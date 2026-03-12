1 המינהלת החדשה שתסייע לנפגעי "שאגת הארי"

הסוכנות היהודית מקימה את "מינהלת ישראל", זרוע שתוביל את פעילות הארגון לחיזוק אוכלוסיות שנפגעו מירי הטילים במבצע "שאגת הארי", ולשיקום ופיתוח הדרום והצפון. בראש המינהלת עומדת עו"ד דפנה קירו כהן, שב-13 השנים האחרונות כיהנה כמנכ"לית רשויות מקומיות.

קירו מציינת כי "המינהלת תרכז את פעילות הסוכנות היהודית בישראל, ותחבר את כלל הממשקים למענה מאוחד ומשמעותי, שיקדם את מאמצי השיקום החל מהתושב הבודד, לחיזוק הקהילה ועד לפיתוח אזורי כלכלי וחברתי. זאת בסיוע שותפים מבית ומיהדות התפוצות".

לדברי יהודה סטון, מנכ"ל הסוכנות היהודית, "הקמת 'מינהלת ישראל' מאפשרת לנו לתרגם את ערך הערבות ההדדית בעם היהודי לפעולה ממשית שנותנת תקווה, ולהעביר מסר ברור לאזרחי ישראל: אתם לא לבד. יש לכם גב של עם שלם".

תומכים בצפון

על רק מבצע שאגת הארי, בנק מזרחי טפחות יוצא בתוכנית "בוסט לעסקים", שבמסגרתה יעניק הטבה חד-פעמית בגובה 5,000 עד 30 אלף שקל לעסקים זכאים (בהתאם לגודלם), הנמצאים באזור גבול הצפון או שבעליהם משרתים במילואים. המהלך מתבצע כחלק ממתווה ההטבות הוולונטרי של בנק ישראל.

תוכנית ''בוסט לעסקים'' של בנק מזרחי טפחות / צילום: שי יחזקאל

פופ-אפ

עם טילים ברקע: מותג האקססוריז לבית OP Collection של אופיר אלסטר השיק השבוע חנות פופ-אפ בקניון עופר רמת אביב, בהשקעה של 600 אלף שקל (כולל פיתוח המארזים ועיצוב חוויית הקנייה). עד כה פעל המותג בעיקר בדיגיטל וברשתות החברתיות, ולאור הזמנת כ-1,500 מארזים לפסח הוחלט לצאת לראשונה גם לעולם הפיזי.

חנות הפופ-אפ של OP Collection / צילום: אור גפן OP

מינויים חדשים

ניצן ברק מונתה למנהלת חטיבת התעשיות הבטחוניות ב-Experis ישראל, זרוע הטכנולוגיה של ManpowerGroup בישראל.

ניצן ברק / צילום: יח''צ

יגאל פינגרמן, 53, מונה לסמנכ"ל הכספים של כרמל קורפ בעלת יקבי כרמל. בתפקידו האחרון שימש כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקבוצת פלסטופיל הזורע.

מאירם הראל, 40, מונה ליינן הראשי של יקב רקנאטי, הפועל מאזור התעשייה דלתון שבגליל. בעשור האחרון שימש כיינן יקב אמפורה.