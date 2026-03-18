בית ההשקעות שנכנס לאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל

קרן התשתיות קיסטון בניהולו של נבות בר מוכרת 10% מחברת התחבורה אגד, עליה השתלטה עם קרנות ההשתלמות של המורים והגננות, למיטב גמל ופנסיה. העסקה נעשית תוך גילום שווי של 5.99 מיליארד שקל לאגד, גבוה יותר משוויה בספרי קיסטון שם הוא עומד על 5.5 מיליארד שקל, אחרי שאגד חילקה דיבידנד של מיליארד שקל. בקיסטון מציינים כי העסקה תציף להם רווח של כ-385 מיליון שקל, כאשר התשואה הכוללת לקיסטון ממועד הרכישה של אגד עומדת על 63%.

קיסטון חתמה למעשה על הסכם למכירת 10% מזכויותיה בשותפות "קיסטון אגד", שזו השותפות שבה היא מחזיקה עם קרן המורים והגננות ב-91.4% מחברת אגד. יתרת המניות מוחזקת על ידי בעלי המניות באגד שבחרו להמשיך ולהחזיק במניות. מיטב גמל ופנסיה בניהולו של גיא מני תשלם בתמורה 375 מיליון שקל, מה שמשקף את השווי המדובר של 5.99 מיליארד שקל לאגד.

אגד נרכשה על ידי שותפות של קיסטון וקרן המורים והגננות במאי 2022 בתום מרוץ אינטנסיבי בין מספר גופים מובילים במשק. השווי שניתן אז לאגד נשמע חלומי - 4.9 מיליארד שקל, אולם קיסטון הצליחה להשביח אותו בהדרגה. בעסקה המקורית רכשה השותפות 60% ממניות החברה. מאז הרכישה הגדילה השותפות את אחזקותיה באגד פעמיים (במחיר העסקה המקורי) ומחזיקה היום 91.4% ממניות החברה.

שווי שמשקף את מהלכי ההתייעלות וההשבחה

בקיסטון ציינו כי התמורה בעסקה הנוכחית משקפת את מהלכי ההתייעלות וההשבחה שביצעה באגד, שכאמור מעבר לקווי התחבורה הציבורית, היא מחזיקה בנתח מקו הרכבת הקלה בגוש דן (הקו האדום) וכן בפעילות תחבורה עניפה באירופה. בקיסטון מתכננים להשיא ערך נוסף בנכסי הנדל"ן של אגד ובתחומי התשתית השונים בהן פועלת קיסטון. לאחר השלמת העסקה תחזיק קיסטון בכ-71% מזכויות השותף המוגבל בשותפות, המקנות לה בשרשור כ-65% ממניות אגד.

כמו כן, תמשיך להחזיק במלוא הבעלות בשותף הכללי בשותפות ותישאר בעלת השליטה באגד. עוד נמסר כי אין תנאים מתלים לאישור העסקה. שותפות "קיסטון אגד" הודיעה לאחרונה על רכישת כ-18% ממניות המייסדים באגד לפי שווי של כ-4.5 מיליארד שקל, זאת בהתאם לאופציה שהוקנתה להם בעבר.

מניית קיסטון עלתה ב-100% בשנה החולפת והיא נסחרת בשווי של 3 מיליארד שקל כיום. מעבר לאגד, לקרן החזקות בתחומי האנרגיה הקונבנציונלית (תחנות כח ברמת חובב, חגית ועוד), שתשתיות המים, התקשורת והאנרגיה המתחדשת.