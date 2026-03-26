ישראל קנדה עשויה להעמיד למכירה את החברה הבת להתחדשות עירונית

חברת ICR, חברת הבת של ישראל קנדה הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, מועמדת למכירה - כך על פי גורמים שונים בשוק. המהלך עשוי לסייע לחברה לממן את רכישת אקרו עליה הודיעה לאחרונה, עסקה שטעונה עדיין את אישור רשות התחרות. עם זאת, בישראל קנדה טוענים כי ICR לא עומדת למכירה.

בשיחת המשקיעים האחרונה שערכה השבוע ישראל קנדה, אמר ברק רוזן, מבעלי השליטה בחברה, כי בחודשים הקרובים צפויים מימושים גדולים: "מה שיפה אצלנו הוא שיש תמיד הפתעות גדולות, כמו רכישת אקרו או מימוש גדול. אני מבטיח שבקרוב, כבר ברבעון השני של השנה, אנחנו נראה כמה עסקאות מאוד משמעותיות של מימושים בהיקפים של מאות מיליונים, ואנחנו כמובן נדווח על זה".

ICR הוקמה בשנת 2020, בעקבות רכישת חברת מנרב פרויקטים על ידי ישראל קנדה, האחים נקש והיזם רז עודד, תמורת כ־74 מיליון שקל. שמה של החברה הנרכשת הפך ל־ICR לאחר הרכישה, וכיום היא חברה הפועלת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית. ישראל־קנדה מחזיקה כיום ב־42.5% ממנה. ל-ICR פרויקטים בהתחדשות עירונית, כאלו שכבר זכו לרוב הדרוש להסכמת הדיירים וכאלו שטרם הגיעו לרף זה, שבהם כ־12,700 יחידות דיור חדשות, מתוכן כ־8,700 לשיווק. לאחרונה היא נבחרה ליזמית בשלושה פרויקטים חדשים, בלוד, בראשון לציון ובנתיבות, שבהם כ־3,557 יח"ד (כ־3,066 מתוכן לשיווק).

ההערכות בשוק הן שהמימושים שעליהם הכריז רוזן נעשים בעיקר כדי לממן את העסקה הגדולה לרכישת חברת אקרו נדל"ן, תמורת 3.1 מיליארד שקל, שעליה פורסם לפני קצת יותר מחודש. 40% מהתמורה אמורה להיות במזומן והיתר במניות.

האתגר הגדול במכירה

האתגר הגדול במכירת ICR נובע מהשווי הגבוה שלה: בספטמבר האחרון הושלמה עסקה לרכישת 15% ממניות ICR על ידי קבוצת כלל חברה לביטוח, תמורת 258 מיליון שקל. העסקה משקפת ל־ICR שווי (אחרי הכסף) של כ־1.7 מיליארד שקל. ההערכות של אותם גורמים בשוק שאיתם שוחחנו הן שקבוצת ראם של האחים נקש, השותפה של ישראל־קנדה ב־ICR, עשו יה לרכוש את חלקה של ישראל־קנדה.

במקביל, אפשרות נוספת היא מיזוג החברה הבת עם חברת אקרו.

בדוח השנתי של ישראל קנדה נכתב על פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית כי "בכוונת הקבוצה להמשיך בקידום פרויקטי התחדשות עירונית, לרבות המשך החתמת דיירים על פרויקטים קיימים או עתידיים. נוסף על כך, החברה תמשיך לפעול לאיתור פרויקטי התחדשות עירונית נוספים. החברה תפעל לאיתור עסקאות חדשות להקמת פרויקטים חדשים בתחום הפעילות".

הכנסות ישראל קנדה הסתכמו בשנת 2025 בכ-1.14 מיליארד שקל, כ־47% יותר משנת 2024. הרווח הגולמי זינק ב־82%, אך הרווח הנקי נחתך בכמעט 100% והסתכם בכ-700 אלף שקל בלבד. מכירות החברה בשנה החולפת הסתכמו בכ־600 מיליון שקל.