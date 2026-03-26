החברה שהקימו יוצאי נופר ואנלייט גייסה מעל 200 מיליון שקל

"סטארק פאוור", חברת ייזום ייצור סולארי וחוות שרתים שהוקמה לאחרונה על ידי בכירים יוצאי נופר אנרג'י ואנלייט אנרגיה , גייסה 215 מיליון שקל על בסיס שווי של 580 מיליון שקל אחרי הכסף. זאת, לאחר שביצעה השבוע עסקה ראשונה, בסך 50 מיליון מיליון דולר, להקמה של אתר ייצור חשמל משולב עם חוות שרתים בארה"ב. הם משתמשים בשלד בורסאי בשם א.א.א.מ.א , כאשר המניות החדשות עוד לא הצטרפו למסחר השוטף.

● ניתוח גלובס | איש הביטוח הוותיק שהרוויח יותר ממיליארד שקל ביום אחד

● לאומי פרטנרס ומור מצטרפים לקבוצת הרכישה של הוט מובייל

גיוס ההון בוצע מול שורה ארוכה יחסית של משקיעים מוסדיים, ביניהם קרן אלפא, הראל, מור גמל, הפניקס, קרן נוקד וארקין קפיטל, בנוסף ל"מוסדיים מובילים נוספים" שלא צוינו בהודעת החברה. קרן אלפא הובילה את הגיוס, ותחזיק 9% מהחברה, כאשר את הגיוס מצדה יזם אריק הלוי, שותף מנהל בקרן אלפא הזדמנויות.

לפי תנאי העסקה, המשקיעים יזרימו הון בסך 140 מיליון שקל, על־פי שווי מניה של 7.5 שקל. זאת ועוד, ניתנו להם אופציות למימוש עד ה-1 באוקטובר 2026 בשווי 75 מיליון, ובסך הכל 215 מיליון, שהם 40% מהחברה. בנוסף, המשקיעים יוכלו לממש אופציות נוספות עד ה-1 באוקטובר 2029, בשווי 215 מיליון נוספים - מה שיביא אותם לקרוב ל-50% משווי החברה. כך שבינתיים, המייסדים מתכוונים לשמור על גרעין שליטה בחברה.

על־פי סטארק פאוור, "הגיוס מהווה צעד משמעותי עבור סטארק פאוור בדרכה לבסס פעילות ייזום ופיתוח של פרויקטי אנרגיה ותשתיות דאטה סנטרס בארה"ב, ולהרחיב את פעילותה בשווקי היעד במדינה". היו"ר נדב טנא, לשעבר מנכ"ל-שותף בנופר, "מדובר בהבעת אמון בחברה מצד הגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון הישראלי. ההנפקה תאפשר לסטארק לפעול למימוש האסטרטגיה שלה של Power First באמצעות קידום עסקאות איכותיות בטווח הקרוב". או במילים אחרות - הם מתכוונים להשתמש בכסף שהם גייסו כדי להתחיל וליזום פרויקטי ייצור חשמל בשוק האנרגיה, הצמא במיוחד לאנרגיה זמינה ממתחדשות.