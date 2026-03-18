ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בית ההשקעות שנכנס לאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אגד

בית ההשקעות שנכנס לאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל

קיסטון מוכרת 10% מאגד למיטב גמל ופנסיה • העסקה נעשית תוך גילום שווי של 6 מיליארד שקל לאגד, גבוה יותר משוויה בספרי קיסטון

חזי שטרנליכט פורסם: 08:22 עודכן: 08:35
אוטובסים של אגד בתחנה המרכזית ראשון לציון / צילום: Shutterstock, shutterstock
אוטובסים של אגד בתחנה המרכזית ראשון לציון / צילום: Shutterstock, shutterstock

קרן התשתיות קיסטון בניהולו של נבות בר מוכרת 10% מחברת התחבורה אגד, עליה השתלטה עם קרנות ההשתלמות של המורים והגננות, למיטב גמל ופנסיה. העסקה נעשית תוך גילום שווי של 5.99 מיליארד שקל לאגד, גבוה יותר משוויה בספרי קיסטון שם הוא עומד על 5.5 מיליארד שקל, אחרי שאגד חילקה דיבידנד של מיליארד שקל. בקיסטון מציינים כי העסקה תציף להם רווח של כ-385 מיליון שקל, כאשר התשואה הכוללת לקיסטון ממועד הרכישה של אגד עומדת על 63%.

קיסטון חתמה למעשה על הסכם למכירת 10% מזכויותיה בשותפות "קיסטון אגד", שזו השותפות שבה היא מחזיקה עם קרן המורים והגננות ב-91.4% מחברת אגד. יתרת המניות מוחזקת על ידי בעלי המניות באגד שבחרו להמשיך ולהחזיק במניות. מיטב גמל ופנסיה בניהולו של גיא מני תשלם בתמורה 375 מיליון שקל, מה שמשקף את השווי המדובר של 5.99 מיליארד שקל לאגד.

אגד נרכשה על ידי שותפות של קיסטון וקרן המורים והגננות במאי 2022 בתום מרוץ אינטנסיבי בין מספר גופים מובילים במשק. השווי שניתן אז לאגד נשמע חלומי - 4.9 מיליארד שקל, אולם קיסטון הצליחה להשביח אותו בהדרגה. בעסקה המקורית רכשה השותפות 60% ממניות החברה. מאז הרכישה הגדילה השותפות את אחזקותיה באגד פעמיים (במחיר העסקה המקורי) ומחזיקה היום 91.4% ממניות החברה.

שווי שמשקף את מהלכי ההתייעלות וההשבחה

בקיסטון ציינו כי התמורה בעסקה הנוכחית משקפת את מהלכי ההתייעלות וההשבחה שביצעה באגד, שכאמור מעבר לקווי התחבורה הציבורית, היא מחזיקה בנתח מקו הרכבת הקלה בגוש דן (הקו האדום) וכן בפעילות תחבורה עניפה באירופה. בקיסטון מתכננים להשיא ערך נוסף בנכסי הנדל"ן של אגד ובתחומי התשתית השונים בהן פועלת קיסטון. לאחר השלמת העסקה תחזיק קיסטון בכ-71% מזכויות השותף המוגבל בשותפות, המקנות לה בשרשור כ-65% ממניות אגד.

כמו כן, תמשיך להחזיק במלוא הבעלות בשותף הכללי בשותפות ותישאר בעלת השליטה באגד. עוד נמסר כי אין תנאים מתלים לאישור העסקה. שותפות "קיסטון אגד" הודיעה לאחרונה על רכישת כ-18% ממניות המייסדים באגד לפי שווי של כ-4.5 מיליארד שקל, זאת בהתאם לאופציה שהוקנתה להם בעבר.

מניית קיסטון עלתה ב-100% בשנה החולפת והיא נסחרת בשווי של 3 מיליארד שקל כיום. מעבר לאגד, לקרן החזקות בתחומי האנרגיה הקונבנציונלית (תחנות כח ברמת חובב, חגית ועוד), שתשתיות המים, התקשורת והאנרגיה המתחדשת.