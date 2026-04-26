קיסטון בוחנת הצטרפות לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל
הוט מובייל | בלעדי

קיסטון בוחנת הצטרפות לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל

לגלובס נודע כי רגע לפני השלמת העסקה נבחנת אפשרות לשינויים בבעלות העתידית, קיסטון צפויה, ככל הנראה, לחבור לדלק ישראל ברכישת חברת הסלולר תמורת כ-1.9 מיליארד שקל • אם המגעים יבשילו, על פי הערכות, קיסטון תחליף את בית ההשקעות מור

בר לביא 22:50
נבות בר, מנכ''ל קיסטון / צילום: דודי מוסקוביץ'
נבות בר, מנכ''ל קיסטון / צילום: דודי מוסקוביץ'

עסקת הוט מובייל מתקרבת לישורת האחרונה ושחקנית חדשה ומפתיעה מצטרפת לתמונה. לגלובס נודע כי קרן קיסטון בוחנת לחבור לדלק ישראל. אם המגעים יבשילו, תתפוס קיסטון ככל הנראה את מקומה של מור השקעות בעסקה.

מור הייתה אמורה לחבור ללאומי פרטנרס, כשלאומי יממן חלק מהחוב, כאשר לפי הערכות, היקף המימון יעמוד על כ-650-800 מיליון שקל. לפי הודעת דלק ישראל מלפני חודש, העסקה הייתה אמורה להתבצע במבנה של שליטה משותפת (50%-50%) בין החברה לבין שותפות ייעודית (SPV) הכוללת את לאומי פרטנרס, מור בית השקעות וגופים מוסדיים נוספים. כעת קיסטון כאמור במגעים לקחת חלק בעסקה.

בתום מרוץ צמוד וממושך, בינואר חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לפיו בכוונתה לרכוש את חברת הסלולר של הוט, שבניהולו של פטריק דרהי, תמורת כ-1.9 מיליארד שקל. בחודש שעבר, נודע כי דלק ישראל הכניסה את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי כשותף (בהחזקה של 20%) לפי שווי של מיליארד שקל (אחרי הכסף), כדי להיערך לביצוע עסקת הרכישה.