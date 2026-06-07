בנק הפועלים מקפיא את שער הדולר לקראת חודשי הקיץ

בנק הפועלים "נועל" את שער הדולר ללקוחותיו לקראת חופשת הקיץ סביב 2.89 שקלים. הבנק הודיע על הטבה ללקוחות שיגהצו את כרטיסי האשראי של הבנק באתרים המקוונים, בחנויות בחו"ל וכן במשיכות מזומן בחו"ל מאמצע יוני ועד לסוף אוגוסט הקרוב. הפועלים יזכה את הלקוחות שלו בהפרש בין שער ההמרה בפועל (ככל שהוא גבוה מעל 2.89 שקלים) לשער ההמרה המוזל בסך עסקאות של 5,000 דולר מדי חודש (ביוני, יולי ואוגוסט). ובסך הכל מדובר בעסקאות בסך של 15,000 דולרים לכל תקופת המבצע. הזיכוי יישלח לחשבון העובר ושב (עו"ש) של הלקוח.

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המהלך של הבנק מגיע לאחר שבשבוע האחרון הדולר התחיל התאושש ולזנק מול השקל. זאת בין היתר על רקע דבריו של הנגיד ירון שרמז על הפחתת ריבית מתקרבת בכנס במהלך השבוע. הדולר היציג עלה אמנם ביום שישי האחרון ב-0.5% ל-2.91 שקלים, והשלים עליה של 3.4% ביחס לשער היציג סמוך לסוף חודש מאי (29.5) שעמד אז על 2.81. אבל לאחר היציג שנקבע בשישי, זינק הדולר ב-2% ל-2.95 שקלים ביום שישי אחר הצהריים.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית, מסרה הבוקר כי בבנק "יוזמים מהלך שמאפשר ללקוחות הבנק ליהנות משער הדולר הנוכחי ולהגן על הקניות שלהם בדולר מפני עליות אפשריות. אם שער הדולר יעלה מעבר ל-2.89 שקלים לדולר, הבנק יספוג את ההפרש ויחזיר ללקוח את העלות הנוספת שנוצרה לו. אם שער הדולר יירד, הלקוח יהנה מקניה בשער דולר נמוך יותר".

ההטבה תהיה במתכונת של החזר כספי בשקלים, תינתן באופן אוטומטי לכרטיס שבאמצעותו בוצעו העסקאות, ותשוקף בפירוט החיובים של חודש אוקטובר 2026. המהלך מצטרף לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות, ובכלל זה חלוקת מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35, החזר תשלום המשכנתא הראשון ללקוחות שנטלו משכנתא בסוף 2025, מהלך צעד ראשון לחיסכון במסגרתו הופקדו 500 ש"ח לפיקדון עבור משפחות המקבלות קצבאות ילדים ועוד.