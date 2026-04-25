הנפקה נוספת של חברת מזון צפוי לצאת לדרך בקרוב בבורסה בתל אביב. רוסטיק בייקרי, שבשליטת דני נגל, בעברו מנכ"ל הזרוע של קונצרן המזון האמריקני ג'נרל מילס בישראל, הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך בשבוע שעבר והיא צפויה להתחיל לקדם את התהליך, כאשר ההנפקה צפויה להתבצע לפי שווי של כמיליארד שקל. את ההנפקה תוביל אי.בי.אי חיתום, ונקבעו כבר פגישות ראשוניות עם גופים מוסדיים לשבוע הקרוב.

רוסטיק מתמחה באפיית מגוון רחב של לחמים ומחזיקה גם במותגי המזון המוכרים פילסברי וחברת החטיפים נייצ'ר ואלי. החברה משווקת את מרכולתה לרשתות השיווק הגדולות, בחלק ניכר מהמקרים היא מייצרת את הבצקים שעברו התפחה חלקית ונאפים בסניף הסופר עצמו.

רוסטיק בייקרי החלה את פעילותה בשנת 1998, והיא מבין הפירמות המובילות בארץ בפיתוח, ייצור ואספקת מוצרי מאפה קפואים ואפויים-קפואים, המיועדים לאפייה בנקודות המאפה. המפעל הראשי של החברה ממוקם באזור התעשייה עטרות בירושלים והוא מעסיק מעל ל-250 עובדים. המפעל משתרע בשטח של מעל ל-5,000 מ"ר, וכולל אולמות עם קווי ייצור של לחמי מחמצת פרימיום מיוחדים, אפייה בתנור אבן, מוצרי רוסטיק (לחמים בסגנון כפרי), קליעת חלות מסורתית, לצד ייצור מוצרי מאפה מלוחים ומתוקים ועוד.

לחברה גם מרכז לוגיסטי הממוקם באזור התעשייה של רמלה בשטח של 3,000 מ"ר. המרלו"ג כולל מחסנים בהקפאה עמוקה בטמפרטורה של מינוס 25 מעלות. לחברה צי משאיות שמובילות בקירור בהקפאה של מינוס 18 מעלות את התוצרת ברחבי הארץ.

ככל שתצליח ההנפקה, מדובר בעוד חברת מזון שמצטרפת לבורסה. חלק מגל שהולך וגדל. נזכיר את הנפקת סוגת , יבואנית המזון יבש, חברת בלדי שמייצרת ומייבאת מוצרי בשר, לצד מחלבות גד וחברות נוספות, כולן בשנתיים האחרונות. בנוסף רשת המסעדות האסייתיות קיסו, נערכת לבצע הנפקה בבורסה בימים אלה.