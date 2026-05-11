דרהי בחוץ? מגעים בין המוסדיים ל-HOT על רכישת הפעילות
הוט

דרהי בדרך החוצה? מגעים בין המוסדיים ל-HOT על רכישת הפעילות

מספר גופים מוסדיים, בהם מגדל, הראל, כלל ביטוח ופועלים אקוויטי, מנהלים מגעים עם מנכ”לית החברה טל גרנות-גולדשטיין לרכישת פעילות הטלוויזיה של הוט • לפי ההערכות, שווי פעילות הטלוויזיה, האינטרנט, החשמל והחטיבה העסקית עומד על כ־2 מיליארד שקל • לאחר מכירת HOT מובייל והחזקות החברה ב־IBC, בשוק מזהים הזדמנות לעסקה מצומצמת וממוקדת יותר

נבו טרבלסי 12:09
פטריק דרהי, בעלי הוט וטל גרנות מנכלית קבוצת HOT / צילום: גד פרץ, יונתן בלום
לאחר שהוט נמצאת על המדף בשנה האחרונה, מספר גופים מוסדיים מנהלים מגעים לרכישת פעילות הטלוויזיה של חברת הוט, בהם מגדל, הראל, כלל ביטוח ופועלים אקוויטי. נציגי החברות נפגשו עם טל גרנות, מנכ"לית הוט, ובוחנים כעת את פעילות החברה. לפי ההערכות, שווי פעילות הטלוויזיה, החשמל, האינטרנט והחטיבה העסקית של הוט מוערך בכ־2 מיליארד שקל, לצד חוב של כמיליארד שקל. מנגד, בעבר פורסם כי בעלי HOT, חברת אלטיס שבבעלות פטריק דרהי, היו מעוניינים למכור את הקבוצה בכ־2 מיליארד אירו.

הגופים המוסדיים מזהים כאן הזדמנות משמעותית בשוק התקשורת: הגופים המוסדיים מעריכים שיש הזדמנות גדולה, מאחר שהוט היא חברת התקשורת הגדולה היחידה שאינה ציבורית, ועשוי להיווצר אפסייד אם תונפק. הגישה לשוק התקשורת מצומצמת, ובשנים האחרונות כמעט כל עסקה משמעותית בתחום כללה בכיר לשעבר בענף שהוביל את המהלך. מעבר לכך, בשנה האחרונה נוצרה הזדמנות חדשה: אם בעבר הקבוצה הייתה גדולה וכללה פעילויות רבות, מה שהפך את העסקה ליקרה ומורכבת במיוחד. עד כה, החברה נמכרה בחלקים, מימושים חלקיים בעסקת המובייל ובעסקת ההחזקות ב-IBC. כעת, ההצעה של גרנות והמוסדיים היא על הנתח העיקרי שנשאר, מה שיכול ליצור מצב אטקטיבי ולייצר את העסקה המדוברת.

בשנה שעברה סלקום, הוט וקרן תש"י השלימו את מכירת החזקותיהן במיזם הסיבים IBC. כל אחת מהחברות מכרה החזקות בשווי של כ־520 מיליון שקל, והעסקה הכוללת הגיעה ל־1.56 מיליארד שקל עבור 70% מהמניות. שווי המיזם עמד על כ־2.1 מיליארד שקל. בנוסף, בינואר האחרון חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לרכישת HOT מובייל בסכום של כ־1.88 מיליארד שקל. לאחרונה פורסם בגלובס כי קרן קיסטון ניהלה מגעים להצטרף למיזם, ואף דווח כי התגלעו מחלוקות סביב מנגנוני השליטה המשותפת בין הצדדים.

תמחור שונה מתחילת הדרך

משמעות העסקאות היא שפעילויות הוט שנותרו מתומחרות כיום באופן שונה מזה שהוצע בתחילת הדרך. ההזדמנות שנוצרה היא רכישת החברה ללא פעילות המובייל וללא ההחזקות ב־IBC, לצד מימושים נוספים שמקטינים את היקף העסקה. כיום הוט היא קבוצת המדיה השנייה בגודלה בישראל, ולפי ההערכות יש לה כ־750 אלף מנויי טלוויזיה, הן בכבלים והן באינטרנט.

כמו יתר השוק, גם הוט פועלת להעביר את לקוחותיה לשירותי אינטרנט, למרות הקשיים הרבים שהתגלו בתהליך. כדי לבצע את המהלך, החברה נדרשת להשקעות משמעותיות בתשתיות, מה שמוביל לעלויות נוספות.

סוג העסקה שמתגבש הוא עסקת MBO ‏(Management Buyout), עסקה שבה צוות ההנהלה הקיים של החברה רוכש נתח שליטה בעסק, במטרה לאפשר המשכיות ורציפות ניהולית. בחודשים האחרונים פורסמו שמותיהם של כמה בכירים לשעבר בענף שהובאו כדי להוביל עסקאות דומות.