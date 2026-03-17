אלביט מערכות , החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בתל אביב, פרסמה דוחות חזקים, שבעקבותיהם קפצה המניה ב-11%. אלביט סיימה את שנת 2025 עם צבר הזמנות ברמת שיא של 28.1 מיליארד דולר - גידול של 2.9 מיליארד דולר במהלך הרבעון הרביעי לבדו ועלייה של 5.5 מיליארד דולר לעומת שנה קודמת.

השיא בצבר ההזמנות של אלביט משקף את הביקושים הגדלים והולכים למערכות ביטחוניות. בשנים האחרונות, על רקע המלחמה במזרח התיכון ועוד קודם לכן מלחמת רוסיה-אוקראינה, חל שינוי בתפיסה של מדינות והן מגדילות את תקציבי הביטחון שלהן.

בכנס שערכה החברה בבורסה במתכונת מצומצמת, נשיא ומנכ"ל החברה, בצלאל (בוצי) מכליס, הציג את האסטרטגיה של אלביט, שבנויה על כמה יסודות, ובהם שותפות אסטרטגית עם הלקוחות, נוכחות בינלאומית עם חברות בנות, השקעה בחדשנות ובמו"פ, והאנשים בחברה. "אנחנו לא מחכים שלקוחות יגידו לנו מה הם צריכים או למכרז מסוים. אנחנו חוזים את העתיד שלנו, במובן מסוים לוקחים סיכון, ומפתחים מערכות חזקות שיהיו להן ביקושים בהמשך", אמר מכליס. "היום אנחנו מפרסמים שמדינת ישראל בחרה לפתח עם אלביט מערכות לייזר רב עוצמה אווירי, למסוקים ומטוסי קרב. משרד הביטחון מצטרף לפיתוח. זו דוגמה להשקעה ארוכת טווח של אלביט, שמניבה פוזיציות חדשניות".

מכליס ציין שמספר העובדים גדל בשנה החולפת בכ-2,000 ל-24 אלף, מתוכם 14 אלף בישראל, והודה לעובדים שהם לדבריו הסיבה להצלחת החברה. לדברי מכליס, "השוק עובר שינויים מאוד גדולים. במזרח התיכון יש מלחמה מתמשכת, והאירוע באיראן משליך מאוד על הפעילות של החברה". הוא מספר שהלחימה באיראן כוללת הרבה מאוד חימושים של אלביט, בין היתר למשל חימושים וראשי ביותר שחיל האוויר מטיל מעל איראן ומערכי מל"טים שמשמשים להשמדת סוללות טילים ומשגרים. "המעורבות של אלביט בלחימה באיראן מהותית, והיא משפיעה על מדינות נוספות באזור שבחלקן אנחנו פעילים", אמר מכליס, והזכיר שאלביט פועלת באמצעות חברה בת באמירויות.

"זה מתחבר לקונפליקטים אחרים בעולם: מלחמת רוסיה-אוקראינה שמייצרת מוקד הצטיידות משמעותי באירופה, עליית המתח בין ארה"ב וסין, ולאחרונה מתיחות גוברת בין הודו ופקיסטן", הוסיף מכליס. כל אלה מובילים לעלייה בתקציבי הביטחון, ולרצון של מדינות להצטייד "כאן ועכשיו" ולקבל פתרונות מבצעיים מוכחים הכי מוקדם שאפשר. מגמה נוספת היא שמדינות מבקשות להקטין תלות בגורמים חיצוניים בשרשרת האספקה ולייצר אצלן בבית, ואלביט נערכה לכך באמצעות החברות הבנות ברחבי העולם.

מכליס התייחס גם לחלק מהפורטפוליו הרחב של אלביט, למשל נשקי אנרגיה: "לייזר רב-עוצמה זו דוגמה לנשק אנרגיה שמשנה את כלכלת החימושים בהגנה. אנחנו ספק למערכת אור איתן שמסופקת בימים אלה לחיל האוויר, והיום חשפנו שאחרי הרבה מאוד שנים של השקעה משרד הביטחון ישתתף איתנו בתהליכי פיתוח והצטיידות ראשונית למערכת לייזר אווירית". לדבריו, במערכה הקודמת מול איראן מטוסי קרב ירו טילי אוויר-אוויר על כל איום אווירי, והעלות לא בת-קיימא לטווח ארוך משום שכל טיל עולה מיליונים.

אלביט עקפה את התחזיות

בתוך כך, בתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2025, אלביט עקפה את תחזיות האנליסטים. הכנסות הרבעון הסתכמו במעל 2.1 מיליארד דולר, צמיחה של 11.3% לעומת הרבעון המקביל, ובסיכום שנתי ההכנסות צמחו ב-16.3% לכ-7.9 מיליארד דולר. לפי כללי החשבונאות המקובלים ( GAAP ), הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צמח ב-86.9% ברמה הרבעונית, ל-168 מיליון דולר, וב-66.4% ברמה השנתית, ל-534 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP , אלביט רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-170 מיליון דולר שהם 3.56 דולר ברבעון הרביעי, ובסיכום שנתי הרווח הגיע ל-598 מיליון דולר, או 12.75 דולר למניה. הרווחיות התפעולית של אלביט המשיכה במגמת עלייה והגיעה ברבעון האחרון ל-9.8% (9.3% בשנה כולה).

בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים, ישראל היוותה 32.2% מהמכירות ב-2025, עם מעל 2.5 מיליארד דולר - צמיחה של 28.6%. אירופה, שהמכירות בה צמחו ב-17.5% ל-2.1 מיליארד דולר היוותה 27% מהמכירות, וצפון אמריקה עם נתח של 20.9% וגידול שנתי של 9.1%. התחום היבשתי תרם 2.3 מיליארד דולר להכנסות אלביט ב-2025, והתחום האווירי מעל 2 מיליארד דולר.

סמנכ"ל הכספים ד"ר קובי כגן אמר כי "התוצאות חזקות מאוד. חצינו את החצי מיליארד דולר בתזרים חופשי, והצגנו לראשונה מכירות רבעוניות של מעל 2 מיליארד דולר - רבעון שיא". לדבריו, אלביט הקדימה בשנה את ההגעה ליעדים ארוכי-הטווח שהציבה לעצמה. "הצבר צמח ב-24% ביחס לשנה קודמת, והמכירות צמחו ב-16%, ומכאן שברור שהצבר תומך בהמשך צמיחת המכירות", אמר כגן. בהתייחסות לחטיבות של החברה, אמר כי "החלוקה היא כמעט מאוזנת בין החטיבות, וזה משמעותי. אלביט לא נשענת על חטיבה אחת או על אזור גיאוגרפי אחד".

בסוף השנה היו לאלביט בקופה מעל 800 מיליון דולר, לעומת חוב לטווח ארוך למחזיקי אג"ח בהיקף של כ-238 מיליון דולר.