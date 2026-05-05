ברגע האחרון: עסקת הרכישה של הוט מובייל מסתבכת

עסקת הענק לרכישת חברת הסלולר הוט מובייל מסתבכת. לאחר שנחשף בגלובס כי קרן התשתיות קיסטון צפויה להצטרף לקבוצה הרוכשת, שמובילות דלק ישראל ולאומי פרטנרס, התגלעו מחלוקות בין הצדדים. סלע המחלוקת נוגע למנגנוני השליטה ביום שאחרי הרכישה. על פי המתווה, דלק ישראל וקיסטון אמורות להחזיק 40% ממניות הוט מובייל כל אחת ולאומי פרטנרס ב-20%.

מזכר הבנות לא מחייב לרכישת הוט מובייל, שנחתם במהלך חודש ינואר והוארך לאחרונה עד תחילת השבוע הבא (10.5), קובע כי דלק ישראל ושותפיה ירכשו את הוט מובייל מידי איש העסקים פטריק דרהי (בעלי קבוצת התקשורת הוט) לפי שווי של 1.88 מיליארד שקל (כולל חוב).

בשיתוף הפעולה בין חברי קבוצת הרוכשים, כל צד מביא עמו ניסיון ומוניטין מעט שונה. דלק ישראל, שבשליטת להב אל.אר, היא קבוצה המתמחה בקמעונאות, וביכולתה למנף את זרוע השיווק והמכירות של הוט מובייל, שלה 2 מיליון מנויים. קיסטון מצדה מתמחה בפיתוח והשבחת תשתיות. מבחינתה, הנכס המעניין בעסקה הוא הרשת המשותפת להוט מובייל ופרטנר , PHI Networks, החולשת על כ-3,000 אתרי סלולר.

חרף האינטרסים המשותפים, המגעים המתקדמים בין הצדדים נתקלו בימים האחרונים בקשיים שמאיימים על השותפות. כאמור במוקד המחלוקת מנגנוני השליטה המשותפת בהוט מובייל. בקיסטון מתעקשים שלא להזרים לרכישה מעל 200 מיליון שקל מקופת המזומנים שלה, ואם מתווה העסקה ישתנה כך שתידרש לשלם יותר או שלא יתאפשר לה להשביח את נכסי התשתית, היא עלולה לסגת . אם הצדדים יגשרו על הפערים ויחתמו על ההסכם בימים הקרובים, השלמת העסקה תלויה באישורים רגולטוריים, אך ניתן להעריך בזהירות כי בסוגיה זו לא תהיה בעיה.

הדד ליין בשבוע הבא

חרף השווי הגבוה שמשקפת העסקה להוט מובייל (כאמור 1.88 מיליארד שקל), בפועל הצדדים יצטרכו להוציא מכיסם סכום נמוך משמעותית - בסך הכול כחצי מיליארד שקל. בדיקות שנערכו בשבועות האחרונים הובילו להתאמות במסגרתן יקבל דרהי, בעל השליטה הנוכחי, 1.2 מיליארד שקל לכיסה לאחר ניכוי החוב שרובץ על הוט מובייל. כ-700 מיליון שקל מתמורת הרכישה תמומן מקופת הוט מובייל עצמה, באמצעות הלוואה שהחברה תיטול ותחליף חוב קיים לבעל השליטה דרהי, כך ששלוש השותפות לרכישה יזרימו כאמור הון עצמי של כ-500 מיליון שקל בלבד, לפי שיעור החזקתן. כלומר, חברת הסלולר תחליף את החוב הנוכחי לבעלים בחוב חיצוני לגוף פיננסי.

שאלה נוספת שעדיין פתוחה היא לוח הזמנים להשלמת העסקה, שכן בחברה המתחרה פלאפון, שהצעתה הגבוהה יותר נדחתה בסיבוב הקודם, מחכים על הגדר ומאותתים שבכוונתם לחזור לתמונה אם קבוצת דלק ישראל לא תצליח להשלימה. כאמור לאחרונה הוארך מזכר הכוונות הלא מחייב בין הצדדים לתחילת השבוע הבא.