מקס סטוק סוגרת שנה שלישית ללא גידול בסניפים

רשת הסטוקים הגדולה בישראל, מקס סטוק , ממשיכה ליהנות מהביקוש הגובר לחנויות דיסקאונט לבית - ומסכמת את שנת 2025 עם הכנסות של כ־1.4 מיליארד שקל, עלייה של כ־7% לעומת השנה הקודמת.

הרווח הנקי של הרשת הקמעונאית עלה ב-14% לכ־138 מיליון שקל. במקביל מצביעים הדוחות גם על הפסד של כ־28 מיליון שקל מפעילות גידור על הדולר, ועל התרחבות מתונה בפריסת הסניפים.

הצמיחה של החברה מגיעה בעיקר מפעילות הסניפים הקיימים: המכירות בחנויות זהות עלו בשנת 2025 בכ־4.4%, כאשר ברבעון הרביעי לבדו עלו המכירות בחנויות הזהות בכ־5.3%. זאת, בין היתר, בעקבות גידול בסל הקנייה הממוצע ועלייה במספר הלקוחות המבקרים בחנויות.

הדוח מצביע גם על שיפור ניכר ברווחיות. שיעור הרווח הגולמי של החברה עלה בשנת 2025 ל־43.9% מהמכירות, לעומת 41.8% בשנת 2024. בחברה מייחסים זאת לשיפור בתנאי הסחר מול ספקים, לירידה בעלויות השילוח ולהגדלת שיעור המוצרים המיובאים על ידה ישירות - מהלך שהתאפשר בין היתר בזכות המרכז הלוגיסטי החדש שהוקם בשומריה.

גם בשורת הרווח התפעולי נרשם שיפור משמעותי, אך עם זאת, בשורת המימון נרשמה פגיעה שנבעה מגידור על הדולר, אשר נועד להגן על החברה מפני עלייה בשער הדולר, שכן מרבית המוצרים שהיא מוכרת נרכשים בסין בדולרים. ערב מבצע "עם כלביא", ביוני האחרון, נסחר הדולר סביב 3.7 שקל, אך מתחילת הלחימה התחזק השקל, וכיום עומד שער הדולר על כ-3.1 שקל.

ארבעה סניפים חדשים

מקס סטוק כוללת 63 סניפים ברחבי הארץ, מתוכם 39 שהיא מפעילה בעצמה ואחראים על רוב ההכנסות, ו-24 סניפים הפועלים בזכיינות ותורמים יחד כ־10% בלבד מהמחזור. במהלך 2025 פתחה החברה סניף חדש בבעלות בגדרה וסניף "מיני מקס" בזכיינות ברחובות, אך סגרה סניף בבעלות בגוש עציון וסניף זכיינות בשפרעם.

בתחילת 2026 פתחה החברה סניף נוסף באור עקיבא, וסגרה סניף זכיינות בירושלים. בנוסף מתכננת החברה לפתוח השנה עוד שלושה סניפים: סניף דגל בבאר שבע, ושני סניפים בגן יבנה ובעד הלום. בחברה מציינים כי חלק מהפתיחות נעשות וייעשו בפרופיל נמוך יחסית, בין היתר כדי לא ליצור התקהלות בתקופה הנוכחית של מבצע "שאגת הארי".

נזכיר כי פעילות רשתות הסטוקים נחשבת לחיונית, בשל מכירת מוצרים הכרחיים לבית, כך שהרשת פעלה כרגיל מתחילת המבצע האיראני.

אספרסו ב־6 שקל

בשנים האחרונות מתחזק סגמנט חנויות הסטוק והדיסקאונט לבית בישראל. כתוצאה מכך, התחרות מתעצמת והענף הופך צפוף יותר. בין השחקניות הבולטות נמנות הסטוק, ג'מבו יוון, בום, דן דיל של שופרסל ועוד. לאחרונה הודיע גם רמי לוי על כניסה לתחום, אך עד כה הושק רק סניף אחד בפרדס חנה, כשהתוכנית היא לפתוח שלושה נוספים בראשל"צ, ירושלים ובאר שבע.

עד לא מזמן הציעה מקס סטוק ללקוחותיה סוכריות וממתקים בסניפים דרך יבואן נוסף, במעין מודל של חנות בתוך חנות. בעקבות רווחים קטנים יחסית בתחום שנספרו ברשת (ואיבוד של רצפת מכירה תמורת תשלום לזכיין), הוחלט לוותר על מודל הזכיינות מול היבואן, ולייבא את הממתקים באופן עצמאי.

אפיק אחר שיצא לפועל הוא הפעלת בית קפה בתוך סניף קיים - כפי שקרה בסניף ביג מקס קרית חיים שבחיפה. כך, מחיר אספרסו או הפוך, למשל, עומד על 6 שקלים, בעוד מחיר אמריקנו גדול עומד על 10 שקלים בלבד. לפי החברה, המקום מציג ביצועים טובים, אך לטענתם לא מדובר במהלך גורף.