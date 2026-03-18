המפץ של ישראכרט: קונה את הבנק הדיגיטלי של ניר צוק

חברת ישראכרט תשלם 400 מיליון שקל בעסקה של הקצאת מניות ותרכוש את הבנק הדיגיטלי בנק אש (esh). מדובר בעסקה שתגלם לבנק הדיגיטלי שווי של עד 500 מיליון שקל, כאשר בנוסף תשקיע ישראכרט 40 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה eOS שהקימו מייסדי בנק אש.

מדובר במזכר הבנות שנחתם על-ידי חברת האשראי בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק, לצורך רכישת המניות מידי מייסדי בנק אש, בהם ניר צוק, אלון שיין, כלל ביטוח, יובל אלוני, אלכס ליברנט ושיר רענן.

ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, תשלם כנגד הקצאת המניות בעסקה 250 מיליון שקל, ובהמשך לפי תנאים שייקבעו בין הצדדים תשלם סכום נוסף של 150 מיליון שקל. כמו כן, בתנאים מסוימים תיתכן תוספת של עוד 100 מיליון שקל בעבור מניות בנק אש.

שחקן בנקאי משמעותי

ניר צוק, אחד ממייסדי בנק אש, נשאר בתמונה וצפוי לשמור על נתח משותפות שתחזיק בבנק. נזכיר כי צוק פרש באוגוסט שעבר מענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס, אשר אותה ייסד.

כאמור, כחלק מהשותפות, ישראכרט אמורה להשקיע בחברת הטכנולוגיה eOS שהקימו מייסדי בנק אש.

ניר צוק / צילום: טל גבעוני

בנוסף, המהלך מקרב את ישראכרט להחזקה בפעילות בנקאית ומקנה לה דריסת רגל לקראת הרפורמה שתאפשר הקמת "בנק רזה" בישראל, שנמצאת בדרך להשלמת האסדרה והחקיקה בשנה הקרובה.

בבנק אש מסרו כי העסקה צפויה לסלול את הדרך להפיכת ישראכרט לשחקן בנקאי משמעותי תוך הגברת התחרות לטובת הציבור בישראל.

את בנק אש מובילים יו"ר הדירקטוריון פרופ' שמואל האוזר והמנכ"ל קובי מלכין.

מודל חדשני ללא עמלות עו"ש

בספטמבר האחרון הודיע בנק אש על הפעילות המתוכננת שלו, שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מותנה להקמתו מבנק ישראל. הבנק פיתח מערכת הפעלה בנקאית משלו, ובכיריו הציגו מודל חדשני שבו הבנק יחלק מחצית מההכנסות שהוא מייצר עם כספי הלקוחות שלו, ויפקיד אותם בחשבונותיהם.

בנק אש פיתח גם מודל לפיו על חשבונות העו"ש לא ייגבו עמלות, זאת למול עלות של 10-50 שקל בחודש בבנקים האחרים בישראל. בנוסף, אמורה להיות ריבית מובטחת בכל החשבונות בבנק אש, אשר תהיה זהה בשיעורה בין כלל הלקוחות.

כעת, לאחר שישראכרט משתלטת על בנק אש, נותר לראות מה תהיה התוכנית העסקית שתוצע בפועל.