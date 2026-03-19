סוכנויות ביטוח

סוכני הביטוח שוב ניצחו את האוצר: וואן זירו ואש לא יוכלו בינתיים להחזיק בסוכנות ביטוח

ניסיון של הוועדה למיזמים ציבורים להגביר תחרות מול סוכני הביטוח במסגרת רפורמת הבנקים הקטנים נכשל, בעקבות לחץ שהפעילו סוכני הביטוח על חברי הכנסת • ח"כ טל: "נקדם את החוק בהליך חקיקה נפרד, אם לא נספיק בקדנציה הזו, בכנסת הבאה" • לשכת סוכני הביטוח חגגה את הניצחון: "משרד האוצר ניסה לבצע מחטף ולפגוע באלפי סוכני ביטוח"

נתנאל אריאל 18:54
בנק ONE ZERO / צילום: טלי בוגדנובסקי
בנק ONE ZERO / צילום: טלי בוגדנובסקי

ברגע האחרון, סוכני הביטוח הצליחו לנצח את אגף תקציבים במשרד האוצר ולהוריד מרפורמת הבנקים הקטנים את האפשרות שהבנקים וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח, ובכך חסמו תחרות חדשה בענף.

כפי שנחשף בגלובס השבוע, הוועדה למיזמים ציבוריים בכנסת בראשות ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) כבר הוסיפה להצעת החוק במסגרת חוק ההסדרים סעיף שיאפשר לבנקים הקטנים, כאלה בעלי נתח שוק של פחות מ-5% מסך הכספים במערכת הבנקאית, לקבל היתר להחזיק בסוכנות ביטוח בתחום הביטוח האלמנטרי (רכב, רכוש, דירה וכדו').

את הסעיף הובילו אגף תקציבים באוצר וח"כ רון כץ מיש עתיד. אך אלה נאלצו לוותר עליו ברגע האחרון לאחר שלשכת סוכני הביטוח הפעילה את משרד הלובינג ״אימפקט״ בבעלותם של רן ונגרקו וסטיבן לוי, כדי להפיל את התיקון, דרך פרוצדורה משפטית של "נושא חדש". הנושא הגיע לוועדת הכנסת ביוזמת ח"כ יצחק פינדרוס מיהדות התורה וזו הצביעה נגד התיקון והוציאה את הסעיף מהחוק.

פגם בהליך החקיקה

במהלך הדיון שהתקיים אמש (רביעי) בוועדת הכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת, עו״ד שגית אפיק, הסבירה לח"כים שזהו ״נושא חדש״ ואף מתבצע בצורה חפוזה, מה שלדבריה עשוי להיות פגם בהליך החקיקה.

צריך לומר, החשש היה הובע גם בידי אנשי האוצר בדיון שהתקיים בתחילת השבוע בוועדה למיזמים ציבוריים, אלא שח"כ כץ התעקש להתקדם עם הסעיף בכל זאת.

בלשכת סוכני הביטוח הביעו את החשש שהדבר יניח "את התשתית החוקית גם לבנקים גדולים יותר, בעלי נתח שוק של פחות מ-10%, להחזיק בסוכנות ביטוח".

בסופו של דבר ועדת הכנסת הצביעה פה אחד להפיל את הסעיף. ח"כ אוהד טל רואה את הדברים מעט אחרת. לדבריו, "הגענו לסיכום שמורידים את הסעיף הזה מהחוק והצבענו על זה יחד אתמול בוועדת הכנסת". לדבריו, "כל נוסח שהוצע העלה בעיות מכיוון אחר והסתבר שאי אפשר לחוקק את זה כרגע במסגרת לוחות הזמנים של חוק ההסדרים. כך שיש צורך בהליך ארוך יותר שינתח את כל ההשלכות ויביא נוסח מבוסס יותר".

בלשכת סוכני הביטוח בראשות מושיק בן פורת חגגו את הניצחון שמונע תחרות מולם בענף, ומסרו כי "ציבור סוכני הביטוח פועל באופן יומיומי למען לקוחותיו, הציבור הישראלי, ומעודד תחרות מכל סוג שהוא. משרד האוצר ניסה לבצע מחטף לא מקצועי, להעניק יתרון עסקי לבנקים קטנים ולפגוע בדרך זו באלפי סוכני ביטוח. המהלך שניסה לקדם משרד האוצר מהווה ביטול של ההפרדה ההיסטורית והחיונית בין המערכת הבנקאית לשיווק ביטוח כללי.