה תהיה עלות הפרויקט, שכן התוכניות הסופיות למתחם נמצאות עדיין בגיבוש סופי, אך מדובר בעשרות מיליוני שקלים.

3 תקשורת ופרסום

שלישיית "מה קשור" והפרזנטור סטטיק מככבים בקמפיין המשך שמעלה השבוע חברת פרטנר לקידום "אול אין פלוס" - שירות הטלוויזיה החדש לצד הסיבים האופטיים. בתוך כך, החברה חושפת כי מאז השקת הטלוויזיה מחדש, בסוף אוקטובר, כמות הצפיות בערוצים ובקאצ'-אפ צמחה בכ-78%, וכמות הצפיות ב-VOD קפצה ב-103%.

מתוך הקמפיין החדש של פרטנר לקידום ''אול אין פלוס'' / צילום: מיכה לובטון

הפרסומת עולה באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א, כאשר גם הפעם הבמאי הוא בן בכר, שצילם את סרטי השלישייה "לשחרר את שולי". בטלוויזיה ישודרו גרסאות קצרות שלה, ואילו ליוטיוב יעלה הסרטון המלא באורך 3 דקות.

4 מינויים חדשים

שירה ברנד, 54, תמונה למנהלת מטה התכנון הלאומי, לאחר שכיהנה כסגנית כארבע שנים וחצי.

שירה ברנד / צילום: ענבל מרמרי

רו"ח עשהאל בן יעקב, 52, מונה לסמנכ"ל הכספים בחברת שבא. עד לאחרונה שימש בן יעקב במשך כ-5 שנים כסמנכ"ל הכספים של רשת 13.

מור יגאלי, 38, מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת האנרגיה המתחדשת אייראנג'י. בתפקידו האחרון שימש כדירקטור פיתוח עסקי בתחום האגרו-וולטאי בקבוצת דוראל.