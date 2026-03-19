התחזית הפסימית של האנליסט: מדד הדגל של וול סטריט בדרך לירידות

שוק המניות האמריקאי נסחר בסמיכות לרף שאם יישבר, הדבר עשוי להיות סימן מקדים לירידה נוספת של 10% במדד ה-S&P 500 - כך לפי אנליסט טכני ששוחח עם האתר הכלכלי מרקטווץ'.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות חדות, על רקע הזינוק במחירי הנפט בעקבות התקיפה הישראלית במתקן הגז הגדול באיראן והחששות המוגברים מפני התפרצות אינפלציונית בארה"ב. מדד הדגל האמריקאי ירד אתמול בכ-1.4% לרמה של 6,624 נקודות, במרחק נגיעה מהממוצע הנע ל-200 יום שלו, שעומד על 6,615 נקודות. במקביל, מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה נחלש בכ-1.6% ומדד הנאסד"ק איבד 1.5% - שניהם ננעלו מתחת לממוצע הנע ל-200 יום שלהם.

נזכיר כי ממוצע נע הוא אינדיקטור טכני אשר מצביע על הכיוון הכללי אליו הולך השוק, ומבוצע על־ידי לקיחת הממוצעים של מחירי הנעילה של מדד על פני פרק זמן מוגדר. כך, האינדיקטור משקף את המגמה הכללית של שוקי המניות, תוך ניקוי תנודות חריגות המתרחשות מעת לעת. שבירה כלפי מטה מתחת לממוצע הנע ל-200 יום עשויה לסמן כי תיתכן התחלה של מגמה יותר ארוכת־טווח של ירידות.

יונתן קרינסקי, אסטרטג שווקים ראשי בבנק ההשקעות BTIG, אמר למרקטווץ' כי מדובר בפעם השלישית שמדד הדגל האמריקאי בוחן את רמת ה-6,600 נקודות מאז אוקטובר, וכי אם המדד יירד במסחר היום, הוא עלול לשבור מטה מתחת לרמת התמיכה הקריטית הזו (רמת תמיכה היא רף בו הביקוש לרוב הופך חזק מספיק כדי לבלום ירידות נוספות). לדבריו, מבחינת טכנית, אם רמת תמיכה זו תישבר, ישנה אפשרות סבירה שה-S&P 500 ייפול בהמשך כל הדרך מטה לרמת ה-6,000 נקודות.

"יש לנו מעט ביטחון בכך שרמת ה-6,600 נקודות תחזיק כתמיכה", כתב קרינסקי. "השפל של נובמבר של 6,521 נקודות הוא כנראה יותר חשוב, אבל אנחנו ממשיכים לראות סיכון גדול יותר לירידות ומאמינים שישנו סיכוי סביר למהלך לקראת רמה של 6,000".