שנת שיא למליסרון וביג: "הדלקנו את השאלטר בכל המרכזים המסחריים"

צמד ענקיות הקניונים מליסרון (קניוני עופר) וביג פרסמו השבוע את תוצאות שיא לסיכום שנת 2025, עם צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווח הנקי. שתי המניות טיפסו בשנה האחרונה בכ-40% ושווי השוק שלהן עומד על כ-20 מיליארד שקל כ"א.

מליסרון המחזיקה בקניונים ובשטחי משרדים ברחבי הארץ, בניהולו של אופיר שריד ובשליטת ליאורה עופר, רשמה הכנסות בסך 2.3 מיליארד שקל - צמיחה של כ־12% ביחס לשנה הקודמת הודות להתרחבות בהיקף נכסיה. לאחר תאריך הדוחות, בפברואר האחרון, השכירה מליסרון 11 קומות בבניין חדש ביקנעם לענקית השבבים אנבידיה תמורת 230 מיליון שקל לעשר שנים. הקמת הבניין תתחיל השנה ואכלוסו צפוי לקראת 2028.

ביג, שבשליטת האחים נפתלי ובניהולו של חי גאליס, רשמה עלייה של 14% בהכנסות שהסתכמו ב־2.9 מיליארד שקל. החברה, שלה פעילות בעיקר מרכזי מסחר פתוחים בארץ, וכן קניונים באירופה ושטחי משרדים, מייחסת את העלייה בהכנסות לפרויקטים חדשים ולהשקת המרכז המסחרי ביג גלילות בפברואר אשתקד.

באופן סימבולי שתי החברות שותפות במגדל המשרדים לנדמארק בתל אביב, שאכלוסו השפיע אף הוא לחיוב על הכנסותיהן. כמחצית משטחי המגדל מיועדים להשכרה לחברת הסייבר הישראלית וויז, שנרכשה לאחרונה ע"י גוגל תמורת סכום שיא של 32 מיליארד דולר במזומן.

השנה של ענקיות הקניונים מליסרון

הכנסות

2.3

מיליארד שקל

(+12% משנה קודמת)

רווח נקי 2025

1.9

מיליארד שקל

(22%+ משנה קודמת) ביג

הכנסות 2025

2.9

מיליארד שקל

(+14% משנה קודמת)

רווח נקי 2025

1.8

מיליארד שקל

(21%+ משנה קודמת)

הרווח הנקי של מליסרון רשם אשתקד עלייה של 22% והסתכם ב־1.9 מיליארד שקל, ואילו הרווח הנקי של ביג עלה ב־21% ל-1.76 מיליארד שקל. בשני המקרים הושפע הרווח הנקי משיערוכים חיוביים שבוצעו בנכסי החברות. מליסרון ביצעה שיערוך חיובי של 1.4 מיליארד שקל, ואילו ביג ביצעה אשתקד שיערוך בסכום כספי דומה.

מליסרון וביג מדווחות על תפוסה של קרוב ל-100% בנכסיהן. על השאלה כיצד השפיע מבצע "שאגת הארי" על הפעילות במרכזים המסחריים בארץ? עונה מנכ"ל ביג חי גאליס ואומר לגלובס כי "היינו סגורים כמעט לחלוטין במשך חמשת ימי המבצע הראשונים. במרכזים הפתוחים היו חנויות חיוניות שהמשיכו לפעול והן עבדו בסדר. ביום חמישי ה־6 במרץ, 'הדלקנו את השאלטר' בכל המרכזים. בתוך יום הגענו לפתיחה של מעל ל־90% מהחנויות".

הוא מוסיף כי "בימים האחרונים אפשר לחוש כמעט חזרה לשגרה. מתחילת השבוע האחרון אנחנו ברמה של מעל ל־90% מסך הפדיונות שנרשמים בשגרה. יש פעילות חזקה גם בקרב האוכלוסייה הערבית במרכזי הסחר הרלוונטיים לרגל הרמדאן. ובכלל, מדי יום זה קצת יותר טוב. ברשתות האופנה אנחנו עדיין (בשיעור, ח.ש) סביר 80%-85% מהפדיון השגרתי".

השקעות בנדל"ן למגורים

מתוצאות מליסרון ניתן ללמוד שהקניון הגדול ביותר שלה במונחי שווי הוא קניון עופר רמת אביב, ששוויו 3.2 מיליארד שקל, עלייה של 17% בתוך שנה. דמי השכירות נטו (NOI) שנגבו בו עלו ב־23% בתוך שנה ל־185 מיליון שקל. מרכז הקניות "הקריון" שבאזור חיפה הניב את ה־NOI הגבוה ביותר אשתקד, שעלה ב־41% ל־186 מיליון שקל. שוויו הקריון עומד על 3.1 מיליארד שקל. מליסרון מתרחבת גם בתחום הבנייה למגורים, באמצעות חברת אביב מליסרון שבבעלותה. לחברה 45 פרויקטים פעילים וצבר של 12.5 אלף דירות להקמה.

ביג מצידה צומחת בתחומי המסחר. בארץ באמצעות הקמת מרכזי מסחר בפתח תקווה, נס ציונה, כפר סבא וצומת גלילות, ובאירופה באמצעות הקמת מרכזי מסחר בפולין ובסרביה.

הפדיונות בקניוני מליסרון אשתקד הסתכמו ב־10.4 מיליארד שקל(ללא נטרול השלכות מבצע "עם כלביא" ביוני שעבר). מדובר בשחיקה קלה בלבד של 1% ביחס לשנת 2024. ביג מנטרלת את השלכות המבצע שפרץ ביוני אשתקד, והפדיון במרכזים המסחריים שלה בארץ עמד אשתקד על 7.7 מיליארד שקל, עלייה של 2.8%. באירופה צמח הפדיון של קניוני ביג ב־9.2% ל־696 מיליון אירו, ואילו באפי רומניה, צמח הפדיון ב־3% ל־590 מיליון אירו.

תגמול נדיב ביותר ליו"ר ביג

מבחינת תנאי העסקה, מנכ"ל מליסרון שריד מסכם את השנה שחלפה עם עלות שכר של כ־6 מיליון שקל, מתוך זה בונוס של 2.3 מיליון שקל. בעלת השליטה ליאורה עופר (51%) המכהנת כיו"ר מליסרון, רשמה עלות שכר של 5.8 מיליון שקל על 50% משרה.

בביג נהנה המנכ"ל גאליס מעלות שכר של 7.5 מיליון שקל, מתוך זה עמד הבונוס שקיבל על 2 מיליון שקל. איתן בר זאב יו"ר החברה, רשם את עלות השכר הגבוהה ביותר בשתי החברות המדוברות - 11.7 מיליון שקל אשתקד, מתוך זה הבונוס שלו הסתכם ב־2.2 מיליון שקל.