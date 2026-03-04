1 מה עושה מייקל אייזנברג בדיון ביטחוני בקבינט

בתחילת השבוע פרסמה לשכת ראש הממשלה סרטון מתוך ישיבת הקבינט ביום השני למבצע שאגת הארי, ובו נראה מייקל אייזנברג, משקיע ההון סיכון ושותף בקרן אלף, ישוב לצידם של שרי הממשלה ובכירים כמו ראש השב"כ ומזכירו הצבאי של ראש הממשלה.

● המטוס הפרטי ושאלת ההדלפה: הוויכוח בין אנשי קשת 12 וערוץ 14

● מנכ"ל רשות שדות התעופה: תוך שבוע עד עשרה ימים נוכל להחזיר את כל הישראלים שתקועים בחו"ל

זוהי הופעתו הפומבית הראשונה של אייזנברג בדיון ביטחוני - עד עתה הוא נחשב ליועץ מדיני המעורב במועצת השלום של טראמפ לעזה. אייזנברג מונה כבר באוקטובר לנציגו של נתניהו במפקדת התיאום מול הכוחות האמריקאים בקרית גת, מינוי שהוקפא לאחר שבועות בודדים, והופשר בתחילת השנה כאשר אייזנברג נצפה בבית הלבן בדיונים שערך נתניהו עם מזכיר המדינה מרקו רוביו וצוותו.

לפי ההערכות, נתניהו חיפש בכיר בעל שורשים אמריקאים עם אוריינטציה עסקית מחד ומאידך בעל כישורים פוליטיים, ורבים ראו באייזנברג גם כמי שיוכל להחליף את רון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, שביקש לעזוב את תפקידו.

ישיבת קבינט בתחילת השבוע, אייזנברג בראש השולחן / צילום: צילום מסך מתוך מסרטון תקשורת רה''מ

אייזנברג, שותף בקרן אלף ולפני כן בקרן בנצ'מרק האמריקאית, מסתובב בחוגים מקבילים לאלה של ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף - הון סיכון, פרייבט אקוויטי והשקעות במיזמי טכנולוגיה. עם זאת, העסקתו בתפקיד כה רגיש בזמן מלחמה מעלה שאלות: האם הוא חתום על חוזה העסקה עם משרד רה"מ, האם הוא מחזיק בסיווג ביטחוני מתאים והאם הוא חתום על הסדר ניגוד עניינים.

אייזנברג משמש דירקטור בחברות סייבר שעובדות או עשויות לעבוד עם המדינה. בעבר הוטלו עליו הגבלות נקודתיות לנסיעות מדיניות לארה"ב, כמו למשל לא לקיים פגישות פרטיות שלא בנוכחות נתניהו.

ככל שנודע, אייזנברג משמש כיועץ, ולא צפוי לקבל משרת שר כפי שעשה דרמר בזמנו. זאת בשל ההערכה כי הוא ימשיך לשמש כשותף בקרן אלף ולהתייצב בישיבות דירקטוריון של ההשקעות החברות שהוא מנהל מטעם הקרן, ובראשן "דרים", חברת הסייבר של מייסד NSO לשעבר שלו חוליו, למונייד של דניאל שרייבר, טרוליון, אמפת'י, ו-OneStep.

נתניהו מעסיק את אייזנברג על אף גישתו הביקורתית כלפי הממשלה. בראיון שנתן לפני כשנה לגלובס הטיח אייזנברג ביקורת על מדיניות הממשלה בנושא הקצבאות לחרדים וחוק הגיוס: "ראש הממשלה כנראה קפיטליסט מובהק, אבל הליכוד זו מדינה סוציאליסטית לכל דבר כבר.

"הבעיה עם סוציאליסטים, היא - כפי שאמרה ראש ממשלת בריטניה לשעבר מרגרט תאצ'ר - שבסופו של דבר נגמר הכסף של האחרים". עוד אמר אייזנברג: "המפלגות החרדיות מהנדסות מפה ועד הודעה חדשה את מדינת הרווחה... אני מעריך ששר האוצר הוא באמת קפיטליסט ואיש השוק החופשי, כך הוא אומר לעצמו, אבל המדיניות של הממשלה שהוא חבר בה סוציאליסטית במובהק".

בטור שפרסם בשבוע שעבר בעיתון מקור ראשון כתב אייזנברג כי "כמעט כל אדם צעיר בעל יוזמה שאני מכיר היום מדבר בשפת 'קלוד קוד', בעוד הממשלה חושבת שזה בכלל שם של מרגל צרפתי... אם במהלך היום אני עובד מעבודתי בקרן אלף למסדרונות משרדי הממשלה, אני מרגיש שחזרתי עשרים שנה לאחור".

מאייזנברג וממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה.

2 הסטודנטים מתגייסים

עשרות סטודנטים מהכפר של עמותת איילים בשדרות הצטרפו למערך החירום של העיר, ומסייעים בסידור מחסנים וספירת ציוד חיוני לשעת מלחמה - בין היתר, קסדות, אפודים, מחסומים, ערכות רפואה ומזרונים. כל זאת בכדי לסייע לעורף בשדרות והסביבה, כך שיהיה ערוך במצב טוב להמשך הלחימה.

סטודנטים מהכפר של עמותת איילים בשדרות מסייעים בסידור מחסנים וספירת ציוד חיוני לשעת מלחמה / צילום: באדיבות עמותת איילים

3 קרן סיוע

הסוכנות היהודית משיקה את "קרן שאגת הארי", בסיוע הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן היסוד והרוח הישראלית. מטרת הקרן היא להעניק סיוע חירום לנפגעי ירי הטילים מאיראן, הכולל מענק כספי ראשוני ומענקים לחיזוק החוסן הנפשי.

יו''ר הסוכנות היהודית דורון אלמוג והמנכ''ל יהודה סטון / צילום: גיא יחיאלי, הסוכנות היהודית

4 דואגים לרמב"ם

כשברקע המתקפות המשולבות על הצפון מצד איראן וחיזבאללה, בעלי "קפה ביגה" יאיר מלכה ועובדי הרשת הגיעו לבית החולים רמב"ם, והקימו פופ-אפ הכולל שוקו, אוזני המן ועוד עבור הצוותים הרפואיים, עובדי בית החולים והמאושפזים.

מלכה עם מנהלת בית החולים, ד''ר מיכל מקל / צילום: אסף לוי

5 קמפיין

בין הקמפיינים מותאמי המצב בלט השבוע זה של רשת המזון "טיב טעם", שתחת המסר "החופש לבחור" פנתה לאזרחי ואזרחיות איראן בשפה הפרסית. על הקריינות הופקד הפרשן בני סבטי, שקולו מוכר לצופים הודות לשעות הרבות שהעביר באולפני הטלוויזיה, ומאחורי הקמפיין עומד משרד הפרסום באומן בר ריבנאי. הנימוק למהלך: "מותג עדכני ואמיץ אשר תמיד הביע את דעותיו, חייב להיות מחובר למציאות ולהגיב אליה בזמן אמת".

הקמפיין של טיב טעם