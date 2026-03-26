מועדון הלקוחות של אל על, FLY CARD, הכולל את הטבות הנוסע המתמיד, עובר מכאל (כרטיסי אשראי לישראל) לחברת ישראכרט. מדובר במהלך דרמטי, שכן הכרטיס מהווה כשליש מפעילותה של כאל, על פי הערכות. שווי המועדון נאמד בכ-2.7 מיליארד שקל, על פי גורמים בשוק.

● ישראל קנדה עשויה להעמיד למכירה את החברה הבת להתחדשות עירונית

● החברה שהקימו יוצאי נופר ואנלייט גייסה מעל 200 מיליון שקל

הרווחיות השנתית הממוצעת לישראכרט מההסכם, שנחתם לעשר שנים, צפויה לנוע בין 120 ל-160 מיליון שקל (לפני מס). במסגרת ההסכם, ישראכרט תנהל את כרטיסי המועדון - כרטיסי הפרימיום והברונזה, בנקאיים וחוץ בנקאיים - וכאמור, תפעל יחד עם מועדון הנוסע המתמיד להעברת כרטיסי הלקוחות מחברת כאל. מדובר בתוספת רווח של יותר מ-100 מיליון שקל לאל על לכל שנה בממוצע, לאורך 10 שנות ההסכם.

בשבועות הקרובים תחל ישראכרט בהעברת הלקוחות ובהנפקת כרטיסים חדשים. חברי המועדון הקיימים שיחזיקו בכרטיסי ישראכרט ימשיכו ליהנות מכלל ההטבות, לרבות שמירה על צבירת נקודות קיימות ומעמדם בחברת התעופה, לצד מתן הטבות ייחודיות לחברים קיימים וחדשים.

נכון להיום, אמריקן אקספרס מקבוצת ישראכרט מנפיקה כרטיסי פרמיום של המועדון, וכעת יורחב שיתוף הפעולה לניהול פעילות הכרטיסים. על פי הודעת החברה, במסגרת שיתוף הפעולה, תפעל ישראכרט להרחבת בסיס הלקוחות, הגדלת מצבת הכרטיסים הבנקאיים והחוץ בנקאיים, תוך מינוף יכולותיה הטכנולוגיות והשיווקיות, והעמקת הצעות הערך ללקוחות ולשותפים.

מימין לשמאל: עמיקם כהן, יו''ר אל על, עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק, איתמר פורמן, מנכ''ל ישראכרט, משה מורגנשטרן, מנכ''ל פליי קארד, ליאור רביב, משנה למנכ''ל וראש חטיבת לקוחות פרטיים בישראכרט, ותמר יסעור, יו''ר ישראכרט / צילום: יוגב ברגר

מנכ"ל ישראכרט, איתמר פורמן, מסר בתגובה למהלך: "זהו נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו לבניית ישראכרט כאחת מהקבוצות הפיננסיות המובילות בישראל. אנחנו לא רק מצרפים מועדון - אנחנו מוסיפים מנוע צמיחה משמעותי ומעמיקים את הקשר עם קהל לקוחות איכותי ונאמן. השילוב בין עוצמת המותג של מועדון הנוסע המתמיד לבין היכולות של ישראכרט יאפשר לנו להאיץ את הצמיחה, להרחיב את פעילות הכרטיסים הבנקאיים והחוץ בנקאיים, ולהוביל את שוק מועדוני הלקוחות בישראל לשלב הבא".

מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד, משה מורגנשטרן: "אנו בפיתחו של עידן חדש - המהלך מהווה אבן דרך ראשונה בהפיכת המועדון למועדון הלקוחות מהמובילים בעולם".