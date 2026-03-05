בצל המלחמה: החברה הביטחונית שנכנסה היום לבורסה בת"א

1 בצל המלחמה: החברה הביטחונית שנכנסה השבוע לבורסה בת"א

בזמן שהמערכה מול איראן בעיצומה, יצרנית הכוונות Smart shooter השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של 900 מיליון שקל (אחרי הכסף). החברה, הפועלת מקיבוץ יגור, זכתה לקבלת פנים חמה מצד המשקיעים בבורסה בת"א, שהקפיצו את מנייתה ביותר מ-20% לשווי של מעל מיליארד שקל, ביום המסחר הראשון שלה היום (ה').

במסגרת המהלך גייסה סמארט שוטר, העוסקת בפיתוח ובמכירת מערכות בקרת ירי אלקטרו־אופטיות, כ-200 מיליון שקל. בנוסף, בעלי ההחזקות הגדולים בחברה מכרו חלק ממניותיהם תמורת כ-60 מיליון שקל. מתוכם, המייסדים מיכל מור (המשמשת כמנכ"לית ויו"ר) ואבשלום ארליך (סמנכ"ל טכנולוגיות) מכרו מניות תמורת כ-18 מיליון שקל כל אחד.

אליהם הצטרפו גם המשקיעים שהשקיעו בחברה בשלב מוקדם: קבוצת ההשקעות הקנדית של איש העסקים הקנדי מאיר גניוויש, ואיש העסקים היהודי־צ'יליאני אלחנדרו ויינשטיין, שמכרו מניות בהיקף של כ-10 מיליון שקל כל אחד. שני הדירקטורים של החברה, האלוף במילואים ניצן אלון, שעמד במהלך המלחמה בראש מפקדת השבויים והנעדרים, וד"ר אברהם מזור, לשעבר בכיר ברפאל, מכרו מניות בהיקף של כ-2 מיליון שקל כל אחד.

סמארט שוטר הוקמה בשנת 2011, ולאורך השנים פיתחה טכנולוגיה בשם SMASH המאפשרת יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואוויריות. מוצר הדגל שלה הוא כוונת חכמה בשם "פגיון", המורכבת על נשק קל (רובים ומקלעים), אשר במהלך מלחמת חרבות ברזל נעשה בו שימוש נגד רחפנים תוקפים.

מיכל מור, מנכ''לית ומייסדת סמארט שוטר / צילום: מאיה חבקין

יבואנית הרכב גיאו מוביליטי תעניק רכבי GEELY ו-ZEEKR חלופיים לאזרחים שרכבם הפרטי נפגע והושבת כליל בזמן מבצע "שאגת הארי". המהלך פתוח לכלל ציבור הנהגים בישראל, ללא קשר לסוג הרכב שברשותם. מדובר בעשרות רכבים ממגוון דגמי החברה לשימוש של שבועיים ללא עלות. כל רכב שיימסר יגיע עם כרטיס טעינה חשמלית בסך 500 שקל ברשת EV Edge.

הזכאות לקבלת רכב חלופי וכרטיס טעינה מותנית בהצגת אישור רשמי ממס רכוש על השבתת הרכב הפרטי כתוצאה מפגיעת טילים במלחמה הנוכחית. המסירה תתבצע בתיאום מראש. "אנו ערים לשיבוש החיים שנכפה על מיליוני אזרחים", מסבירים בחברה, "ואף נתקלים באנשים רבים שרכושם האישי, לרבות רכבם הפרטי, נפגע כתוצאה מהמלחמה. לכן החלטנו להציע פתרון שיקל ולו במעט על המצוקה והקושי".

רכבי GEELY ו-ZEEKR / צילום: גיאומוביליטי

וולט פתחה השבוע קרן חירום בסך מיליוני שקלים, ותסייע במענקים לעסקים שנפגעו במבצע "שאגת הארי". מדובר בסיוע בגובה 10,000 שקל לעסקים קטנים שניזוקו משמעותית, וכן מענקים בסך 5,000 שקל לשליחי הפלטפורמה שנגרם נזק משמעותי לביתם. עד כה קיבלו את הסיוע כ-30 בתי עסק.

לדברי תומר כהן, מנכ"ל וולט ישראל, "המענק נועד לתת עזרה כלכלית ראשונה על ידי סכום מיידי שיועבר לחשבון של בתי העסק - בלי בירוקרטיה ואותיות קטנות - כדי שיוכלו לחזור לעצמם ולהשתקם כמה שיותר מהר".

משרדי וולט / צילום: אהרון מזרחי, מתוך אתר פיקיויקי

אמדוקס ישראל מציעה לכל העובדים שאין ברשותם פתרון מיגון, לינה בבית מלון על חשבון החברה על בסיס חצי פנסיון. נכון לעכשיו מדובר בעשרות עובדים ובני משפחותיהם. לדברי ענבר מרק, מנהלת משאבי האנוש, "מעבר לפתרונות המיגון, חשוב לנו לייצר עבורם מעטפת תומכת שמאפשרת תחושת יציבות, קהילה ושגרה, גם בימים של אי ודאות".

אמדוקס ישראל / צילום: מיכה לובטון

בחברת השבבים מארוול הקימו עבור העובדים ובני משפחותיהם מערך שמטרתו לספק מענה פרקטי ומהיר לצרכים שעולים בזמן חירום, בדגש על רווחה נפשית, הורות ומשפחה. מדובר במעטפת תמיכה דרך Cleo לליווי הורים וניהול שגרה בתקופות משבר, ודרך Lyra לקבלת סיוע רגשי וטיפולים ושיחות עם אנשי מקצוע להתמודדות עם חרדה וסטרס.

משרדי מארוול / צילום: שי אפשטיין

במקביל, במארוול מעודדים עשייה חברתית, כך שהעובדים יכולים לתרום לכל עמותה שיבחרו והחברה מבצעת matching. בנוסף, כל עובד יכול להתנדב עד שלושה ימים על חשבון החברה.