מנכ"ל מגדל רונן אגסי: "ישראל לקראת שדרוג דרמטי במעמדה"

1 מנכ"ל מגדל: "ישראל לקראת שדרוג דרמטי במעמדה"

כחלק מתרומה בגובה 10 מיליון שקל שקבוצת מגדל העמידה לטובת שדרות, 4 מיליון שקל מופנים לבינוי והקמת שלושה מרכזי חוסן וטיפול ייעודיים, שיפעלו בתוך בתי ספר בעיר. המטרה היא לאפשר לתלמידים ולצוותי ההוראה לקבל מענה טיפולי-רגשי כחלק אינטגרלי מיום הלימודים, בסביבה מוגנת ונגישה.

כל מרכז יוקם כזה יוקם בעלות של כ-5.2 מיליון שקל, כאשר המדינה מממנת כ-75% מהעלות, ומגדל משלימה את הפער התקציבי. הקמת המרכזים צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2026.

לדברי רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, "המחויבות שלנו לחיזוק החוסן הישראלי באה לידי ביטוי בשותפות העמוקה שלנו עם העיר שדרות. אנו מבינים שביטחון אישי וקהילתי הוא התשתית ההכרחית לכל צמיחה כלכלית. דווקא מתוך המערכה הנוכחית, 'שאגת הארי', הוכח כי העמידות של הציבור והמשק היא הנכס המשמעותי ביותר שלנו, והיא זו שתאפשר לנו לעבור משלב הבלימה לשלב הזינוק.

"עם סיום המערכה מול איראן, מדינת ישראל לא רק תשקם את הקיים, אלא תתייצב בפני הזדמנויות שעד לא מזמן נראו כחלום רחוק, ספק אם יכולנו לדמיין את חלקן. השדרוג הדרמטי במעמדנו כבעלת ברית ביטחונית עליונה של ארה"ב, לצד הפיכת ישראל לגשר לוגיסטי אזורי והובלה בתחומי תשתיות ומים, יפתחו אופקים חדשים למשק כולו. מגדל תמשיך להוות ציר מרכזי במימוש הפוטנציאל הזה".

2 סיוע כלכלי

קרן ההלוואות החברתיות עוגן פתחה חמ"ל חירום כלכלי-חברתי, שמציע פתרונות פיננסיים מיידיים לנפגעי המלחמה (עסקים, עמותות ובתי אב), כמו גם ליווי כלכלי-עסקי - בהיקף של עד 100 מיליון שקל. ללקוחות פרטיים ומשקי בית שנפגעו מהמלחמה מדובר בהלוואות ללא ריבית, ולעסקים קטנים בריבית מסובסדת של פריים פלוס 1.5%.

זירת נפילה במרכז / צילום: כבאות והצלה לישראל

3 תמיכה בקהילה

חברת ויסוצקי הציבה דוכני תה ועוגיות בחינם, סמוך למקלטים ציבוריים ולחניונים המשמשים כמרחבים מוגנים במרכז הארץ. לעוברים ושבים הוצעו גם משחקי חברה (אליאס, טאקי ועוד), שיוכלו לשמש אותם במרחב המוגן.

דוכני תה של חברת ויסוצקי / צילום: מודי ספורי

4 הייטק

בין חברות ההייטק שהתגייסו למען עובדיהן נמנית גם נייס, שבין היתר מימנה אירוח בבתי מלון לעובדים ובני משפחותיהם שנאלצו להתפנות מבתיהם. בנוסף הוצעו החזרים עבור הטיפול בילדים, מענקי ציוד ועוד. לצד זאת מאפשרת החברה מערך תמיכה רגשי ייעודי הזמין 24/7 ומאויש על ידי אנשי מקצוע.

"האחריות שלנו חורגת מעבר לרציפות עסקית", מסבירה שירי נדר, סגנית נשיא בכירה וסמנכ"לית משאבי אנוש גלובלית (CPO). "מדובר במתן ודאות, דאגה וביטחון כאשר העובדים שלנו ומשפחותיהם זקוקים לכך ביותר. אנחנו מחויבים לא רק לצלוח את הרגע הזה, אלא לצאת ממנו חזקים ומאוחדים יותר".

משרדי נייס / צילום: נייס

5 מינויים חדשים

נירית פיין מונתה למנהלת בית התוכנה הממשלתי סיגמה, הפועל באגף החשבת הכללית.

נירית פיין / צילום: אופיר רכבוך

אורי מורד, 42, מונה לסמנכ"ל הסחר של מועדון הצרכנות הוט.

ונסה אייל מונתה לסמנכ"לית השיווק של מימון ישיר. בתפקידה האחרון שימשה סמנכ"לית אנשים בסטארט-אפ הפינטק Lili.

ניצה בילט, הבעלים והיו"ר של קבוצת לילית קוסמטיקה, מונתה ליו"ר אגודת ידידי מוזיאון ישראל.