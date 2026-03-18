אייל בן-חיים נכנס לתפקידו כמשנה למנכ"ל וראש החטיבה העסקית בישראכרט בתזמון היסטורי במיוחד - 1 במרץ 2026, יום אחרי פתיחת המערכה באיראן. "צה"ל תיאם איתי את המתקפה והתחלנו ביחד", הוא צוחק. כמי שחברתו מחזיקה בנתח משמעותי מפעילות העסקים הקטנים בישראל, עם 4.5 מיליון כרטיסי אשראי פעילים, בן-חיים מצא עצמו בעין הסערה של הכלכלה הריאלית בישראל. אך למרות המצב, בראיון שקיים עם סגן עורכת גלובס, דרור מרמור, במסגרת פרויקט "החזית הכלכלית", הוא שומר על אופטימיות.

● המפץ של ישראכרט: קונה את הבנק הדיגיטלי של ניר צוק

● בית ההשקעות שנכנס לאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל

"אני מאוד אופטימי", הוא פותח. "ראינו את זה בעבר. משברים בכלכלה הישראלית תמיד מסתיימים ומגיעה תקופת צמיחה ופריחה. זה נכון שאנחנו כבר כמה שנים במצב חירום מתמשך שלא נגמר, אבל עדיין יש לנו משק חזק. הבורסה מראה את זה, שער הדולר מראה את זה, ועוד הרבה פרמטרים אחרים מראים זאת".

אתה לא חושש שהבורסה לחוד והציבור לחוד? מצב הרוח של הישראלים עדיין יכול להניע את הכלכלה?

"אנחנו רואים את הפעילות הכלכלית של חלק גדול מהעסקים בישראל, והשווינו את זה גם למבצע 'עם כלביא' שנערך ביוני. שם, העצירה הייתה כמעט מוחלטת. במקרה שלנו, הפעילות הייתה הרבה יותר גבוהה בשבוע הראשון, ובשבוע השני כבר התחילה פעילות מוגברת. ברור שזה לא כמו בימים שלפני המלחמה, אבל זה לא דומה בכלל למלחמה הקודמת. אנחנו רואים שהציבור באמת יוצא החוצה, וקונה וצורך".

אייל בן-חיים אישי: בן 55, גר במושב ביצרון, נשוי + 4 מקצועי: משנה למנכ"ל ישראכרט וראש החטיבה העסקית. בעבר כיהן כחבר הנהלה, ראש החטיבה הבנקאית וראש חטיבת תפעול ושירות בבנק לאומי. בעל תואר ראשון מאוניברסיטת בן גוריון (BA) ותואר שני (MBA) מאוניברסיטת תל אביב עוד משהו: חובב מושבע של ספרות ישראלית

התרגלנו.

"קשה להתרגל למצב הזה, אבל החשש ששיתק את המשק בעם כלביא הופחת משמעותית".

אומנם המשק כולו חווה פגיעה בתקופה הזו, אך לדברי בן-חיים הפגיעה לא זהה בכל הענפים. "אם ניקח את העסקים שתומכים בתעשיות הביטחוניות - אז בשנים האחרונות הם דווקא עובדים מאוד חזק. גם עסקים של מוצרי מזון למיניהם ראו בשבוע הראשון של המלחמה קפיצה משמעותית. מנגד, יש עסקים שחוו פגיעה אנושה, כמו למשל אולמות האירועים שלא עובדים בכלל, או עסקים קטנים שנותנים שירות למערכת החינוך".

ואתם מזהים את הענפים האלו ויודעים לפעול באופן מיידי?

"כבר במוצאי שבת יצאנו עם סדרה גדולה של הקלות. מה שחשוב מבחינת עסק קטן בתקופה הזו זה להכיר את התזרים שלו הרבה יותר טוב מיום רגיל, לדעת אילו הכנסות אמורות להגיע, להבין אילו הוצאות אפשר לדחות. התזרים עצמו לפעמים יכול להטעות, כי צריך להביא בחשבון מה יקרה כשההכנסות של פברואר יפסיקו לזרום.

"ממש כמה שעות אחרי שהתחילה המתקפה, ישראכרט הציעה דחיית הלוואות ומתן פתרונות להפרדת חשבונות ללא עמלות - בשנים הראשונות של עסקים הם לפעמים מערבבים בין החשבון הפרטי והעסקי שלהם, וזה קצת מבלבל בתזרים. זה חשוב במיוחד בתקופה הזו כדי להבין איפה אתה נמצא".

ובתוך כל האירוע, יש גם את עול הריבית. "חשבנו שהריבית תרד יותר השנה, ואני עדיין חושב שזה נכון והמשק חזק ויכול להכיל את זה, אבל אין ספק שנכנסו פרמטרים חדשים והסיכוי שזה יקרה פחת".

"דעה לא פופולרית: המדינה עושה מספיק"

נוסף על פערים בין הענפים השונים, שאותם הזכיר בן-חיים, קיימים גם פערים גיאוגרפיים. "בעוד שבאזורי המרכז והדרום (כמו מצפה רמון למשל), נרשמת פעילות סבירה ואף גבוהה מהרגיל, בצפון המצב שונה בתכלית. שם, הפעילות הקמעונית נעצרה כמעט לחלוטין בשל זמן ההתרעה האפסי שמונע מהציבור להגיע למרכז הסחר. ישראכרט משקיעה מאמצים מיוחדים בפנייה יזומה לעסקים שם כדי להציע עזרה ופתרונות".

בסוף היכולת שלך מוגבלת. איפה המדינה בעניין הזה?

"זו דעה לא פופולרית, אבל אני חושב שהמדינה עושה מספיק. המתווה פורסם יחסית מהר למקרים קודמים, ועסקים יכולים להתבסס עליו. הם גם הקלו מאוד על התהליכים. תמיד אפשר לעשות יותר, ותמיד יש עסקים שנפגעו, אבל אני חושב שאנחנו בסדר ביחס לעבר".

ובתוך כל הטירוף הזה, יש עסקים שאתה מתקשר אליהם ואומר להם לחשוב על זה שוב? אולי הגיע הזמן לרדת מהעץ ולוותר?

"קודם כל, צריך לומר ש-40% מהמועסקים בישראל נמצאים בעסקים הקטנים, והם מאוד משמעותיים מבחינת הכלכלה. אני לא יודע אם נגיע להמלצה לוותר, אבל נשב איתם ונחשוב איך נראית הפעילות שלהם ואולי לא שווה להיכנס להשקעה גדולה עכשיו. אם יש בעסק בעיות שורשיות וקריטיות - אפשר גם לחשוב על לעצור רגע, למזער את ההפסדים ואולי לחזור לחלום בהמשך".

"האקסל סובל הכול, אבל המציאות פחות"

מחר בבוקר מתקשר אליך בחור שהשתחרר מהצבא ואומר לך שהוא הולך על החלום שלו לפתוח עסק עכשיו. מה אתה אומר לו?

"אני אומר לו בוא נשב ונדבר ונראה את ההכנסות שלך מבחינה ריאלית. האקסל סובל הכול אבל המציאות פחות. ברור שאם הוא נכנס עכשיו לעסקי התיירות - הייתי רגע חושב אם זה הזמן המתאים, זה מאוד תלוי באיזה עסק מדובר. אבל הדבר הכי חשוב לעסק קטן זה התזרים - צריך לתכנן מראש את כל התרחישים, איך מתמודדים, כמה הון עצמי יש למקרה של התרחיש הפסימי. זו הרפתקה".

רואים באמת היום פחות אנשים שמוכנים להיכנס להרפתקה הזו?

"בשבועיים האחרונים יש פחות עסקים שנפתחים, אבל גם פחות שנסגרים - כולם דחו את ההחלטה".

ואם בכל זאת נסיים באופטימיות - ביום שאחרי אתה מאמין שנחזור לשגרה?

"יש משהו ביזמות הישראלית שהוא מאוד מלהיב ולא דומה למדינות אחרות. הפלא הזה שנקרא הכלכלה הישראלית הוא בכלל מדהים בעיניי. אין אח ורע וליזמות הישראלית".

***גילוי מלא: פרויקט החזית הכלכלית נערך בשיתוף ישראכרט