דומה שנגמרו הסופרלטיבים שבהם ניתן לתאר את ביצועי מניות הביטוח המקומיות בשנים האחרונות. יתרה מכך, נראה שהן הפכו לאינדיקטור עבור שוק המניות כולו. אם תרצו לדעת את מצב הרוח של המשקיעים בת"א ביום מסוים, פשוט הסתכלו על מדד הביטוח.

בדרך כלל כשהשוק עולה, מניות הענף עולות יותר (ולעיתים הרבה יותר). אך גם ההיפך נכון - בימים של ירידות חדות מניות הביטוח צוללות, גם כשאין חדשות רעות לגביהן באופן ספציפי. ליתר דיוק, המתאם בין שוק המניות בתל אביב (ת"א 125) למניות הביטוח עומד בשלוש השנים האחרונות על לא פחות מ־80%.

בשנה האחרונה נוסף אלמנט שבדרך כלל מתדלק עליות במניות הללו - פרסום הדוחות הכספיים. כך, ביום רביעי השבוע הייתה מגדל הראשונה מבין חברות הביטוח לפרסם את דוחותיה לשנת 2025, ולא בפעם הראשונה הגיבה להם מניית החברה בזינוק יומי, שעמד על כ־13%. בכך, סחפה את מניות יתר חברות הביטוח אחריה, כשהמדד הענפי רשם זינוק יומי של יותר מ־8%. תופעה דומה נצפתה בעקבות הדוחות שפרסמה מגדל גם במהלך בשנה החולפת.

בסך הכול משלים מדד מניות הביטוח זינוק מדהים של כ־185% בשנה האחרונה, ושל 480% בשלוש השנים האחרונות. הענף המסורתי שעד לא מזמן נתפס כמנומנם - הפך למכרה זהב.

"כבר לא רק מוכרות פוליסות"

מגדל, באופן ספציפי, היא המניה שדווקא עלתה הכי פחות מבין מניות הסקטור, כשהיא משלימה זינוק של "רק" 356% בשלוש שנים לשווי של 20.1 מיליארד שקל.

שתי המניות החזקות ביותר הן הראל, עם זינוק של 567%, ומנורה עם כמעט 700% באותו הזמן. חברת הביטוח הגדולה בישראל במונחי שווי שוק, הפניקס, זינקה בכמעט 460%. תשואה כזו לוקח בדרך כלל עשרות שנים להשיג.

"חברות הביטוח הפכו לברומטר של השוק כי היום הן כבר לא רק 'מוכרות פוליסות', אלא יושבות על צומת מאוד רגיש של שוק ההון, הריבית והכלכלה הריאלית. יש להן נכסים מנוהלים עצומים, נוסטרו גדול, חשיפה לדמי ניהול משתנים, ורגישות גבוהה גם לתשואות בשווקים וגם לשינויים בעקום ובריבית", אומר שמואל בן אריה דירקטור וסמנכ"ל השקעות בפיוניר ניהול הון.

"לכן, כששוק ההון חזק, הרווחים שלהן קופצים וכשהשוק נחלש, זה מתהפך מהר. זה בדיוק מה שהופך אותן למדד מצוין למצב הרוח של השוק - הן מגיבות גם למחירי הנכסים וגם ליכולת לייצר רווחי ליבה. לכן מניות הביטוח נתפסות היום כמעט כמו "נגזרת" על שוק המניות המקומי. כשהבורסה עולה, כשהאג"ח מתייצבות, כשהריבית עדיין גבוהה יחסית וכשהחברות מצליחות לשפר הון ויעילות, הן נהנות מכמה מנועי רווח במקביל.

"במקרה הישראלי זה חזק במיוחד, כי מדובר בגופים שמנהלים סכומים אדירים, כך שגם תזוזה לא מאוד גדולה בשוק ההון יכולה לייצר קפיצה משמעותית ברווח המדווח". ואכן, במקרה של מגדל היא מנהלת 583 מיליארד שקל וצופה כעת הגעה ל־750־850 מיליארד שקל עד שנת 2028.

אלון גלזר סמנכ"ל, לידר שוקי הון מסכים ומוסיף כי "הן תמיד היו ממונפות על שוק ההון והן חברות שמושפעות מאד ממה שקורה בכלכלה המקומית".

למה דוחות מגדל הקפיצו את הסקטור?

כידוע הציבור הישראלי מפקיד לחסכונות מיליארדי שקלים רבים בכל חודש. התוצאה היא עליה משמעותית גם בדמי הניהול שגובות חברות הביטוח על אותם כספים, ש"יורדים" כמעט ישירות לשורת הרווח. בשנת 2025, ניתן לשער, ההפקדה השנתית לחברות הביטוח ובתי ההשקעות חצתה את רף ה־200 מיליארד שקל.

גלזר מלידר מסביר כי למרות ש"אין הפתעות גדולות בדוחות של מגדל", המניות זינקו בגלל סיבה רחבה יותר. "החברה העלתה משמעותית את היעדים, כלומר השוק מקבל אישור לכך שנמשיך לראות רווחים גבוהים גם בשנים הקרובות".

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

בן אריה מפיוניר מסכים, "השוק לא קיבל רק מספרים יפים על העבר, אלא גם חיזוק לנתיב העתידי". מגדל העלתה את היעדים וצופה רווח כולל של 2 עד 2.2 מיליארד שקל (לעומת 1.8 מיליארד שקל בדוחות לשנת 2025). התשואה להון צופים במגדל תעמוד על 16% עד 18%, אמנם נמוך מהשנה האחרונה (21.9%) אך גם כאן מעל היעד הקודם (13%) וגם צופה חזרה לחלוקת דיבידנדים באופן סדיר. בן אריה: "השוק קונה היום לא רק את 2025, אלא את ההסתברות ההולכת וגדלה שמגדל באמת מתקרבת למדרגה הבאה: יותר הון, יותר יציבות, יותר יכולת לחלק מזומן לבעלי מניות"

יוסי ברק יו"ר קבוצת ברק פיננסים מסכים וטוען כי "הדוחות החזקים של מגדל ממחישים כי מודל הרווחיות בענף השתנה מהותית: חברות הביטוח הן כבר מזמן תאגידי פיננסים רב-זרועיים, שנהנים מיתרון מבני של תזרים מזומנים קשיח. שילוב בין חוק פנסיה חובה לבין הגידול הדמוגרפי בישראל, המזרים לקופותיהן עשרות מיליארדי שקלים מדי חודש ללא קשר למחזוריות הכלכלית".

לפי ברק, השוק ממשיך להיות מופתע מהתוצאות בכל פעם מחדש, משום שתמחור מניות הביטוח עדיין נמצא בתהליך התאמה למציאות הזו. המשקיעים מבקשים לראות יציבות ורצף בתוצאות לפני שהם מעניקים לסקטור מכפילים גבוהים יותר, אך ברור כי החדירה המסיבית לתחומי הנדל"ן, האשראי החוץ־בנקאי, לצד הציפייה ל'רישיון בנק קטן', הופכת אותן למתחרות הישירות של המערכת הבנקאית".

האם מניות הביטוח לא יקרות מידי?

האם מניות הביטוח יקרות? בן אריה: "גם אחרי ראלי גדול מאוד במניות הביטוח, השוק עדיין מוכן לשלם יותר כשהוא מרגיש שהסיכון ירד ושמה שהיה פעם סיפור של 'אולי' הפך לסיפור של 'כנראה שכן'. עד עכשיו זה לא היה מתומחר לגמרי, מגדל הצליחה להוכיח שמה שטוענים בחברות הביטוח שיקרה אכן קורה, וזה נכון גם לכל הענף ולכן אני לא בטוח שהן כל כך יקרות".

מנגד, בבית ההשקעות תמיר פישמן חוששים ומציינים כי "השוק הישראלי כיום במחירים גבוהים. זה משקף אופטימיות יוצאת דופן שאולי תהיה כאן מציאות ביטחונית חדשה. אלא שכאשר סקטור הופך לפופולרי בקרב המשקיעים הפרטיים, הוא נוטה לעלות בחדות, אך גם לרדת באותה מהירות".

שלמה אליהו הרוויח מעל מיליארד שקל ביום

המרוויח הגדול על הנייר הוא הבעלים של מגדל שלמה אליהו. איש הביטוח הוותיק היה מופסד שנים רבות על רכישת השליטה בחברה (69%) בשנת 2012 מידי קבוצת ג'נרלי האיטלקית תמורת 3.54 מיליארד שקל. אבל הרנסנס של חברות הביטוח בשנים האחרונות שינה את התמונה מקצה לקצה.

אליהו מחזיק כיום ב־45.5% ממניות מגדל בשווי של 9.3 מיליארד שקל. מתוכם הוא הרוויח ביום רביעי השבוע "על הנייר" יותר ממיליארד שקל. יחד עם מכירת מניות בהיקף של כ־1.5 מיליארד שקל בשנים האחרונות הוא נמצא כיום ברווח של 7.2 מיליארד שקל על השקעתו.