לאומי פרטנרס ומור מצטרפים לקבוצת הרכישה של הוט מובייל

לאומי פרטנרס ומור בית השקעות מצטרפים לדלק בקבוצת הרכישה להוט מובייל. לאומי יממן חלק מהחוב, כאשר לפי הערכות, היקף המימון יעמוד על כ-650-800 מיליון שקל.

נזכיר כי בינואר, חתמה דלק ישראל על מזכר הבנות לפיו בכוונתה לרכוש את חברת הסלולר של הוט, שבניהולו של פטריק דרהי, תמורת כ-1.9 מיליארד שקל. בחודש שעבר, נודע כי דלק ישראל הכניסה את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי כשותף (בהחזקה של 20%) לפי שווי של מיליארד שקל (אחרי הכסף), כדי להיערך לביצוע עסקת הרכישה.

לפי המתווה עליו דווח בחודש שעבר, לאומי פרטנרס צפוי להזרים מעל ל-200 מיליון שקל, לפי שווי של 850 מיליון שקל לדלק ישראל, חברה המפעילה בין היתר את תחנות "דלק" ברחבי הארץ.

ההשקעה של לאומי פרטנרס תאפשר לדלק ישראל לשפר את יכולות הנזילות שלה כדי להיערך לביצוע העסקה. כמו כן, היא נעשתה עם התחייבות של לוי ומנצור להוביל את דלק ישראל להנפקה בבורסה. עד היום, פוצלה מדלק ישראל חברת הנכסים שלה, שמחזיקה בפועל בתחנות הדלק שאותן שוכרת דלק ישראל, לצד פעילויות נוספות, והיא הונפקה בבורסה בתל אביב ונסחרת בשווי שמתקרב ל-900 מיליון שקל כיום.