1 "הרפובליקה האיסלאמית של איראן מחפשת שותף": המודעות שהוחלפו במסר זדוני

המתקפה האיראנית במבצע "שאגת הארי" כוללת בעיקר טילים וכטב"מים, אך לצידם נרשמות גם מתקפות סייבר. כחלק מכך, בסוף השבוע הופיעה באתרים ישראלים שונים מודעה שאינה ממן העניין.

על רקע שחור, ועם המלים "סודי ביותר" למעלה, נכתבה הפנייה הבאה: "הרפובליקה האיסלאמית של איראן מחפשת שותף מודיעיני בישראל". הבקשה הייתה לסרטונים, והתמורה המוצעת: 3,500 דולר לכל סרט, באמצעות מה שהוגדר כ"קריפטו בלתי ניתן לגילוי".

● אירועים ומינויים | מנכ"ל מגדל רונן אגסי: "ישראל לקראת שדרוג דרמטי במעמדה"

● אירועים ומינויים | שוויון בין נשים לגברים בפרסומות? יש מי שמאמין שזה אפשרי

● אירועים ומינויים | מה עושה מייקל אייזנברג בדיון ביטחוני בקבינט

מבדיקה שערכנו, עולה כי השרתים של eRate, חברת צד שלישי המתמחה בשירותי הגשה של באנרים מתוך שרתים, נפרצו בלילה שבין שישי לשבת למשך כמה שעות. הדבר בא לידי ביטוי באתר מאקו וגם באתר גלובס, שבו שתי מודעות (בנק מזרחי טפחות ולפ"מ) הוחלפו על ידי הפורצים לתוכן הזדוני המדובר. המודעות הוסרו מיידית, ונחסמו. לפי eRate, זהו מקרה ראשון בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי אירוע קטן דומה סמוך למתקפת ה-7 באוקטובר.

2 תחום המתנות: קונים פחות, אך משקיעים יותר

עד כמה הישראלים משקיעים בעצמם ובסביבתם גם בזמן המבצע באיראן? מנתוני חברת המתנות והחוויות BUYME עולה כי בשבוע הראשון למלחמה נרשמה ירידה של 19% בכמות הרכישות של שוברי מתנה לעומת ימי שגרה, אך ההכנסה הממוצעת מכל משתמש עלתה בכ-2.5%. קטגוריות ימי ההולדת והלידות עדיין מהוות את חלק הארי בהכנסות - כ-70%.

הקטגוריות שרשמו את הירידות המשמעותיות הן "פרידה" שירדה ב-75% לעומת השבוע המקביל אשתקד (מ-291 אלף שוברים ל-70 אלף), ו"כניסה לבית חדש" ו"סתם כי בא לי לפנק" שירדו בכ-50%.

צילום מסך מאתר BUYME

עם תחילת המבצע הוחזרה הקטגוריה "חיזוקים לממ"ד", האחראית לכ-2% מההכנסות. רוב הלקוחות רוכשים 2.5 שוברים בממוצע, מה שמעלה את שווי הלקוח בקטגוריה הזו ל-513 שקל. כ-18% מהרוכשים הם לקוחות חדשים.

אם במבצע "עם כלביא" הסכום הממוצע לשובר בקטגוריה עמד על 182 שקל, הפעם מדובר ב-208 שקל. ואולם, הזינוק המשמעותי בהשוואה ליוני 2025 הוא בקטגוריית "תודה" - גידול של יותר מ-40% בגובה שובר ממוצע, מ-260 שקל ל-368 שקל. גם תחום האונליין מזנק: אם בתחילת 2026 היוו אתרי אונליין ומשלוחים 10%-12% מסך הכסף שמומש, במבצע "שאגת הארי" כבר מדובר בכמעט 40% מכלל המימושים.

לדברי זיו רוזן, מנכ"ל BUYME, "בשבוע הראשון למלחמה ראינו כמעט באופן מיידי עלייה בהוצאה הממוצעת למשתמש, בדגש על מתנות 'תודה' למשפחה, חברים ולסובבים אותנו. הישראלים מתורגלים היטב לשגרת מלחמה, ואנו רואים שמהר מאוד הם מחפשים דרכים לחזק ולשמח את סביבתם הקרובה. התנהגות דומה אנו רואים גם בקרב עסקים וארגונים, שלצד רכישות מתנות BUYME לפסח, מבצעים משלוח BUYME או מארזים לעובדים".

3 עגלות קפה

עיריית תל אביב-יפו מובילה מהלך שיאפשר לעסקי מזון שנפגעו מירי טילים במבצע "שאגת הארי" להקים עגלת קפה זמנית - עד לשיקום העסק או לתקופה של חצי שנה. המיקום ייקבע ע"י העירייה, כדי להבטיח שעגלת הקפה תשתלב במרחב הציבורי, ולא תפגע בו. מדובר בחוק עזר שיעלה לאישור מועצת העיר בעוד כשבועיים.

עגלת קפה / צילום: באדיבות MAMAS - עגלה בחווה

4 מינויים חדשים

אילן אבני מונה למנכ"ל חברת הפארמה נקסטייג' תראפויטיקס. קודם לכן שימש כמנכ"ל Wavelength Pharmaceuticals וניהל את פעילות SEQENS בישראל.

אילן אבני / צילום: סנאפ , המרכז החברתי לצילום

טלי סלניקיו גפן מונתה לסמנכ"לית השיווק והשירות של רשת בית בלב.

שגיא כהן מונה לסמנכ"ל מימון והשקעות בהכשרת הישוב מקבוצת נמרודי. ניר פורר מונה למנהל הפיתוח העסקי, היזום והשבחת הנכסים.