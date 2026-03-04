ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום הוויכוח שמסעיר את הרשת: האם היתה הדלפה לפני התקיפה?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הדלפות

המטוס הפרטי והוויכוח שמסעיר את הרשת: האם היתה הדלפה לפני התקיפה?

העימות הפומבי בין פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו לבכירי חדשות 12 סביב השאלה כיצד ידעו על התקיפה המתקרבת, הפך בתוך שעות לשיח סוער על הדלפה אפשרית מצה”ל - ולקרב רמיזות על מקור המידע • לפי שעה אין אישור רשמי לאף אחת מהגרסאות, אך ברשת הספקולציות ממשיכות להתגלגל

נבו טרבלסי 16:58
תקיפות באיראן / צילום: ap, Vahid Salemi
תקיפות באיראן / צילום: ap, Vahid Salemi

האם הייתה הדלפה לפני תקיפה? קרב ציוצים בטוויטר הפך בשעות האחרונות לשיחה בוערת. הכל התחיל כאשר יעקב ברדוגו פרשן ערוץ 14 תקף את אנשי קשת 12 בטענה שאלו קיבלו כביכול הדלפה מתוך צה"ל לגבי המתקפה הקרבה.

גם במלחמה: עם רייטינג מצרפי של כ-50%, הקמפיינים נשארו על המסך
פטריק דרהי מצרף שני משקיעים בינלאומיים לעסקת רשת 13

ברדוגו הציף את הנושא תחילה ברדיו גלי ישראל ובהמשך בטוויטר כשהוא נסמך על העובדה שיונית לוי וניר דבורי עלו לשידור מהאולפן בנווה אילן בסמוך להיוודע דבר התקיפה מוכנים ומאופרים, וקרא לפתוח בחקירה.

עורך המהדורה המרכזית וסמנכ"ל התוכן בחדשות 12 גיא סודרי מיהר לענות לו ובסדרת ציוצים הבהיר שלא יחשוף מקורות, אבל רמז שמדובר במקור המקורב לברדוגו כלומר לסביבת ראש הממשלה ובהמשך טען "יעקב היקר אני מניח שאתה ידעת בדיוק כמוני מי יצא מפה מהר מהר במטוס פרטי בסופ"ש אז לשנינו לא היה קשה להבין שזה קורה".

רבים ברשתות החברתיות הצביעו על האפשרות שמדובר ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, אך לאחר מכם הופצה תמונה של יאיר עם אביו בקריאת מגילה בפורים בישיבת מרכז הרב. ברדוגו בתגובה אמר בשידור שאין לו מושג מי טס, והציע לסודרי לעלות לשידור כדי שיספר על כך. הציוצים עוררו גל ספקולציות ברשת לגבי זהות האדם שטס במטוס פרטי ערב המתקפה. גם אנחנו בגלובס ניסינו לברר, עד כה ללא הצלחה.