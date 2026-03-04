האם הייתה הדלפה לפני תקיפה? קרב ציוצים בטוויטר הפך בשעות האחרונות לשיחה בוערת. הכל התחיל כאשר יעקב ברדוגו פרשן ערוץ 14 תקף את אנשי קשת 12 בטענה שאלו קיבלו כביכול הדלפה מתוך צה"ל לגבי המתקפה הקרבה.

ברדוגו הציף את הנושא תחילה ברדיו גלי ישראל ובהמשך בטוויטר כשהוא נסמך על העובדה שיונית לוי וניר דבורי עלו לשידור מהאולפן בנווה אילן בסמוך להיוודע דבר התקיפה מוכנים ומאופרים, וקרא לפתוח בחקירה.

יעקב ברדוגו: "בערב הזה אני ממשיך לתהות, מי מגורמי המדינה, מי מגורמי הצבא, מי מגורמי המוסד, היה לו חשוב לתדרך את ערוץ 12? ב-8:16 יונית לוי הייתה כבר באולפן, מאופרת, יחד עם ניר דבורי. אני אומר לכם פה ע"פי מידע שברשותי, הם לא באו וישנו באולפן בחודש האחרון והיו מאופרים 24/7. וזו לא… pic.twitter.com/PjAK93c2jz - גלי ישראל (@IsraelGaley) March 1, 2026

עורך המהדורה המרכזית וסמנכ"ל התוכן בחדשות 12 גיא סודרי מיהר לענות לו ובסדרת ציוצים הבהיר שלא יחשוף מקורות, אבל רמז שמדובר במקור המקורב לברדוגו כלומר לסביבת ראש הממשלה ובהמשך טען "יעקב היקר אני מניח שאתה ידעת בדיוק כמוני מי יצא מפה מהר מהר במטוס פרטי בסופ"ש אז לשנינו לא היה קשה להבין שזה קורה".

יעקב היקר

אני מניח שאתה ידעת בדיוק כמוני מי יצא מפה מהר מהר במטוס פרטי בסופש אז לשנינו לא היה קשה להבין שזה קורה🤔 pic.twitter.com/vee3Ai3Ixt - guy soudry (@soudron) March 3, 2026

רבים ברשתות החברתיות הצביעו על האפשרות שמדובר ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, אך לאחר מכם הופצה תמונה של יאיר עם אביו בקריאת מגילה בפורים בישיבת מרכז הרב. ברדוגו בתגובה אמר בשידור שאין לו מושג מי טס, והציע לסודרי לעלות לשידור כדי שיספר על כך. הציוצים עוררו גל ספקולציות ברשת לגבי זהות האדם שטס במטוס פרטי ערב המתקפה. גם אנחנו בגלובס ניסינו לברר, עד כה ללא הצלחה.