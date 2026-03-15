1 המספרים של ענף הפרסום: יותר מ-100 מיליון שקל בפחות משבועיים

כבר בשלב מוקדם של מבצע "שאגת הארי" ניתן היה לראות שהפעם המפרסמים לא נעלמים ממסך הטלוויזיה, אלא רושמים נוכחות גבוהה בהפסקת הפרסומות. חלקם עשו זאת עם תוכן מותאם ספציפי, וחלקם עם קמפיינים "נייטרליים" - לא שמחים מדי, אבל בהחלט מכירתיים.

מנתוני חברת יפעת בקרת פרסום עולה כי מפרוץ המלחמה ועד ליום חמישי בשבוע העוקב (28.2-12.3.26) עמדה ההשקעה בפרסום על כ-101.3 מיליון שקל - בדומה לתקופת זמן רגילה בשנה - כאשר מתוך זה כ-61.5 מיליון שקל הושקעו בערוץ קשת 12. יתר הסכום התחלק בין הערוצים 11, 13, 14, i24news וערוצי הספורט השונים.

המפרסם שהשקיע את הסכום הגבוה ביותר הוא בנק לאומי עם כ-8.4 מיליון שקל, מתוך זה כמעט 7 מיליון בערוץ קשת 12 לבדו. אף אחד מהבנקים המתחרים לא התקרב לגובה ההשקעה הזו (הבא בתור הוא מזרחי טפחות עם כ-2.1 מיליון שקל).

טווח המפרסמים רחב במיוחד, ובין היתר בלטו סמסונג שהשיקה את גלקסי 26 החדש ובחרה לפרסם בקשת לבדה (1.7 מיליון שקל לפי נתוני יפעת), ויבואן הרכב דוד לובינסקי שהשקיע כ-3 מיליון שקל בקידום סדרת ה-S החדשה של המותג הסיני MG. קמעונאית המזון שהשקיעה את הסכום הגבוה ביותר היא קרפור, כאשר ההשקעה ברשת 13 הייתה גדולה מבקשת 12.

מבין ערוצי הספורט בלט ספורט 4, המשדר משחקים מליגות כדורגל וכדורסל שונות, שהמפרסמים הגדולים שלו הם אתר וואלה (השייך גם הוא לבעלים אלי עזור) ואלקטרה מוצרי צריכה.

2 עם הפנים ל-WIZ

בחברת ההתחדשות העירונית מיי טאון החליטו לנצל את המומנטום של מכירת הענק של WIZ לגוגל, ויצאו במבצע הפונה לכ-500 עובדי החברה הישראלים. במסגרת המהלך, מוצעות לעובדים דירות פרימיום בפרויקטים ברמת אביב ורובעים 3 ו-4 בהנחה של 6%-9% לצד חבילת שדרוג בגובה 100-300 אלף שקל.

פרויקט מיי טאון בז'בוטינסקי / צילום: קבוצת מיי טאון

3 באוטובוס לאילת

לקראת הפסח ייפתח באילת טרמינל אוטובוסים חדש, הכולל גם שלושה מרחבים מוגנים מוסדיים, שבנתה "סטאר אילת" של צחי אבו וג'קי בן זקן. הטרמינל משתרע על פני כ־1,400 מ"ר (פי שלושה מהתחנה הקיימת) וכולל 10 רציפים מונגשים, כאשר בהמשך יוקמו גם מתחם מסחר וחניון אוטובוסים חשמלי. הטרמינל החדש צפוי לשרת כ־2 מיליון נוסעים בשנה, כאשר לפי אגד, בשנה האחרונה נסעו בקוויה לאילת וממנה כ־1.5 מיליון נוסעים, ועוד כ־2.7 מיליון נוסעים בקווים העירוניים.

אבו, ראש עיריית אילת אלי לנקרי ויו''ר אגד אמיר לוי / צילום: ינאי ביטון

4 קמפיין חדש

לפני שלושה שבועות עלה לכותרות המתאגרף אהבת השם גורדון, שהביס יריב טורקי, שהתבטא ברשתות החברתיות נגדו ונגד ישראל. השבוע הוא כבר הצטלם לקמפיין החדש של מותג הסמארטפונים Infinix, שבחר בו כפרזנטור. הקמפיין יעלה בטלוויזיה ובדיגיטל בהשקעה של מיליוני שקלים. הקמפיין צולם במכון "ללא כפפות" בחולון.

אהבת השם גורדון / צילום: אוריאן סטרוק

לדברי אלי גולן, מנכ"ל החברה, "הבחירה בגורדון הייתה טבעית עבורנו. הווינריות שלו, לצד הצניעות, החוסן שהוא משדר והחיבור האמיתי שלו לעם - משקפים היטב את ערכי המותג".

5 שומעים?

לרגל יום השמיעה הבינלאומי שחל בתחילת החודש, ברשת שטיינר מכשירי שמיעה שמים במוקד את הזיהוי המוקדם של פגיעה אפשרית בשמיעה לאחר חשיפה להדי פיצוצים ויירוטים - בין אם אטימות באוזניים, צפצופים או ירידה בשמיעה. הרשת מציעה בדיקות סינון שמיעה ללא עלות בסניפיה ברחבי הארץ.

צילום: סונובה