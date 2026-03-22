הישראלית שזינקה על רקע הטלטלה במחירי הנפט, וזו שצללה בכ-30%

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, על רקע המשך המלחמה נגד איראן והעלייה במחירי הנפט. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים המובילים ירדו במצטבר בשיעורים של בין 1.4% במדד דאו ג'ונס עד 2.3% במדד נאסד"ק.

● ראיון | "הצלחה יוצאת דופן": הפרשן הכלכלי המוביל מדבר על המשק הישראלי

● התחזית הפסימית של האנליסט: מדד הדגל של וול סטריט בדרך לירידות

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

תאת הגיעה לשיא ונפלה ב-30% אחרי הדוחות

מניית תאת טכנולוגיות הגיעה במהלך השבוע שעבר לשיא של כל הזמנים, ואז נפלה ממנו לאחר שפרסמה דוחות כספיים. החברה, בניהולו של יגאל זמיר, עוסקת בשיפוץ ותחזוקה של מטוסים אזרחיים וצבאיים, ונסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בת"א, לפי שווי שוק נוכחי של 557 מיליון דולר. בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע, תאת איבדה משוויה כ-234 מיליון דולר - ירידה של 29.6% מהשיא.

בדוחות שלה לשנת 2025, תאת הציגה צמיחה של 17% בהכנסות ל-178 מיליון דולר, לצד גידול של 50.6% ברווח הנקי ל-16.8 מיליון דולר ושל 36.7% ב-EBITDA המתואם ל-25.4 מיליון דולר. עם זאת, בשוק כנראה ציפו ממנה ליותר. המנכ"ל זמיר מסר כי בחברה מרוצים מאוד מהתוצאות, ומכך שזו שנה שלישית ברציפות של צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים. בסוף השנה, צבר ההזמנות של תאת הגיע ל-550 מיליון דולר, לעומת 429 מיליון דולר בתחילת השנה.

האנליסטים שמסקרים את מניית תאת לא שינו את ההמלצות שלהם וכולם (6) נותרו בהמלצות חיוביות על המניה. מחיר היעד הממוצע שבו הם נוקבים משקף פרמיה של 44.5% על המחיר הנוכחי.

טאואר זינקה בעקבות פיתוחים טכנולוגיים לתשתיות וליישומי AI

יצרנית השבבים טאואר סיימה את שבוע המסחר עם זינוק של 31.2% בנאסד"ק (למרות שנחלשה מעט ביום שישי). בסוף השבוע, שווי השוק של טאואר הגיע ל-18.4 מיליארד דולר, כאשר במהלך השבוע, טאואר עקפה את שוויה של צ'ק פוינט והפכה לחברה הישראלית בעלת השווי השלישי בגובהו בוול סטריט, אחרי אלביט מערכות וטבע. טאואר, בניהולו של ראסל אלוואנגר, נסחרת בנאסד"ק ובת"א ובעלי המניות הבולטים בה הם גופים מוסדיים מישראל - מגדל, מנורה והפניקס.

העליות במניית טאואר הגיעו על רקע שתי הודעות טכנולוגיות שסיפקה בשבוע שעבר: הראשונה נוגעת לשיתוף פעולה עם חברת Oriole לפיתוח של מיתוג אופטי מהיר במיוחד עבור תשתיות ורשתות AI, והשנייה היא על פיתוח טכנולוגי חדש על פלטפורמת ניהול הספקים עבור יישומי AI. טאואר ציינה בהודעתה השנייה כי "תשתיות הבינה המלאכותית חוות גידול חסר תקדים בצריכת ההספק. ככל שביצועי המעבדים ממשיכים לעלות, יעילות העברת ההספק הופכת לצוואר בקבוק מרכזי". הטכנולוגיה של טאואר נועדה לתת מענה ישיר לחסם הזה, באמצעות שיפור ביעילות העברת ההספק, הפחתת החום הנוצר ושיפור הביצועים הכוללים של המערכת; זאת, תוך שהיא מאפשרת גם הקטנה משמעותית של שטח השבב. לפי הודעת טאואר, השוק אליו פונה הטכנולוגיה מוערך כיום ב-2.5 מיליארד דולר וצפוי לצמוח ליותר מ-4.7 מיליארד דולר עד 2031.

מניית סולאראדג' קפצה בעקבות העלאת המלצה

מניית סולאראדג' זינקה ביום שישי ב-13.3% וננעלה במחיר של מעל 50 דולר, לראשונה אחרי קרוב לשנתיים. החברה בניהולו של שוקי ניר, המספקת טכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר, אחרי זינוק של 79% במחיר המניה רק מתחילת השנה. בשיא שלה ב-2021, היא כבר התקרבה לשווי של כ-20 מיליארד דולר, ובשפל ב-2024 נסחרה בשווי של פחות מ-600 מיליון דולר.

העלייה במניה בסוף השבוע הגיעה בעקבות העלאת המלצה של בנק ההשקעות ג'פריס. האנליסט ג'וליאן דומולין-סמית' מהבנק החזיק בהמלצה שלילית על סולאראדג' במשך כשנה וחצי, וכעת העלה את ההמלצה מ"תשואת־חסר" ל"החזק". מחיר היעד למניה עלה מ-30 דולר ל-49 דולר, מחיר שמשקף דיסקאונט של 5.3% על המחיר בנעילה ביום שישי.

לדברי האנליסט, העלאת ההמלצה נובעת מכך שהקונפליקט במזרח התיכון מוביל לתנודתיות במחירי האנרגיה באירופה, בדומה לתקופה שבה רוסיה פלשה לאוקראינה - תקופה שבה הכנסות סולאראדג' מאירופה הגיעו לשיא. הוא צופה פוטנציאל גם עכשיו, אך לא דרמטי כמו ב-2022-2023. לדבריו, עליית המחירים באירופה מאז פרוץ המלחמה מהווה זרז משמעותי לביקוש לאנרגיה סולארית. הוא מנמק למה לא העלה את ההמלצה ל"קנייה" ומסביר כי המניה עלתה מתחילת השנה בשיעור דו־ספרתי ונסחרת במכפיל EV/EBITDA של 18 ל-2027, לעומת 17 אצל חברות דומות. להערכתו, השווי הנוכחי משקף כראוי את הגידול בביקושים.