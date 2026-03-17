שיווק ופרסום מתלבשים למקלט: זינוק של יותר מ-400% ברכישת אופנה בקניונים
מתלבשים למקלט: זינוק של יותר מ-400% ברכישת אופנה בקניונים

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה של עד מאות אחוזים ברוב הענפים, אחרי הירידות בתחילת המלחמה

גלית חתן 09:18
חנות רנואר בביג פאשן גלילות / צילום: טלי בוגדנובסקי
חנות רנואר בביג פאשן גלילות / צילום: טלי בוגדנובסקי

השבוע השני של מבצע "שאגת הארי" התאפיין בהתאוששות חדה של הפעילות הצרכנית במשק. ענף האופנה, שרשם את הירידה הגדולה ביותר בשבוע הראשון, רשם את העלייה החדה ביותר במחזור הקניות - 225%. העלייה נבעה בעיקר מגידול של 262% במספר העסקאות, בעוד שהיקף העסקה הממוצעת דווקא ירד בכ-10% - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, המבוסס על היקף העסקאות בכרטיסי אשראי.

המאבק על פתיחת ביג בשבת: משרד הפנים נגד עיריית רמת השרון
מקס סטוק סוגרת שנה שלישית ללא גידול בסניפים

עוד עולה מהנתונים כי הישראלים חוזרים לבצע יותר קניות פיזיות: בעוד שמחזור הקניות באונליין בענף האופנה עלה ב-98%, בקניונים נרשם זינוק של 402%, ובמרכזים המסחריים הפתוחים - עלייה של 289%. חלק מהרשתות, כמו קסטרו, השיקו את קולקציות האביב החדשות, בעוד אחרות מציעות הנחות אונליין, כמו אורבניקה עם 20% ורנואר עד 70%.

העלייה השנייה בגודלה השבוע שייכת לענף האופטיקה, עם כ-200% - וזאת למרות שמדובר בענף המוגדר חיוני, כך שהחנויות היו פתוחות מתחילת המבצע האיראני. ייתכן כי העובדה שהוא מבוסס בעיקר על רכישות פיזיות, בשילוב החשש של רבים להסתובב מחוץ לבית בתחילת המבצע, השפיעו על ביצועיו.

בענף התיירות והטיסות נרשמה עלייה של 77%, הנובעת מגידול של 21% במספר ההזמנות, לצד עלייה של 47% בגובה העסקה הממוצעת - בזמן שחברות תעופה זרות רבות הודיעו על הפסקת טיסות לישראל וממנה. עם זאת, לעומת השבוע השני של מבצע "עם כלביא", מדובר בירידה של 46%.

כאשר משווים את כלל הרכישות לשבוע השני ללחימה במבצע "עם כלביא", מחזור הקניות בכרטיסי אשראי גבוה בכ-10%. היום החזק ביותר בשבוע החולף היה שלישי, כאשר רבים יצאו למתחמי בילוי הכוללים מרחבים מוגנים.

"לאחר ההקלה בהנחיות פיקוד העורף, הציבור חוזר לפקוד את המתחמים המסחריים ומחפש מעט אסקפיזם", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "עם זאת, רבים בוחרים לבלות במקומות סמוכים לבית ובטווח הגעה מהיר למרחב מוגן. יהיה מעניין לראות כיצד תושפע פעילות הצרכנים לקראת חג הפסח, כאשר ההכנות לחג מתקיימות בצל המלחמה".