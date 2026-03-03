בימים האחרונים הרשות השנייה ורשות התחרות הביעו התנגדויות וסימני שאלה רבים ביחס לעסקת רשת 13 ופטריק דרהי, זאת בשל חששות רבים שעלו. כעת, דרהי, הבעלים של HOT ו-i24News מודיע על שני משקיעים בינלאומיים בכירים שיצטרפו לעסקה לצדו. על פי ההודעה, יזם התקשורת ומייסד קבוצת המדיה Satisfaction Group, ארתור אסבאג, ומייסד קרן הגידור Paulson & Co ג'ון פולסון הם המשקיעים החדשים שייכנסו. נזכיר, ההצעה של דרהי כוללת הזרמה מיידית של 41 מיליון דולר לרשת 13.

על פי הודעת דרהי, "מדובר בשילוב כוחות עוצמתי של שחקני מפתח בזירה העסקית הבינלאומית. זהו מהלך שובר שוויון, המהווה שינוי מהותי במבנה העסקה ומחזק אותה באופן משמעותי - הן ברמה הפיננסית והן ברמה האסטרטגית". הסיבה לכך שאנשי דרהי מציינים שמדובר בשינוי מהותי במבנה העסקה היא שבימים האחרונים פורסם כי הרגולטורים השונים הביעו חשש רב מכך שדרהי יחזיק בשעבודים בערוץ אחר, רשת 13. לפי דרהי, הכניסה של שני המשקיעים האלו מוסיפים לעסקה "איתנות פיננסית משמעותית" וחיזוק מקצועי מצידם, שתבסס את העסקה "כקונסורציום השקעה רחב ומבוסס". בהודעה מבהירים שכך יהיה אפשר להראות לרגולטורים מחויבות ארוכת טווח ויעד ברור.

יחד עם זאת, לא צוין מה היקף ההשקעה של המשקיעים החדשים, ואף לא צוין מה צפוי להיות ההסדר שיושת מבחינת המניות בהן יחזיק כל אחד מהם בחברה.

לפי הודעת דרהי, פולסון התפרסם בזכות אחת העסקאות הפיננסיות המוצלחות בהיסטוריה בתקופת משבר הסאב-פריים. לדברי דרהי, יש לו "ניסיון בעסקאות מורכבות ובהובלת מהלכים פיננסיים בהיקפים של מיליארדי דולרים". לגבי אסבאג, נכתב עליו כי הוא בעל ניסיון רב בניהול והפקת תוכן, פיתוח מותגים תקשורתיים והובלת שיתופי פעולה בינלאומיים. לפי ההודעה, הוא היה שותף מייסד של CASE Productions ובהמשך חבר ל-Endemol להקמת ASP Endemol, בית היוצר של התוכנית "האח הגדול". לימים הוא שימש כיו"ר משותף של אנדמול צרפת וכיו"ר אנדמול Développement.

ההצעה הנגדית של אסף רפפורט

ההודעה מגיעה ברקע התנגדות שני הרגולטורים לדון בבקשות של רשת 13 לגבי העסקה עם פטריק דרהי. אתמול (ב') פורסם בגלובס כי ברשות התחרות דחו את בקשת רשת 13 לקבל אישור להזרמת ביניים של מימון על-ידי דרהי עד לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. על-פי הערכות, הסיבה לסירוב נובעת מכך שברשות התחרות רואים פגיעה אפשרית בתחרות בשוק, בעיקר בשל העובדה שמדובר במתן הלוואה מצד בעלים של ערוץ חדשותי אחר - במקרה הזה i24NEWS. גם הרשות השנייה הגישו לרשת 13 שורה ארוכה של שאלות ביחס לבקשת השעבוד שהגישו לה, ושהסוגייה בבחינה. עוד צוין שם כי לא מדובר בבקשה טכנית בלבד כפי שמנסים ברשת 13 להציג, וכי עליהם לספק מענה על שאלות רחבות יותר הנוגעות לעסקה.

במקביל להצעת דרהי, קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט לא ויתרה עדיין. למרות שעד ה-7 במרץ יש התניית נון-שופ שאוסרת על ההייטקיסטים להציע הצעה נגדית, ההצעה של הקבוצה בראשות רפפורט כוללת תשלום לחברת אקסס בסך 25 מיליון דולר עבור מניות הרוב ברשת 13, זאת לצד השקעה בערוץ בסך 100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות, כאשר בשנה הקרובה הערוץ יקבל 45 מיליון דולר.