האם יצחק תשובה, טייקון האנרגיה של ישראל ומהשנה שעברה גם בעלי חברת כרטיסי האשראי ישראכרט ישלוט בקרוב גם בבנק? ישראכרט דיווחה ביום רביעי על הסכם לרכישת הבנק הדיגיטלי אש (esh) תמורת סכום של 400 מיליון שקל.

ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של תשובה, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת הבנק בדרך של הקצאת מניות לבעליו, בראשות מיליארדר ההייטק ניר צוק (מייסד ענקית הסייבר פאלו אלטו). לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים, תחזיק ישראכרט בבעלות מלאה בבנק הדיגיטלי, ותוכל להכווין את פעילותו, שבאופן רשמי טרם יצאה לדרך.

העסקה : כך זה יעבוד שלב אחר שלב

העסקה תתבצע בשלבים כשתחילה יוקצו לבעלי בנק אש מניות בשווי של 250 מיליון שקל (לפי שער קבוע של 15.96 שקלים למניה), ובהמשך 150 מיליון שקל נוספים בהתאם לאבני דרך. התמורה שתשלם ישראכרט עשויה לגדול במהלך חמש השנים לאחר השלמת הרכישה בעוד 100 מיליון שקל שישולמו במזומן בהתאם לאירועים מסויימים.

בנוסף, תשקיע ישראכרט 40 מיליון דולר (כ־120 מיליון שקל) בחברת הטכנולוגיה EshOS שהקימו מייסדי בנק אש בתמורה ל־25% מהמניות, המשקף לחברת הטכנולוגיה שווי 120 מיליון דולר (לפני הכסף). חברה זו פיתחה את פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית שעליה פועל הבנק, והיא פועלת במקביל אליו כחלק מקבוצת אש. חברת כרטיסי האשראי ציינה עוד בהודעתה כי ייתכן שתידרש לבצע הקצאת מניות בשיעור של עד 5% מהונה לקבוצת דלק. זאת כדי לשמר את תנאי היתר השליטה שניתן לדלק שדורש ממנה להחזיק 40% ממניותיה.

כיועץ הכלכלי לישראכרט בעסקה שימשה ווליו בייס מיזוגים ורכישות בניהולו של יאיר אפרתי.

שלב אחר שלב: כך תתבצע עסקת ישראכרט-אש 1ישראכרט תקצה לבעלי בנק אש מניות בשווי 250 מיליון שקל 2ישראכרט תקצה להם בהמשך מניות נוספות בשווי של 150 מיליון שקל, ותחזיק ב־100% מהבנק 3ישראכרט תרכוש 25% מחברת הטכנולוגיה של מייסדי הבנק, EshOS תמורת 40 מיליון דולר (כ־120 מיליון שקל) 4 בהתאם לעמידה באבני דרך, ישראכרט תשלם עוד 100 מיליון שקל במזומן לבעלי בנק אש במהלך 5 שנים 5 ישראכרט עשויה להקצות לקבוצת דלק עד 5% מהמניות כדי לעמוד בתנאי השליטה בחברת כרטיסי האשראי

הצד של תשובה : חלום ישן להחזיק בנק

עבור יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, רכישת בנק בישראל עשויה להיות הגשמה של חלום ישן. עוד בשנת 1998, לאחר שהשתלט על קבוצת דלק, תשובה חבר לשלמה אליהו שניסה להשתלט על בנק דיסקונט. בעבר שלט בענקית הביטוח הפניקס, החזקה שממנה נאלץ להיפרד בעשור הקודם בשל חוק הריכוזיות, אבל כעת, יותר מחצי שנה אחרי שהשלים את רכישת השליטה בישראכרט, נראה שתשובה בדרך לקנות מיקום מרכזי בתעשיית הפיננסים הישראלית עם בנק חדש "מהניילונים".

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר בראיון לגלובס שבאמצעות ישראכרט מתכוונת הקבוצה להגביר את התחרות ולהביא בשורה צרכנית. דרך הכניסה של דלק לישראכרט אמר וולס, תוכל האחרונה "להפוך לחברה המובילה בענף הפיננסים. ישראכרט יכולה וצריכה להיכנס לתחומים חדשים".

ישראכרט מנוהלת כיום על ידי איתמר פורמן, בעבר הלא רחוק מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, שנכנס לתפקיד בתחילת פברואר. כעת, הוא צפוי לקבל לידיו בנק דיגיטלי שהציג בספטמבר האחרון את הפעילות המתוכננת שלו, שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מותנה מבנק ישראל.

הבנק תכנן לאפשר פתיחת חשבונות באופן מדוד בתחילת 2026, דבר שבפועל לא קרה. לפי שעה בחנויות האפליקציה הסלולרית קיים יישומון בשם "בנק esh גישה מוקדמת", שמציע לפתוח חשבון. אך לאחר ניסיון רישום היא מודיעה "בקרוב נהיה זמינים לכולם".

מודל הפעילות של הבנק כולל אפשרות לפתיחת חשבונות עו"ש שבהם לא ייגבו עמלות (מול עלות של 10־50 שקלים בחודש בבנקים האחרים בישראל). בנוסף, אמורה להיות ריבית מובטחת בכל החשבונות בבנק אש, אשר תהיה זהה בשיעורה בין כלל הלקוחות. כן הוצג מודל של שיתוף הכנסות בין הבנק ללקוחותיו.

בבנק אש מסרו כי עסקת המכירה לישראכרט צפויה לסלול את הדרך להפיכת הרוכשת לשחקן בנקאי משמעותי תוך הגברת התחרות לטובת הציבור בישראל. את בנק אש מובילים כיום יו"ר הדירקטוריון פרופ' שמואל האוזר והמנכ"ל קובי מלכין.

מניית ישראכרט זינקה במהלך המסחר ואף חצתה את רף 5 מיליארד השקלים (במהלך יום המסחר השווי התמתן). כך, הרווח של קבוצת דלק על הנייר מאז הרכישה כבר קרוב למיליארד שקל. נראה שהעלייה במניה משקפת קרדיט ראשוני שנותן השוק לגבי הסיכויים של ישראכרט להעמיד תחרות אמיתית לבנקים. הניסיון של תשובה, נתח השוק של ישראכרט, והרשיונות והטכנולוגיה שכבר יש לבנק אש, כולם בעלי פוטנציאל של ממש לעשות שינוי בשוק.

הצד של ניר צוק : גיוס משקיע גדול לחברת הטכנולוגיה

מהצד השני ניר צוק, אחד ממייסדי בנק אש, אולי מפסיד את הפעילות של בנק בישראל, אך מקבל שותף חזק בדמות ישראכרט במיזם הטכנולוגי שלו. ברוב המקרים מכניסים משקיעי הטכנולוגיה קרנות הון סיכון בינלאומיות, אך הפעם בחר צוק להכניס משקיע עם כיסים עמוקים כמו יצחק תשובה.

את בנק אש ייסדו ניר צוק, אלון שיין, יובל אלוני, אלכס ליברנט ושיר רענן. לפני שלוש שנים השקיעה כלל ביטוח סכום של 100 מיליון שקל בעבור 5% ממניות בנק אש. בעסקה הנוכחית היא צפויה לקבל מניות ישראכרט בכחמישית מכך בלבד.

עבור ניר צוק, מהמשקיעים הראשונים והגדולים בבנק אש, לא מדובר במהלך מפתיע שכן נראה שהוא מעדיף להתמקד היום בעסקים מחוץ לישראל. בתחילת העשור, כשהתגורר בישראל, הוא ביצע מספר השקעות מקומיות באזורים שבהם ראה כשלי שוק - במיזם הטלוויזיה רלוונט, שנסגר בינתיים, במיזם הפנסיה פינ-קיו עם אלדד תמיר, ובהשקעה באייר חיפה, חברת התעופה הישראלית היחידה שמקשרת כיום בין נמל התעופה בחיפה לבין קפריסין ויוון. בשנה האחרונה העתיק צוק בחזרה את מקום מגוריו לקליפורניה, והוריד מעט את הרגל מהגז על השקעות חדשות בישראל. צוק, פרש לאחרונה מפאלו אלטו נטוורקס, ענקית הסייבר שייסד עבור הקמת חברת סייבר חדשה - סיילייק (CyLake). אותה הקים בסאניוויל בעמק הסיליקון ללא נוכחות בישראל.

לפיכך, מכירת חברת הבת הישראלית של אש, הבנק המקומי שלה לידיה של ישראכרט, לא אמורה להפתיע. צוק הקים את הבנק בישראל בעיקר לצורכי רגולציה, ולאחר שקיבל את אישור בנק ישראל למכור מערכת ליבה מתוצרת עצמית, יכולה חברת הטכנולוגיה שבבעלותו, EshOS, החברה שמספקת את מערכות הליבה והמערכות הטכנולוגיות למכור את הטכנולוגיה שלה לכל בנק או גוף מוסדי בישראל. הבנק הישראלי מעסיק קרוב ל־30 עובדים, אך חברת הטכנולוגיה, EshOS, מעסיקה כבר קרוב ל־200 עובדים, ולאחר שפיתחו מערכות לבנקאות רזה - ניהול פקדונות ואשראי - היא מפתחת כבר מוצרי בנקאות "מלאה", כמו ניהול תיקי ניירות ערך ומשכנתאות במטרה למשוך חברות פינטק בארה"ב.

גם בישראל, מתכננת חברת הטכנולוגיה EshOS להמשיך לעבוד עם השוק המקומי למרות שישראכרט קנתה את חברת הבת הבנקאית שלה. לפני כשבוע חתמה קבוצת אמן (Aman) על הסכם הפצה בלעדי ליישום הפתרון של אש בישראל, תחילה בקרב גופים מוסדיים - חברות ביטוח וגופים פנסיוניים - שמעוניינים לרכוש את המערכות של EshOS בעקבות רפורמת הבנקאות הרזה שגם אושרה בחוק ההסדרים. "חלק גדול מהמוסדיים בישראל מעוניינים להצטרף לתחום הבנקאות הרזה, חלקם אף חושבים רחוק יותר ל"בנקאות המלאה", שכוללת גם מוצרים כמו משכנתאות ותיקי ניירות ערך", אומר בן פסטרנק, בעלי ומנכ"ל Aman. "אבל התוכנית היא גם להגיע לבנקים המסורתיים, חלקם כבר נמצאים איתנו במשא ומתן להחליף את מערכות הפקדונות שלהן במערכות של אש", הוא אומר.

האתגר בדרך : לעבור את משוכת הרגולטור

בסביבת ישראכרט מעריכים כי העסקה תוכל לקבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים בתוך כחודשיים. מדובר בעיקר בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל וברשות התחרות. בבנק ישראל כבר בדקו את יצחק תשובה והעניקו לו אשתקד היתר (פרסונלי) להחזיק בגרעין השליטה בחברת כרטיסי האשראי. לכן ניתן להעריך שהבדיקה שבה תשתלט ישראכרט על בנק אש, צפויה להיות פחות מורכבת.

ברקע מקודמת רפורמה שתאפשר לישראכרט עצמה (וגם ליתר חברות האשראי) להגיש בקשה בעתיד להפוך ל"בנק רזה", אך היא טרם הושלמה בחקיקה ובהסדרה רגולטורית. החזקה בבנק אש, תאפשר לישראכרט להחזיק בפעילות כזו בפועל ולהתחיל להנות ממנה. בעתיד, ככל שתהפוך ישראכרט עצמה לבנק בעצמה, ייתכן גם איחוד בפעילויות הגופים.

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי "עצם התעניינות חברת כרטיסי אשראי ברכישת בנק קטן ממחישה את חשיבות הרפורמה שהוביל בנק ישראל. בקשת הרכישה הפורמאלית טרם הגיעה לשולחן הפיקוח, ולכשתגיע תיבחן".

באשר לרשות התחרות, על פניו זו אמורה לאשר ללא סיבוכים רבים את העסקה שרק אמורה להגביר בעתיד את התחרות במערכת הבנקאית.