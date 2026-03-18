נדמה כי לפחות בינתיים הבנקים לא מצליחים לעצור את הסחף לכיוון חשבונות המסחר העצמאיים בבתי ההשקעות. מיטב טרייד, החברה הבת של בית ההשקעות מיטב - והשחקן החוץ בנקאי הגדול ביותר בתחום המסחר (כ־8% מהשוק של משקיעי הריטייל), פרסמה השבוע את הדוחות לשנת 2025 וחשפה כי מספר הלקוחות שלה כבר עומד על 121 אלף, נכון לסוף חודש פברואר האחרון.

מדובר במספר חשבונות כפול ביחס לסוף לשנת 2022, או צמיחה של יותר מ־30% בשנה. מתחילת השנה הנוכחית הוסיפה מיטב טרייד עוד 5,000 חשבונות - האטה מסוימת ביחס לרבעון הרביעי של השנה שעברה, אז גייסה החברה 10,000 לקוחות חדשים.

הבנקים נותנים פייט והטבות

במיטב טרייד, בניהולו של אושר טובול, מציינים כי ההכנסה השנתית הממוצעת מלקוח של החברה עומדת על כמעט 2,300 שקל בשנה. הכנסותיה מגיעות בין השאר מדמי ניהול חודשיים, עמלות על פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך, עמלות המרת מט"ח ועוד.

התוצאה היא זינוק בהכנסות וברווחים לשיאים חדשים. כך, הכנסות החברה ב־2025 הסתכמו ב־223 מיליון שקל, עלייה של 19% בשנה, והרווח הנקי קפץ ב-23% לסכום של 59 מיליון שקל.

ובכל זאת, התחרות מצד הבנקים מתגברת. לאחר שבנק ישראל דיווח אשתקד שכמעט חצי מהחשבונות החדשים של משקיעי ריטייל נפתחים בבתי השקעות, החלו הבנקים לצאת במבצעים למשקיעים הצעירים, בניסיון לצרפם או לשמרם.

במיטב טרייד מעריכים כי היקף חשבונות המסחר בישראל כבר עומד על 1.6 מיליון, לאחר שבשנה האחרונה פתח בנק הפועלים מאות אלפי חשבונות מסחר ללקוחותיו, במסגרת מענק של 126 שקל במניות של הבנק לכל לקוח שיעשה זאת. הבנק הבינלאומי הציע דמי ניהול אפסיים לתיקים של עד 200 אלף שקל, וגם שאר הבנקים הציעו תעריפים מוזלים לחצי שנה עד 4 שנים.

רכשה את פעילות הברוקראז'

במקביל לפעילותה הצומחת, חברת הטרייד רכשה בתחילת השנה מהחברה האם מיטב, את פעילות הברוקראז' (82.5%), ורואה בכך "מהלך אסטרטגי שנועד להאיץ את צמיחת החברה ולגוון את מקורות ההכנסה". מניית מיטב טרייד נסחרת לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עלייה של 40% בשנה האחרונה וכמעט 400% מאז ההנפקה לפני שנתיים.