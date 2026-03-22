בית ההשקעות מיטב רושם עוד שיא חדש מבחינתו, כשהצליח להעביר מהמתחרים בחודש פברואר לא פחות מ-2.71 מיליארד שקל. בכך הוא מטפס למקום השני אי-פעם בגיוסים לחברה אחת ועובר את אלטשולר שחם, שגייס בדצמבר 2020 סכום של 2.52 מיליארד שקל. במקום הראשון, היסטורית, נמצא בית ההשקעות מור שגייס 2.91 בדצמבר 2022.

מיטב ממשיכה למעשה את המומנטום החיובי שבו הוא נמצא, שכן גם בחודש הקודם הוא רשם העברות מהמתחרים של כמעט 2.4 מיליארד שקל, מה שקנה לו את המקום הרביעי אי-פעם ולמעשה שני מקומות בחמישייה הכי חזקה בענף אי-פעם. בשוק מסבירים שהסיבה לכך היא בעיקר התשואות - בהובלת מנהל ההשקעות הראשי גיא מני, מיטב נמצא במקום השני בטווח של שלוש שנים בתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי ובמקום המקום הראשון מבין הגופים הגדולים במסלול המנייתי (מעליו רק אינפיניטי).

למעשה, בחודשיים הראשונים של השנה הנוכחית מיטב נגס מהמתחרים 5.1 מיליארד שקל - סכום חריג מאוד לתקופה כזו, ששווה כמעט לכל הכסף שגייסו ארבע החברות אחריו ביחד. בכך מיטב, שהפך לאחרונה גם למנהל הגמל הגדול בישראל, על חשבון אלטשולר שחם, פותח פער בצמרת המנהלים עם היקף נכסים מנוהל של 140 מיליארד שקל. אחריו אלטשולר שחם שממשיך לאבד כספים והיקף נכסיו כבר עומד על רק 121 מיליארד שקל. במקום השלישי מור עם כמעט 110 מיליארד שקל.

הפניקס מובילה בהעברות

ובחזרה להעברות, מי שתופסת את המקום השני בחודש פברואר בהעברות חיוביות מהמתחרים היא חברת הביטוח הפניקס, עם 1.03 מיליארד שקל ומתחילת השנה היא גייסה מהמתחרים כבר 2 מיליארד שקל. במקום השלישי נמצאת חברת הביטוח הראל עם העברות מהמתחרים בפברואר בהיקף של 833 מיליון שקל (1.5 מיליארד שקל מתחילת השנה).

עוד מעניין לציין את חברת הביטוח כלל שהצליחה להעביר מהמתחרים בחודש פברואר סכום של 190 מיליון שקל. בכך היא אמנם רק במקום השישי מבין המנהלים, אבל זה החודש הראשון מאז אמצע שנת 2023 שחברת כלל רושמת חודש חיובי ולא יציאת כספים.

גם בצד השלילי של המשוואה אין הפתעות. שני הגופים שממשיכים לאבד כספים בקצב גבוה הם אלטשולר שחם וילין לפידות. שני הגופים שחשופים יותר לחו"ל מציגים תשואות חלשות ביחס למתחרים וסוכני הביטוח מנצלים את ההזדמנות להוציא מהם את הכספים.

כך, אלטשולר שחם איבד בחודש פברואר לא פחות מ-3.3 מיליארד שקל, ורושם את החודש החלש ביותר שלו מאז ינואר 2023. מתחילת השנה הוא כבר איבד למתחרים 6.1 מיליארד שקל. כאמור, לידו נמצא גם ילין לפידות, שאיבד בחודש פברואר 1.4 מיליארד שקל, והשווה את השיא השלילי של עצמו מחודש דצמבר האחרון.

למה הכסף עובר למיטב בהמוניו?

גורם בשוק טוען שמיטב משלמים יותר מאשר בתי ההשקעות לסוכני הביטוח, אלא שמנגד סוכנים רבים ששוחחו עם גלובס שוללים את הטענה ואומרים שזה לא נכון. לדבריהם, הם אוהבים לעבוד עם בתי השקעות, למרות שהם משלמים פחות מאשר חברות הביטוח, כי התשואות של בתי ההשקעות, לרוב, טובות יותר ולכן ניתן לשכנע את הלקוחות לעבור אליהם.

אחד מהם מסביר ש"ילין לפידות ואלטשולר שחם שלטו בתחום ובעבר היו המגייסים הגדולים. כעת, אנחנו בתקופה שילין לפידות, אלטשולר שחם ואנליסט נראים פחות טוב בתשואות, בגלל החשיפה הגבוהה לחו"ל, ולכן יותר כסף מנותב למיטב". לדברי גורם נוסף, "יש להם גם תשואות טובות וגם מגוון מאוד גדול של מסלולי השקעה, כמו מסלול ישראל, מסלולי טכנולוגיות ועוד". סוכנות ביטוח גדולה נוספת מסבירה ש"לצד התשואות הטובות, יש להם תפעול שעובד כמו שצריך ואלו פרמטרים שמאוד חשובים לסוכנים".

חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה אמר לגלובס כי "המשך המומנטום החיובי בגיוסים משקף בעינינו שילוב של תשואות מצוינות לאורך זמן לצד התאמה לצרכים המשתנים של החוסכים. אנחנו רואים ביקוש משמעותי למסלולים אקטיביים, ובראשם המסלול הכללי והמנייתי, לצד עניין גובר גם במסלולים עם חשיפה לשוק המקומי. האמון שאנו מקבלים מסוכנים ויועצים ממשיך להיות מרכיב מרכזי בצמיחה שלנו".