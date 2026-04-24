בחודש מרץ 2026 שוב למדו החוסכים את חשיבות הסבלנות והצורך לנשום עמוק כשהשווקים יורדים. בעקבות המלחמה עם איראן (מבצע "שאגת הארי") היווה החודש שעבר עבור קרנות ההשתלמות והפנסיה את החודש הכי חלש שלהן מאז אוקטובר 2023. אלא שבינתיים, חודש אפריל נראה חזק במיוחד, ומפצה היטב על הירידות הללו.

בחודש מרץ רשמו השווקים ירידות חדות, והחוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות רשמו תשואה שלילית של 2.3% בממוצע, שמחקה את רוב התשואה מתחילת השנה, שעומדת כעת על 0.3% בלבד.

במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות נרשמו ירידות חדות עוד יותר, של 4.6%, והתשואה מתחילת 2026 הסתכמה ב-0.2%. לשם השוואה, המסלולים מחקי מדד S&P 500 האמריקאי ירדו מעט פחות במרץ (4.3%), אך מתחילת השנה הם בתשואה שלילית של 6% כמעט.

חודש אפריל, כאמור, נראה עד כה שונה לחלוטין, והמדדים בעולם מספקים תשואה של שנה שלמה בחודש אחד. המלחמה עם איראן נמשכה גם בתחילת אפריל, אך השווקים כבר החלו לתמחר את סופה, ומאז 30 במרץ נרשמת התאוששות חזקה בעולם, והשווקים שנפלו יותר גם מזנקים יותר. בין היתר, מדד נאסד"ק משלים זינוק של 14%, ה-S&P 500 מזנק ביותר מ-9%, הדאקס הגרמני ביותר מ-6%, וגם הקאק הצרפתי מוסיף לערכו יותר מ-4.5%. ביפן מדד ניקיי משלים קפיצה של 16%.

גם בישראל נרשמות עליות חדות, ומתחילת אפריל מדדי ת"א-125 ות"א-35 מזנקים ביותר מ-7%, מדד הבנקים משלים קפיצה של יותר מ-9% ומדדי הבנייה והביטוח עולים בשיעור זהה כמעט.

במילים אחרות, אם חודש מרץ היה שלילי במיוחד, חודש אפריל, לפחות בינתיים, צפוי להיות חיובי במיוחד לחוסכים.

אנליסט ומור נפגעו פחות

ובחזרה לתשואות מרץ: השונות בלטה במיוחד בין מנהלי ההשקעות, עם פערי תשואה של יותר מאחוז. הגופים שבלטו לטובה במסלולים הכלליים הם בית ההשקעות אנליסט, שירד הכי פחות, עם תשואה שלילית של 1.6% במרץ, ואחריו מור עם ירידה של 1.8%. במקום השלישי אינפיניטי, עם תשואה שלילית של 2%. בתחתית הטבלה נמצא גם כן בית השקעות - ילין לפידות - שמציג תשואה שלילית של 2.8%, ומעליו הראל (מינוס 2.7%), ואז הפניקס, מנורה מבטחים ואלטשולר שחם, שסיפקו כולם תשואה שלילית דומה (מינוס 2.6%).

מתחילת השנה הגופים המובילים הם חברת הביטוח כלל, עם תשואה חיובית של 1.3%, ואחריה בית ההשקעות מור, עם עלייה של 1.1%, והם פותחים פער גדול בצמרת. אחריהם נמצאים אינפיניטי, מגדל, מנורה מבטחים והראל, עם תשואות דומות של כ-0.5%.

מנגד, במקומות האחרונים בטבלה נמצאים שני גופים שמציגים תשואה שלילית מתחילת השנה: ילין לפידות ואלטשולר שחם, עם מינוס 1% לכל אחד מהם.

באנליסט, מסביר ערן גולדרינג, המשנה למנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות, כי "השווקים העיקריים שלנו הם ישראל וארה"ב, ותפקדו לנו טוב ני"ע כמו אלביט, נאוויטס, פז, אינרום וג'נריישן, שעשו משמעותית יותר טוב מהמדדים. בנוסף, ניצלנו את הירידות בחודש הזה. הייתה אנומליה בין התנהגות המניות שירדו, לצפי העלייה ברווחיות השנה - 17% במדד S&P 500", מוסיף גולדרינג. לדבריו, "נוצרה לקראת סוף מרץ הזדמנות להגדיל החזקות, וזה עשה לנו טוב גם בחודש אפריל. הגדלנו בעיקר במגזר הטכנולוגיה האמריקאי, כולל שבבים, וגם במזרח אסיה".

ערן גולדרינג, מנהל אגף השקעות באנליסט / צילום: אנליסט פנימי

ערן קלינסקי, סמנכ"ל השקעות במור גמל ופנסיה, ציין בהקשר של מור, כי "הוכחנו שגם בחודש שלילי כבד אנו מצליחים להתבלט לטובה. כנראה שאנו עושים נכון גם את ניהול הסיכונים והפיזור".

פערים גדולים במנייתי

במסלול המנייתי נרשמת תמונה דומה, ובחודש מרץ אינפיניטי נמצא במקום הראשון, עם ירידה של 3.9%, ואחריו אנליסט ומור עם ירידה של 4.2%-4.3%. בצד החלש של הטבלה נמצאים הראל, כלל ומיטב, עם ירידה של 4.8% לכל אחד מהם, ואחר כך מנורה מבטחים עם תשואה שלילית של 4.9%. נועל את הטבלה אלטשולר שחם, עם ירידה של 5%.

מתחילת השנה כלל מובילה גם במסלול זה, עם עלייה של 1.9%, אחריה מור עם 1.4%, הראל עם עלייה של 1.1% ומגדל עם 1%. מהצד השני שלושה גופים סיפקו תשואה שלילית לחוסכים. אנליסט עם ירידה של 0.7%, ילין לפידות עם מינוס 1.2% ואלטשולר שחם עם ירידה של 2.8%.

גם קרנות הפנסיה סבלו בחודש מרץ מירידות חדות. על פי הנתונים, הקרנות במסלול עד גיל 50 ירדו ב-2.4% בממוצע. שתי קרנות הפנסיה החדשות ביותר הן הראשונות בתשואה: בית ההשקעות מור הוביל את הטבלה עם ירידה של 1.8% בלבד, אחריו נמצא אינפיניטי ואז כלל והפניקס עם ירידה של 2.2%-2.4%. בצד השני של הטבלה נמצאות כל שאר החברות המנהלות, עם ירידה של 2.6%.

מתחילת השנה מור מובילה את הטבלה עם תשואה של 2.8%, אחר כך כלל עם 1.8% והראל עם 0.9%. בצד השני, הפניקס, מיטב ואינפיניטי עם תשואה של 0.6% מתחילת השנה, ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם ירידה של 1%.

יוסי לוי, מנכ''ל משותף במור השקעות / צילום: יח''צ

מה לעשות עם הכסף?

ומה נכון לעשות כעת עם תיק ההשקעות? קלינסקי ממור מעריך ש"צריך להיות כעת מאוזנים (חשיפה של 60% לחו"ל ו-40% לישראל במניות, נ' א'), ומילת המפתח היא פיזור. לא חשיפה אולטרה-גבוהה לישראל אבל גם לא נמוכה מדי, ולא ללכת נגד ישראל. ישראל זינקה והשוק בארה"ב דרך במקום בשנה וחצי האחרונות, ופערי התמחור הצטמצמו. פתאום ארה"ב נראית בתמחורים סבירים, והפכה לפחות יקרה, ואין כעת מובהקות לטובת ישראל".

גולדרינג מאנליסט מסכים, ומציין כי "אפריל זו 'התאוששות V' מטורפת. לא הספקת למצמץ והשווקים כבר חזרו ושברו את השיאים של מרץ והתאוששו לגמרי. השווקים מתמחרים שהמלחמה לא תחודש. כעת אולי כדאי לנוח ולחכות לראות מה יתפתח בגזרת המלחמה. המכפיל העתידי של ה-S&P 500 הוא 21, שזה קצת מעל הממוצע, אבל המחירים הוגנים, כי גם הצמיחה והרווחיות בארה"ב בהאצה. ארה"ב אטרקטיבית עכשיו יותר מבעבר, גם כי היא פיגרה מול שאר השווקים בשנה וחצי האחרונות".