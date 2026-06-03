כפי שנחשף בגלובס: כאל משיקה את מועדון FlyAll שיתחרה בפליי קארד

כפי שנחשף אתמול בגלובס, המעבר של מועדון Fly Card של אל על מכאל לישראכרט לא נשאר ללא תגובה מצד חברת כרטיסי האשראי. הבוקר (ד') משיקה כאל יחד עם חברת התיירות איסתא את FlyAll, בניסיון להציב חלופה למועדוני התעופה הקיימים בתחום האשראי.

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המהלך מגיע לאחר שההסכם החדש בין אל על לישראכרט, שנחתם ל-10 שנים, טלטל את שוק כרטיסי האשראי והעביר לישראכרט את אחד ממועדוני הצרכנות החזקים בישראל. כפי שדיווחנו במרץ האחרון, הרווחיות השנתית הממוצעת לישראכרט מההסכם צפויה לעמוד על כ-160 מיליון שקל לפני מס, ובאל על מדובר על תוספת של כ-100 מיליון שקל בשנה בממוצע.

המהלך של כאל ואיסתא מאפשר צבירת נקודות למימוש בטיסות של חברות תעופה ישראליות ובינלאומיות, לצד מלונות ומוצרי תיירות נוספים. לפי כאל, מחזיקי הכרטיס יצברו 1% בחזרה קאשבק על הקניות בכרטיס, ו-1.2% בכרטיסי פרימיום, כשכל נקודה שווה שקל. בכאל מציגים זאת כצבירה של "פי 2 כסף בחזרה לטיסות חינם", וכן מציעים למצטרפים הראשונים 250 דולר מתנת הצטרפות ופטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה.

אחת הנקודות הרגישות במהלך נוגעת ללקוחות Fly Card הקיימים של כאל. הלקוחות יוכלו לעבור לתוכנית החדשה בלי לאבד את הנקודות שצברו באל על עד כה ובלי להחליף את הכרטיס הקיים. מדובר במסר שמכוון ישירות לחשש של לקוחות קיימים בעקבות המעבר של פעילות Fly Card לישראכרט. באתר ישראכרט נכתב כי בעלי Fly Card יוכלו להמשיך לצבור נקודות ויהלומים במסגרת כרטיס Fly Card החדש של ישראכרט, וכי הנקודות והיהלומים שנצברו יישארו בתוקף בהתאם לתקנון מועדון הנוסע המתמיד של אל על.

עליית מדרגה בתחרות

לצד צבירת הנקודות, כאל ואיסתא מנסות להיכנס גם לזירת ההזמנות עצמה. לפי הודעת כאל, FlyAll תציע מחירים נמוכים יותר לטיסות בחברות ישראליות בהשוואה לאתרי חברות התעופה הרשמיים, וכן התחייבות למחירי מלונות נמוכים יותר מבוקינג. כלומר, אם הלקוח ימצא מחיר נמוך יותר, ההפרש יוחזר. את ההבטחות הללו יהיה צריך לבחון בפועל, בעיקר מול תנאי המבצעים, זמינות החדרים, סוגי הכרטיסים, מדיניות הביטול והאותיות הקטנות.

ההשקה של FlyAll מסמנת החרפה בתחרות סביב אחד מתחומי הצמיחה החמים של חברות כרטיסי האשראי. בגלובס נחשף בחודשים האחרונים כי המעבר של אל על ו-Fly Card לישראכרט הצית מחדש את התחרות בין חברות האשראי על כרטיסי טיסה, קאשבק והטבות חו"ל.

כאל עצמה כבר פועלת בתחום עם כרטיסים ומועדונים נוספים, בהם CashCal Pro, Miles & More ו"טיסות סודיות", אך FlyAll הוא ניסיון רחב יותר לבנות מועדון עצמאי שאינו תלוי בחברת תעופה אחת.