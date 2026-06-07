בנק הפועלים יצא בהטבה חריגה ומקורית ללקוחותיו, שמאפשרת להם "לנעול" לחודשי הקיץ את שער הדולר. לכאורה הטבה מפתה שיכולה לזכות לקוחות גם באלפי שקלים, אם הדולר יחזור "להתפרע" ולטוס מעל ל-3.1 שקלים בחודשים הקרובים. אבל רצוי להסתכל על האותיות הקטנות.

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הבנק פרסם הבוקר (א') כי לקוחותיו שיבחרו ויצטרפו להטבה מיוזמתם, יוכלו לקבע את שער הדולר על 2.89 שקלים. הפועלים יזכה את הלקוחות שלו בהפרש בין שער ההמרה בפועל (ככל שהוא גבוה מעל 2.89 שקלים) לשער ההמרה המוזל. מדובר בעסקאות בסכום של 5,000 דולר בחודש, ובסך הכל, 15,000 דולר לחודשי הקיץ (עד סוף אוגוסט) באתרי הסחר המקוונים, חנויות בחו"ל ומשיכות מזומן בחו"ל. הזיכוי יישלח לחשבון העובר ושב (עו"ש) של הלקוח.

עמלת המרה לא תחרותית

למרות ששער הדולר "יקובע", בפועל עמלת המרת המטבע נותרת כפי שהיא. לפי תעריפון בנק הפועלים מדובר בעמלה של 2.9% בדולר או באירו. כאשר במשיכת מזומן בדולר בחו"ל מכספומט, מדובר בעמלה של 3.3%. עמלות אלה עשויות להשתנות לפי סוג הכרטיס שהנפיק הבנק. צריך לזכור שישנן עמלות המרה אטרקטיביות יותר בכרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים או לחילופין של בנקים אחרים.

רק בשבוע שעבר, השיקה חברת כרטיסי האשראי כאל, כרטיס בשם פלייאול (Flyall) שמציע עמלת מט"ח של 1% במקום 3% בכרטיסי כאל האחרים. בנק וואן זירו מתהדר בכרטיס שהוא מנפיק (של ישראכרט) עם 0% עמלת מט"ח בחו"ל ובעסקאות אונליין.

עם שיטוט מספיק ערני בין קבוצות בפייסבוק או באתרים אחרים, והשוואת מועדוני צרכנות שונים, ניתן למצוא עמלות המרה אטרקטיביות, שייתכן וחוסכות חלק גדול מ"הטבת הגידור" שמציע בנק הפועלים.

הצטרפות שמוגבלת במספר המקומות

אל התנאים שמציע הפועלים ניתן להצטרף עד לסוף חודש יוני, כאשר הם ייכנסו לתוקף מאמצע החודש. בניגוד למתווים קודמים שהוחלו באופן אוטומטי בהנחיית בנק ישראל, הפעם מדובר בהטבה וולונטרית - הלקוחות נדרשים להירשם אליה באופן פעיל כדי לממש אותה. כמו כן, ההצטרפות מוגבלת במספר המקומות (עד 100,000) לפי אתר הבנק.

בנוסף ההטבה החדשה מצריכה היצמדות לכרטיסי האשראי של הבנק. משום כך, על הציבור לבחון היטב את תנאי הכרטיסים הבנקאיים, שלעיתים קרובות מציעים נחיתות ברמת ההטבות לעומת הכרטיסים החוץ-בנקאיים. מדובר בנקודה כללית שעל הלקוח לשקול, והיא נכונה לא רק בתחום המט"ח.

לכן, צריך לזכור שמעבר לשיקולי עלות-תועלת לטסים לחו"ל, ההטבה החדשה לא תחול באופן מיידי. שיקולים אלה מצריכים כאמור שיקול של עמלת ההמרה שהוזכרה מקודם. בבנק הפועלים מציעים מספר דוגמאות משל עצמם, וגם בהם רואים כי עמלת ההמרה יכולה לשחוק חלק ניכר מההחזר בגין זינוק בשער הדולר, תלוי כמובן עד כמה הוא יזנק בתקופה הקרובה.

כך, למשל, מקרה שבו לקוח ביצע עסקאות מזכות בחודש ביולי ב-6,000 דולר אמריקאי. "תקרת השימושים לזכאות להטבה היא 5,000 דולר לחודש לחשבון", כותבים בבנק. בהנחה שהשער בפועל היה 3 שקלים, סכום העסקאות עד תקרת השימושים הוא 15,000 שקל. הלקוח בסוף ביצע עסקאות ב-6,000 דולר או ב-18,000 שקל. אז עמלת ההמרה תיגבה על כל הסכום (2.9%), ותעמוד על 522 שקל. הלקוח יחוייב ב-18,522 שקלים. ההגנה תיכנס לתוקף על הסכום של 15,000 שקל, כלומר הוא יזוכה בפער בין 3 שקלים ל-2.89 שקלים במועד הזיכוי (בחודש אוקטובר) - סכום של 550 שקלים. כך, שבתרחיש של בנק הפועלים, קיבוע הדולר יתורגם בסוף להחזר של 28 שקל בלבד.

מושכים דולר בכספומט בחו"ל? לא בטוח שאתם מוגנים

אחת הבעיות למי שטס לחו"ל נוגעת למשיכת כספים בכספומט שעלולה להתברר כעסק יקר. בפועלים מתריעים, וחשוב לקחת זאת בחשבון, שההטבה היא רק לשער הדולר. כלומר לא למטבעות נוספים.

לכן, מצויין בתקנון המבצע כי "עסקאות ו/או משיכות שיבוצעו במטבע זר שאינו דולר ארה"ב ואשר יומרו ראשית לדולר ארה"ב ולאחר מכן לשקל (ש"ח), אינן בגדר 'עסקה מזכה'". כלומר, נותנים בבנק דוגמה להמחשה: "עסקה שבוצעה בבאט תאילנדי ומחויבת מחשבון העו"ש השקלי, שהומרה מבאט לדולר ולאחר מכן מדולר לשקל - אינה עסקה מזכה כהגדרתה בתקנון זה".

במילים אחרות, צריך לשים לב למשיכת דולרים בכספומט במדינה הרלוונטית בחו"ל, אם בוצעה המרה ממטבע אחר במדינה ולא חיוב ישיר בדולרים, ייתכן שגם הגידור המדובר לא יחול בעסקת המשיכה.