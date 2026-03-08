שוויון בין נשים לגברים בפרסומות? יש מי שמאמין שזה אפשרי

1 שוויון בפרסום

בקבוצת הפרסום מקאן ת"א השיקו מדד חדש לרגל יום האישה הבינלאומי: "שוות בפרסומות", הבוחן את הייצוג הנשי בפרסום של הענף כולו. מדובר במדד המבוסס על מבחן בקדל שבוחן את הייצוג בקולנוע, והוא לוקח בחשבון שלושה פרמטרים עיקריים.

● אירועים ומינויים | מה עושה מייקל אייזנברג בדיון ביטחוני בקבינט

● שאלות ותשובות | המשק חוזר לחיים תחת אש: מה ייפתח, מה יישאר סגור - ומה עושים עם החשש להיתקע בכביש?

הפרמטר הראשון הוא ייצוג נשי פעיל ומשמעותי - הפרסומת כוללת דמות נשית עם תפקיד מהותי בעלילה או במסר; השני, ללא סטריאוטיפים צפויים - האישה אינה מוצגת דרך קלישאות מגדריות מוכרות; והשלישי, נקודת מבט או אינטרס עצמאי - לדמות הנשית יש רצון, קול או מטרה שאינם מוגדרים דרך גבר. מדי חודש ייבחנו הפרסומות השונות שהיו באוויר לפי פרמטרים אלה.

"פרסומות לא רק משקפות מציאות - יש להן את הכוח לשנות מציאות", מסבירה עדי אורן, האחראית על התרבות הארגונית והאופרציה בקבוצת מקאן, ומיוזמות המהלך - יחד עם מנכ"לית משרד הפרסום אתי עבדי, מנהלת האסטרטגיה אבישג בר משה וסמנכ"לית האסטרטגיה מיכל גלברד.

''שוות בפרסומות'' של מקאן

"ב-2026, עדיין המציאות שמשתקפת מפרסומות לא מייצגת נשים באופן שוויוני. לכן, יצרנו מדד חדש שקורא לתעשייה לייצר שינוי אמיתי - ולוודא שנשים נמצאות בפרסומות ומיוצגות בצורה לא סטריאוטיפית ובעלת דעה עצמאית. ממש כמו במציאות. מבחינתנו, ככל שנראה ייצוגים מגוונים וראויים יותר לנשים בפרסומות, וככל שיותר פרסומות יענו על קריטריונים במדד, לדוגמא אישה חזקה שמפרסמת רכב, כך נדע שהצלחנו".

2 ספר

שורדת השבי אביבה סיגל מקיבוץ כפר עזה מוציאה ספר חדש בשם "העיקר לקום לבוקר חדש" (הוצאת ידיעות אחרונות), שבו היא מגוללת את זיכרונותיה מ-51 ימי שבי, ומשתפת במאבק על שחרור בעלה קית’, שהיה בשבי 484 ימים. הספר מתאר את חיי היומיום במנהרות ובבתי מסתור, הכוללים רגעי פחד, השפלה והרעבה, לצד רגעים נדירים של אנושיות במחיצת שבויים נוספים.

כריכת הספר ''העיקר לקום לבוקר חדש'' / צילום: אביגיל עוזי, עיצוב: אלה תורג׳מן

3 מינויים חדשים

שרית כהן אלמקיס מונתה למנהלת מפעל הקפה של שטראוס בלוד. בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת התפעול והמכירות של רשת קפה עלית ומיזם בינז.

שרית כהן אלמקיס / צילום: ניב מאיו

זיו נבו מונה למנכ"ל פספורטכארד LABS, זרוע הטכנולוגיה והחדשנות של קבוצת ביטוחי הנסיעות. קודם לכן מילא מספר תפקידים בכירים באינטל העולמית.

זיו נבו מנכ''ל פספורטכארד

איתי סראג', יועץ בכיר לראש עיריית תל אביב יפו, יכהן כמנהל המשלמה ביפו, ויהיה אחראי על תחום ההתחדשות העירונית בה.